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చిత్రలేఖనం, మైక్రో ఆర్ట్‌లో యువకుడి ప్రతిభ - ఉపాధ్యాయ వృత్తి సాధించడమే లక్ష్యంగా సన్నద్ధత

చిత్రలేఖనం, సూక్ష్మ కళలో రాణిస్తున్న కర్నూలు యువకుడు మధుకృష్ణ - యువకుడి ప్రతిభకు తెలుగు బుక్‌ ఆఫ్ రికార్డ్స్‌లో స్థానం - గత మెగా డీఎస్సీలో త్రుటిలో ఉద్యోగం చేజార్చుకున్న మధుకృష్ణ

Story of Micro Artist Bandi Madhu Krishna
Story of Micro Artist Bandi Madhu Krishna (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 10:14 PM IST

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Story of Micro Artist Bandi Madhu Krishna : ఆ పేదింటి యువకుడు చిన్ననాటి నుంచే చిత్రలేఖనంపై ఆసక్తి పెంచుకున్నాడు. మైక్రో ఆర్ట్‌లోనూ పట్టు సాధించాడు. అతని కళాప్రతిభకు గుర్తింపుగా తెలుగు బుక్‌ ఆఫ్ రికార్డ్స్‌లో స్థానంతో పాటు అనేక ప్రశంసాపత్రాలు దక్కాయి. ఉపాధ్యాయ వృత్తే లక్ష్యంగా సాగుతున్న అతను గత డీఎస్సీలో త్రుటిలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేజార్చుకున్నాడు. ఈసారి సాధించి తీరతానన్న విశ్వాసంతో సన్నద్ధమవుతున్నాడు.

చిత్రలేఖనం, మైక్రో ఆర్ట్‌లో యువకుడి ప్రతిభ - ఉపాధ్యాయ వృత్తి సాధించడమే లక్ష్యంగా సన్నద్ధత (ETV)

హాయ్‌బుజ్జీ చిత్రలేఖనం పోటీల్లోనూ బహుమతులు: సుద్ద ముక్కలపై కళాఖండాలు చెక్కుతున్న ఈ యువకుడి పేరు బండి మధుకృష్ణ. కర్నూలు జిల్లా ప్యాపిలి మండలం వెంగళాంపల్లికి చెందిన మధుకృష్ణ ఆరో తరగతి నుంచే చిత్రలేఖనంపై ఆసక్తి పెంచుకున్నాడు. పాఠశాల, జిల్లాస్థాయి చిత్రలేఖనం పోటీల్లో బహుమతులు, ప్రశంసాపత్రాలు గెలుచుకున్నాడు. ఈనాడు హాయ్‌బుజ్జీ చిత్రలేఖనం పోటీల్లోనూ బహుమతులు అందుకున్నాడు.

చాక్​పీస్​పై కళాఖండాలు: మెల్లిగా మైక్రో ఆర్ట్‌లోనూ మక్కువ పెంచుకొని కళాఖండాలు చెక్కడం అలవాటు చేసుకున్నాడు. క్రికెట్ వరల్డ్‌కప్‌, ఎర్రకోట, జాతీయపతాకం వంటివాటిని చాక్‌పీస్‌పై అందంగా మలిచాడు. గుర్రం జాషువా, అబ్దుల్ కలాం, మదర్ థెరిసా చిత్రాలు, కోడిగుడ్డుపై సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్‌ బొమ్మ అందంగా చిత్రించాడు.

"చిత్రలేఖనం వేయడం అనేది నా అభిరుచి. అందులో భాగంగా చిత్రలేఖనంతో పాటు మైక్రోఆర్ట్ నమూనాలు తయారుచేస్తున్నాను. కడప ఫైన్ ఆర్ట్స్ నుంచి చిత్రలేఖనం విభాగంలో గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది. అలాగే కోనసీమ కళా పరిషత్తు వాళ్లు నిర్వహించిన అంతర్జాతీయ చిత్రలేఖనం పోటీల్లోనూ గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది. ఈనాడు హాయ్​బుజ్జీలో కూడా బహుమతులు వచ్చాయి. కళా రంగంలో మరింత నైపుణ్యం సంపాదించి ముందుకు వెళ్లాలని కోరుకుంటున్నాను. ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగం నాకు చాలా ఇష్టం. గత మెగా డీఎస్సీలో ఎస్జీటీ, స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగం చేజారింది. ఆర్ట్ క్రాఫ్ట్ టీచర్ పోస్టులు భర్తీ చేస్తే పిల్లల్లో నైపుణ్యం పెరుగుతుంది." - మధుకృష్ణ, మైక్రో ఆర్టిస్ట్‌

త్రుటిలో ఉద్యోగం చేజార్చుకున్న: మధుకృష్ణ ప్రతిభకు 2023లో తెలుగు బుక్‌ ఆఫ్ రికార్డ్స్‌లో చోటు దక్కింది. ఆ సంస్థ హైదరాబాద్‌లో మధుకృష్ణను సత్కరించింది. చదువులోనూ మధుకృష్ణ ప్రతిభ తక్కువేం కాదు. 2013లో తండ్రి చనిపోయినా, తల్లి దస్తగిరమ్మ కూలీ పని చేసుకుంటూ కుమారున్ని చదివిస్తోంది. గత మెగా డీఎస్సీలో రెండు పోస్టులకు పరీక్షలు రాసిన మధుకృష్ణకు స్వల్ప తేడాతో ఉద్యోగం చేజారింది. తదుపరి డీఎస్సీలో జాబ్‌ కొట్టడమే ధ్యేయంగా ప్రిపేర్ అవుతున్నాడు. ఆర్థికంగా అంతంతమాత్రంగానే ఉన్నా, కుటుంబసభ్యుల ప్రోత్సాహంతో మధుకృష్ణ లక్ష్యం వైపు కదులుతున్నాడు. తల్లి, సోదరుడు, వదిన అతన్ని ప్రోత్సాహిస్తున్నారు.

కుమార్తె స్ఫూర్తితో కుంచెపట్టిన తల్లి - అద్భుత చిత్రాలకు ప్రాణం

ఓ వైపు ఉద్యోగం - మరోవైపు చిత్రలేఖనం - ఔరా అనిపిస్తున్న బాలు

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SUCCESS STORY OF MICRO ARTIST
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మైక్రో ఆర్ట్‌లో యువకుడి ప్రతిభ
BANDI MADHU KRISHNA FROM KURNOOL
MICRO ARTIST BANDI MADHU KRISHNA

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