సీమ గడ్డపై అవకాడో సాగు - ప్రధాని మోదీని మెప్పించిన యువ రైతు వరదారెడ్డి
భిన్నమైన పంటసాగుతో యువ రైతు వండర్స్ - అవకాడో సాగుతో లాభాలు గడిస్తున్న యువ రైతు వరదారెడ్డి - ప్రధాని మోదీని మెప్పించిన యువరైతు - అవకాడో సాగుపై అవగాహన పెంచుకున్న రైతు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 3, 2026 at 7:29 PM IST
Story of Farmer Karna Varada Reddy : సాంప్రదాయ పంటలు వేసి నష్టపోవడం. అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోవడం చాలామంది రైతుల జీవితాల్లో చూస్తూనే ఉంటాం. కడప జిల్లా వెలిదండ్లకు చెందిన ఆ యువ రైతు పరిస్థితి కూడా ఒకప్పుడు ఇంతే. అందరిలా అరటి, టమోటా లాంటి పంటలే సాగుచేసి వరుస నష్టాలు చూశాడు. కానీ, అక్కడే ఆగిపోలేదు. ఏదైనా కొత్తగా సాధించాలనే పట్టుదలతో శీతల ప్రాంతాల్లో మాత్రమే పండే అవకాడో పంటను రాయలసీమలాంటి వేడి వాతావరణంలో పండిస్తూ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీతో ప్రశంసలు అందుకున్నాడు. కరవు ప్రాంతంలో భిన్నమైన సాగుతో వండర్స్ క్రియేట్ చేస్తున్న వరదారెడ్డి గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
శీతల ఉష్టోగ్రత ఉన్న ప్రాంతాల్లో పెరిగే ‘అవకాడో’ పంటను రాయలసీమలో పండించి అద్భుతం సృష్టించాడు వైఎస్సార్ కడప జిల్లా లింగాల మండలం వెలిదండ్ల గ్రామానికి చెందిన యువ రైతు కర్ణ వరదారెడ్డి. కుటుంబ సమస్యల వల్ల పదో తరగతిలోనే చదువు ఆపేసి, చిన్న వయసులోనే వ్యవసాయంలోకి అడుగుపెట్టారు. ఇతనికి సాంప్రదాయ పంటలు నిరంతరం నష్టాలనే మిగిల్చాయి. అయినా అధైర్యపడకుండా, వినూత్న పంట సాగు చేయాలనే సంకల్పంతో కర్ణాటకలోని కూర్గ్ వెళ్లి అవకాడో సాగుపై పూర్తి అవగాహన పెంచుతున్నారు ఈ యువ రైతు.
దీంతో నాలుగేళ్ల క్రితం అవకాడో పంట వేయాలని భావించి, కర్ణాటక రాష్ట్రం కూర్గ్ నుంచి 300 నాణ్యమైన అంటుకట్టిన మొక్కలను తెప్పించారు. తనకున్న రెండెకరాల్లో ఎకరాకు 110 మొక్కల చొప్పున నాటారు. బిందు సేద్యంతో నీటి కొరత లేకుండా చూసుకుంటూ, సేంద్రియ ఎరువులనే వాడారు. ఈ నాలుగేళ్లలో తెగుళ్లు ఆశించకుండా జాగ్రత్త పడ్డారు. తర్వాత తోట అద్భుతమైన దిగుబడిని ఇవ్వడం ప్రారంభించింది.
"ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మెచ్చుకోవడం ఎంతో గర్వంగా ఉంది. మొదటగా 2022లో డిసెంబర్ 22న అవకాడో సాగు చేశా. అంతకుముందు అరటి, టమోట వంటి పంటలు పండించేవాన్ని. కొన్నిసార్లు పంటకు ధరలు లేక నష్టాలు చవిచూశాను. ఆ పరిస్థితుల్లో వేరే ఏదైనా చేయాలని నిర్ణయించుకున్నా. కర్నాటక రాష్ట్రం కూర్గ్కి వెళ్లి అక్కడ అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్లని కలిసి, వారి దగ్గర మరింత సమాచారం తెలుసుకున్నా" - వరదారెడ్డి, అవకాడో పండిస్తున్న యువ రైతు
4 ఏళ్ల తర్వాత: పంట వేసిన నాలుగేళ్ల తర్వాత దిగుబడులు కోయగా, తొలి ప్రయత్నంలో ఎకరాకు 5 టన్నుల దిగుబడి వచ్చిందన్నారు. ఇంకా 5 టన్నుల పంట కోయాల్సి ఉందని తెలిపారు. ప్రస్తుతం కిలో అవకాడోను రూ.100కు విక్రయిస్తున్నట్లు వరదారెడ్డి చెబుతున్నారు. వ్యాపారులే నేరుగా తోట వద్దకు వచ్చి కొనుగోలు చేశారని ఆయన సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం కిలో అవకాడోను రూ.100 చొప్పున అమ్ముతూ మంచి ఆదాయాన్ని వరదారెడ్డి ఆర్జిస్తున్నారు. ఆరోగ్యాన్నిచ్చే ఈ పంటను తానే స్వయంగా నర్సరీ ద్వారా తోటి రైతులకు అందించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు.
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