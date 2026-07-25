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చిక్కుడుపై అనంతపురం శాస్త్రవేత్త పరిశోధనలు - డెన్మార్క్‌ నుంచి రూ.3.6 కోట్ల ప్రోత్సాహకం

మెడికల్ సీటు వదులుకోని హార్టికల్చర్‌ రంగంలో అడుగులు - అన్నదాత కార్యక్రమాల ద్వారా రైతులకు సలహాలు - సాగుకి సాంకేతికత జోడించిన వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్త బత్తినేని విమల

Story of Agricultural Scientist Bathineni Vimala
Story of Agricultural Scientist Bathineni Vimala (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 10:39 AM IST

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Story of Agricultural Scientist Bathineni Vimala : దేశం కాని దేశంలో వరస తిరస్కరణలు ఇంకొకరైతే పట్టు విడిచేవారేమో. కానీ, వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్త బత్తినేని విమల మాత్రం వాటిని సవాలుగా తీసుకున్నారు. తాజాగా డెన్మార్క్ ప్రభుత్వం నుంచి రూ.3.6 కోట్ల విలువైన పీహెచ్​డీ ఫెలోషిప్​నీ అందుకున్నారామె. అక్కడ సుస్థిర వ్యవసాయంపై పరిశోధనలు చేయనున్నారు. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

మెడికల్ సీటు వదులుకోని: బత్తినేని విమల స్వస్థలం అనంతపురం జిల్లా సోమరవాండ్లపల్లి. తల్లిదండ్రులు లక్ష్మీదేవి, చెన్నకేశవులు. వీరిది వ్యవసాయ కుటుంబం. ఆమె మొదట డాక్టర్ కావాలని ఆశించినప్పటికీ, మెడికల్ సీటు వచ్చినప్పటికీ కుటుంబ ఆర్థిక స్థోమత లేక ఆగిపోయింది. అప్పడే హార్టికల్చర్ (ఉద్యానవన శాస్త్రం) రంగంలో మంచి భవిష్యత్తు బావుంటుందని తెలుసుకుని, హైదరాబాద్‌లోని ఆచార్య ఎన్‌జీ రంగా అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీలో చేరానని చెప్పారు. అక్కడే మాస్టర్స్ కూడా పూర్తి చేశారు.

ఆ తర్వాత ఆమె 'ఇఫ్కో కిసాన్ కాల్ సెంటర్'లో అడ్వైజరీగా ఏడు నెలల పాటు పనిచేశారు. దాంతో రైతుల సమస్యలను మరింత లోతుగా తెలుసుకునే అవకాశం వచ్చిందని విమల అన్నారు. ఆపై సీనియర్ రిసెర్చ్ ఫెలోగా చేరి, ‘ప్లాస్టికల్చర్ అప్లికేషన్స్ ఇన్ హార్టికల్చర్’ అంశంపై పనిచేసారని తెలిపారు.

గ్రాఫ్టింగ్‌ పద్ధతి ద్వారా సాగు: 2014 నుంచి క్రిడా (CRIDA)లో రిసెర్చ్ అసోసియేట్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తూ, మెట్ట భూములు, కార్బన్ శోషణ అంశాలపై పనిచేశానని విమల తెలియజేశారు. తరవాత ఆమెకు వైఎస్సార్ హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీలో శాస్త్రవేత్తగా ఉద్యోగం రావడంతో, మొదటి పోస్టింగ్ బాపట్లలో వచ్చిందన్నారు. ఆ ప్రాంతంలో రైతులు ఎక్కువగా జీడిమామిడి సాగు చేసేవారని, అయితే సాగు విస్తీర్ణం ఎక్కువగా ఉన్నా ఉత్పాదకత మాత్రం చాలా తక్కువగా ఉండేదని ఆమె పేర్కొన్నారు. దీనిపై పరిశోధనలు చేసి, ఎక్కువ కాపు ఇచ్చే రకాలను గ్రాఫ్టింగ్ (అంటుకట్టే) పద్ధతి ద్వారా ఎలా సమర్థవంతంగా సాగు చేయవచ్చో రైతులకు వివరించేవాళ్లమని ఆమె వివరించారు.

అన్నదాత కార్యక్రమాల ద్వారా రైతులకు సలహాలు: "మావారు గోగినేని వినయ్‌ చక్రవర్తి పోస్ట్‌ డాక్టోరల్‌ కోసం నార్వే వెళ్లారు. దాంతో బాబునీ, ఉద్యోగ బాధ్యతలన్నీ నిర్వహించడం కష్టమవుతోందని 2019లో అనంతపురంలోని రేకులకుంట ఉద్యానవన పరిశోధనా కేంద్రానికి బదిలీ చేయించుకున్నాను. ఇక్కడ మరింత అనుభవం సంపాదించుకోగలిగాను. ఈ ప్రాంతంలో నీరు తక్కువ. పంట రకాలు ఎక్కువ.

