శ్రీవారికి రూ.206 కోట్ల స్వర్ణాభరణాలు విరాళం - వర్ధమాన్ జైన్ ప్రస్థానం ఇదీ!
Vardhaman Jain Story: తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామివారికి రూ.206 కోట్ల ఆభరణాలను చెన్నై పారిశ్రామికవేత్త వర్ధమాన్ జైన్ సమర్పించారు. హెల్త్కేర్, బీపీఓ రంగాల్లో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఆయన రాణించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 9:56 AM IST
తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామివారికి రూ.206 కోట్ల విలువైన 121 కిలోల ఆభరణాలు సమర్పించిన చెన్నైకి చెందిన పారిశ్రామికవేత్త వర్ధమాన్ జైన్ ప్రస్థానం స్ఫూర్తిదాయకం. హెల్త్కేర్ టెక్నాలజీ, బీపీఓ, ఆటోమేషన్ వంటి రంగాల్లో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఆయన గుర్తింపు పొందారు. అలాగే సేవారంగంలోనూ తనదైన ముద్ర వేశారు.
విద్యాభ్యాసం కెరీర్ ఆరంభం: వర్ధమాన్ జైన్ చెన్నైలో పాఠశాల విద్య పూర్తి చేశారు. లయోలా కళాశాలలో స్టాటిస్టిక్స్లో బీఎస్సీ చదివారు. అమెరికాలోని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టెక్సస్ (ఆస్టిన్) నుంచి కంప్యూటర్ సైన్స్లో డిగ్రీ (బీఎస్) పట్టా పొందారు. ఆస్టిన్లోని ‘డాజెల్ సాఫ్ట్వేర్’లో క్వాలిటీ ఎష్యూరెన్స్ ఇంజినీర్గా వృత్తి జీవితాన్ని ప్రారంభించారు.
అంచెలంచెలుగా వ్యాపార శిఖరానికి: విజన్ హెల్త్సోర్స్ నుంచి డెల్ వరకు 1997లో తన సోదరుడు అనురాగ్ జైన్తో కలిసి హెల్త్కేర్ బిల్లింగ్, క్లెయిమ్స్ సేవలందించే ‘విజన్ హెల్త్సోర్స్’ సంస్థను నెలకొల్పారు. ఆ సంస్థను తర్వాత ‘పెరోట్ సిస్టమ్స్’ కొనుగోలు చేయగా, అక్కడ గ్లోబల్ డెలివరీ బాధ్యతలు నిర్వహించారు. 2009లో పెరోట్ సిస్టమ్స్ను డెల్ సొంతం చేసుకున్నాక, ఆ కార్యకలాపాలను డెల్లో విలీనం చేయడంలో కీలకపాత్ర పోషించారు. డెల్ సర్వీసెస్ బీపీఓ ఎండీగా సేవలు అందించారు.
యాక్సెస్ హెల్త్కేర్ విజయగాథ: 2011లో తన సోదరుడితో కలిసి అమెరికాలోని డాలస్, చెన్నై కేంద్రాలుగా ‘యాక్సెస్ హెల్త్కేర్’ సంస్థను స్థాపించి వైస్ ఛైర్మన్గా వ్యవహరించారు. హెల్త్కేర్ రెవెన్యూ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్ (RCM), మెడికల్ కోడింగ్, బీపీఓ రంగాల్లో ఈ సంస్థ పలు దేశాలకు విస్తరించింది. గత ఏడాది న్యూయార్క్కు చెందిన ‘న్యూ మౌంటెన్ క్యాపిటల్’ సంస్థ యాక్సెస్ హెల్త్కేర్లో మెజారిటీ వాటాను భారీ మొత్తానికి కొనుగోలు చేసింది.
- ఇతర వ్యాపారాలు: నిర్మాణ రంగంలోని ‘ఆసియా (చెన్నై) ఇంజినీరింగ్’ సంస్థకు సహ యజమానిగా, డైరెక్టర్గా వర్ధమాన్ జైన్ విధులు నిర్వహిస్తున్నారు.
30,000 మందికి పైగా ఉద్యోగాలు: వర్ధమాన్ జైన్ ప్రస్తుతం ‘వరా ఫ్యామిలీ ఆఫీస్’ వ్యవస్థాపకుడిగా, ‘వరా ట్రస్ట్’, ‘శ్రీ సరితాజైన్ ఫౌండేషన్ ట్రస్ట్’ మేనేజింగ్ ట్రస్టీగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. వర్ధమాన్ జైన్ తన సతీమణి రాధికా జైన్తో కలిసి విద్య, వైద్యం, ఆహారం అనే మూడు రంగాలతో పాటు గ్రామీణాభివృద్ధి, గృహనిర్మాణం, విపత్తు సహాయ చర్యల్లో సేవలు అందిస్తున్నారు. దశాబ్దానికి పైగా అందిస్తున్న స్కాలర్ షిప్ల ద్వారా 14,000 మందికి పైగా విద్యార్థుల చదువుకు అండగా నిలిచారు.
చెన్నైలోని క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్, వీహెచ్ఎస్ మల్టీస్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి, కంచి కామకోటి ఛైల్డ్స్ ట్రస్ట్ ఆసుపత్రి సహా పలు ఆసుపత్రులకు వైద్య పరికరాలు అందిస్తూ, పేద రోగులకు రాయితీతో వైద్యం అందేలా సహకరిస్తున్నారు. ఈ మూడు ఆసుపత్రుల్లోనూ జైన్ దంపతులు ట్రస్టీలుగా ఉన్నారు. వీరు ప్రతినెలా 55 గ్రామాల్లోని 2,000 మందికి పైగా పేదలకు పౌష్టికాహారం అందిస్తున్నారు. వెనుకబడిన వర్గాలకు ఇళ్లు నిర్మించి ఇచ్చారు. ‘ఎయిమ్ ఫర్ సేవ’ , ‘ఓం ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్’ వంటి సేవా సంస్థలకు నిరంతరం ఆర్థిక, సేవా సహకారం అందిస్తున్నారు. పేద యువతలో నైపుణ్య అభివృద్ధికి ‘ఆవిష్కార్’ సంస్థను ఏర్పాటు చేశారు.
టీటీడీకి వరుస విరాళాలు: తిరుమల శ్రీవారికి వర్ధమాన్ జైన్ 2019 నుంచి విరాళాలు ఇస్తున్నారు. శ్రీ వేంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ (SVBC) అభివృద్ధికి రూ.7 కోట్లు ఇచ్చారు. టీటీడీ గోశాలలో రూ.5 కోట్లతో పశుగ్రాసం ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేశారు. హుండీ నాణేలను వేరు చేసి, లెక్కించడానికి రూ.కోటి విలువైన యంత్రాన్ని విరాళంగా ఇచ్చారు. ఈ ఏడాది మేలో టీటీడీ రవాణా అవసరాల కోసం ఈవీ బస్సులను ఇచ్చారు. చెన్నైలోని టీటీడీ ఆలయానికీ గతంలో విరాళాలిచ్చారు.
హెల్త్కేర్ రంగంలో రోబోటిక్ ప్రాసెస్ ఆటోమేషన్ టెక్నాలజీని వినియోగంలోకి తేవడంలో వర్ధమాన్ జైన్ కీలకపాత్ర పోషించారు. ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్, మెడికల్ కోడింగ్ విభాగాల్లో ఆయన పేరిట పేటెంట్లు ఉన్నాయి. దేశంలోని పలు అంకురాలకు వర్ధమాన్ జైన్ అండగా నిలుస్తున్నారు.
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