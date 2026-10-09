"పిల్లల్ని వదిలేసి, సాహసాలు ఎందుకన్నారు" - మొదటి మహిళా ఐరన్మ్యాన్ అభివందన
First Female Ironman : ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి కొలంబో ఐరన్మ్యాన్ పోటీని పూర్తి చేసిన తొలి మహిళగా అభివందన నిలిచారు. జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో సైక్లింగ్, స్విమ్మింగ్, రన్నింగ్ పోటీల్లో పతకాలు కైవసం చేసుకున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 10:20 AM IST
Story of First Female Ironman Abhivandana : కుటుంబ బాధ్యతలు రొటీన్ నుంచి బయటకు అడుగుపెట్టనీయవు. మహిళల విషయంలో ఇది 100 శాతం వాస్తవం. కానీ బొబ్బిలి అభివందన ఆటవిడుపునీ ఆటగా మార్చుకుని రాణిస్తున్నారు. ఆమె ఐరన్మ్యాన్ 70.3 పోటీని పూర్తి చేసిన ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన మొదటి మహిళగా నిలిచారు. అభివందన ప్రయాణం ఎలా మొదలైందో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
బొబ్బిలి అభివందన స్వస్థలం విజయనగరం. తల్లిదండ్రులు ధర్మారవు నాయుడు, రాజ్యలక్ష్మి. హైదరాబాద్ జేఎన్టీయూలో ఎంబీఏ పూర్తిచేశారు. హెచ్.ఆర్. విభాగంలో కెరియర్ ప్రారంభించారమె. 2014లో వెంకటేశ్తో ఆమె వివాహమైంది. అదే సమయంలో రన్నింగ్పై అభివందన ఇష్టం పెంచుకున్నారు. మొదటిసారి ఆమె భర్త, నాన్నతో కలిసి హైదరాబాద్ మారథాన్లో పాల్గొని పూర్తిచేశారామె. 2015లోనూ మరో మారథాన్లో పాల్గొన్నారు. ఆ తర్వాత గర్భధారణ సమయంలో వచ్చిన సమస్యలతో కొంతకాలం పరుగుకు విరామం వచ్చిందని అభివందన అన్నారు. కవలలు పుట్టిన సమయంలో బరువు బాగా పెరిగానన్నారు. దాంతో 2019 నుంచి మళ్లీ ఫిట్నెస్పై దృష్టి సారించానని అభివందన తెలిపారు.
పరుగుకు సైకిల్ జోడై: అభివందన భర్త ఉద్యోగరీత్యా చెన్నైలో ఉంటున్నారు. 2022లో చెన్నై మారథాన్లో 32 కిలోమీటర్లు, ఊటీ అల్ట్రాలో 16 కిలో మీటర్ల డ్రీమ్ రన్నర్స్ హాఫ్ మారథాన్నీ పూర్తిచేశారామె. ఆ సంవత్సరంలోనే అక్కడ 110 కిలోమీటర్ల సైక్లథాన్ (సైకిల్ మారథాన్)లో అభివందన పాల్గొన్నారు. 2022 ఆగస్టులో స్విమ్మింగ్ నేర్చుకుని, ఆపై రెండు నెలల్లోనే తొలి ట్రయథ్లాన్లో అడుగుపెట్టారు. దీంట్లోనే ఈత, సైక్లింగ్, రన్నింగ్ ఉంటాయి. చెన్నైలోనే ఒలింపిక్ డిస్టెన్స్ ట్రయథ్లాన్లో 1.5 కి.మీ. స్విమ్మింగ్, 40కి.మీ. సైక్లింగ్, 10కి.మీ. పరుగును పూర్తిచేశారు. 2025లో విజయవాడ ట్రైమాట్రిక్స్ స్టాండర్డ్ ట్రయాథ్లాన్లో తొలి స్థానంలో అభివందన నిలిచారు.
చావు అంచుల వరకూ వెళ్లొచ్చా: తర్వాత నుంచి క్లిష్టమైన ఐరన్మ్యాన్ 70.3 పోటీల పైన దృష్టి సారించానని అభివందన తెలిపారు. దీంట్లో 1.2మైళ్ల ఈత, 56 మైళ్ల సైక్లింగ్, 13.1మైళ్ల రన్నింగ్ (మొత్తం 70.3 మైళ్లు) ఉంటాయని వివరించారు. మొట్టమొదటిసారిగా గత ఏడాది గోవాలో పోటీలకు వెళ్లానన్నారు. "సముద్రంలో ఈత కొడుతుండగా జెల్లీఫిష్ కుట్టడంతో తీవ్ర నొప్పి, మంట మొదలయ్యాయి. ఉప్పునీరు కడుపులోకి వెళ్లడంతో ఏడుసార్లు వాంతులు చేసుకున్నా, ఎలా ముందుకు పోతున్నానో నాకే తెలియదని, కొంత సమయం వరకు మెదడు పనిచేయలేదు. చావు అంచుల వరకూ వెళ్లొచ్చా" అని అభివందన పేర్కొన్నారు. కాసేపటి తరవాత వేరే వ్యక్తి సాయంతో స్విమ్మింగ్ పూర్తిచేశారన్నారు. కానీ, నిర్ణీత సమయం కంటే ఒక్క నిమిషం ఆలస్యంగా పూర్తి చేయడంతో పోటీలో తర్వాత దశకు తనని అనర్హురాలిగా ప్రకటించారు. కానీ అక్కడితో ఆగకుండా సైక్లింగ్, రన్నింగ్ విభాగాలను పూర్తిచేశారు. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో కొలంబో ఐరన్మ్యాన్ 70.3లో పాల్గొనడమే కాదు, విజయవంతంగా పూర్తిచేశానని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. దీంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఐరన్మ్యాన్ను పూర్తిచేసిన మొదటి మహిళగా నిలిచారామె.
"పిల్లల్ని వదిలేసి ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నట్టు. నీకు ఏదైనా అయితే వాళ్లని ఎవరు చూసుకుంటారు" అంటూ బంధువుల్లో చాలామంది చెబుతారు. కానీ, మావారు వెంకటేష్ మాత్రం "నీకు నేనున్నా" అంటూ భరోసా ఇచ్చి ప్రోత్సహిస్తారు. ఉదయం మూడింటికే లేచి ఆరింటికల్లా ప్రాక్టీసు పూర్తిచేసి. తర్వాత ఇంటి పనులు, వృత్తి బాధ్యతలు చూసుకుంటా. ఇదంతా ఎలా సాధ్యమని అడుగుతుంటారు. వాళ్లకు నా సమాధానం ఒక్కటే, మనసుంటే మార్గం ఉంటుందని అభివందన అన్నారు.
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