దాంతో రైతులకు డ్రిప్‌ల ద్వారా ఎరువులను అందించడం, నీటి నిర్వహణ, ప్రూనింగ్‌ పద్ధతుల్ని వివరించేదాన్ని. తక్కువ పెట్టుబడితో, ఎక్కువ దిగుబడి తీసుకురావడం గురించి అవగాహన కల్పించేదాన్ని. రైతుల నుంచి రోజుకి కనీసం వంద ఫోన్‌ కాల్స్‌ అయినా వచ్చేవి. వాటన్నింటికీ పరిష్కారాలు సూచించేదాన్ని. ఆల్‌ ఇండియా రేడియో, ఈటీవీ అన్నదాత కార్యక్రమాల ద్వారా కూడా రైతులకు సలహాలు అందించేదాన్ని" అని విమల పేర్కొన్నారు.

సాగుకి సాంకేతికత తోడైతే: తన భర్తకు ఏఐ నేపథ్యం, తనకు అగ్రికల్చర్ రంగంలో నైపుణ్యం ఉండటంతో, ఈ రెండింటినీ కలిపితే అద్భుతమైన ఫలితాలు సాధించవచ్చని భావించానని అని విమల అన్నారు. ఇందుకోసం ఆమె తన ప్రభుత్వ ఉద్యోగానికి సుదీర్ఘ సెలవు పెట్టి, 2023లో డెన్మార్క్ వెళ్లానని చెప్పారు. అక్కడ 'సదరన్ డెన్మార్క్ విశ్వవిద్యాలయం'లో రిమోట్ సెన్సింగ్ సాంకేతికతను నేర్చుకున్నానని తెలిపారు. అదే సమయంలో నార్వేలో పనిచేస్తున్న మా వారు కూడా డెన్మార్క్‌కు మారి, అక్కడ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్‌గా పనిచేస్తున్నారన్నారు.

డెన్మార్క్ వెళ్లిన మూడేళ్లలోనే ఎన్నోసార్లు రిసర్చ్‌కి దరఖాస్తు చేసుకున్నప్పటికీ, ఎక్కడా అవకాశం రాలేదన్నారు. దాంతో అక్కడికి వెళ్లి తప్పు చేశానా? అనిపించేదని, అప్పుడే మా వారు ధైర్యం చెప్పేవారన్నారు. ఇద్దరు పిల్లల్ని చూసుకుంటూ రిసర్చ్‌ చేయడం కష్టమైనా ఆయన వెన్నెముకలా నిలిచారన్నారు. దానివల్లే లక్ష్యం కోసం కష్టపడగలిగాను అని హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

పెద్ద చిక్కుడు సాగుపై పరిశోధనలు: వ్యవసాయంలో ఏఐ, రిమోట్‌ సెన్సింగ్‌లను ఉపయోగించడంతో పాటు, డెన్మార్క్ దేశం సోయా దిగుమతులపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించి, దానికి ప్రత్యామ్నాయంగా పెద్ద చిక్కుడు సాగును విస్తరించేలా చేయడం ప్రధానాంశాలుగా ఆమె ఒక ప్రాజెక్ట్‌ను రూపొందించారని విమల తెలిపారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోగా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా వచ్చిన మొత్తం 200 దరఖాస్తుల్లో కేవలం 23 మందిని మాత్రమే ఎంపిక చేశారన్నారు. అందులో అగ్రికల్చర్ విభాగం నుండి ఎంపికైన నలుగురిలో ఆమె ప్రాజెక్ట్ ఒకటిగా నిలిచిందన్నారు. ఈ కఠినమైన ఎంపిక ప్రక్రియలో ప్రాజెక్ట్ ప్రపోజల్‌కు 67 శాతం, అభ్యర్థి సీవీ కి 33 శాతం వెయిటేజ్ ఇచ్చారని పేర్కొన్నారు.

మూడేళ్ల ఫెలోషిప్‌నకు ‘నోవో నోర్డిస్క్ ఫౌండేషన్’ నిధులు ఇస్తుండగా, డానిష్ అడ్వాన్స్‌డ్ రిసెర్చ్ అకాడమీ దీనిని నిర్వహిస్తోందని వెల్లడించారు. ఈ పరిశోధనలు కర్బన ఉద్గారాలను తగ్గించడంతో పాటు, వ్యవసాయ వైవిధ్యం, పర్యావరణహిత వ్యవసాయ వ్యూహాలను రూపొందించడంలో విధాన కర్తలకు ఎంతో సహాయపడతాయని ఆమె తెలిపారు. మనం ఎంత నేర్చుకున్నా సరే, తెలుసుకోవడానికి ఇంకా ఏదో ఒక కొత్త అంశం మిగిలే ఉంటుందని, దాన్ని తెలుసుకున్నప్పుడే జీవితంలో కొత్త అవకాశాలు వస్తాయని తాను బలంగా నమ్ముతానని విమల స్పష్టం చేశారు.

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