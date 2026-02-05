ఒత్తిడి లేని జీవనం, మితాహారం - 102లోనూ ఉత్సాహంగా మోపర్తి సుబ్బారావు
1923వ సంవత్సరంలో వ్యవసాయ కుటుంబంలో మోపర్తి సుబ్బారావు జననం - శారీరక శ్రమతోపాటు, ధూమపానం, మద్యం లాంటి అలవాట్లు లేకపోవడమే ఆరోగ్యానికి కారణం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 5, 2026 at 3:37 PM IST
Story Of 102 Years Old Man Moparti Subbarao From Ongole : ప్రస్తుతం ఉన్న ఉరుకులు, పరుగుల జీవనంలో పట్టుమని మూడు పదుల వయసు కూడా దాటకుండానే ఎంతో మంది ఆరోగ్య సమస్యలు, గుండెపోటు, ఇతర ప్రాణాంతక వ్యాధుల బారిన పడుతున్నారు. ఎటువంటీ నిలకడలేని ఉద్యోగాలు, వేళాపాలా లేని భోజన సమయాలు, దూరమవుతున్న శారీరక శ్రమ నేటి మనుషులను రోగగ్రస్థులుగా మార్చేస్తున్నాయి. ఇదే సందర్భంలో ఒత్తిడిలేని జీవనం, మితాహారంతో కొందరు నిండు నూరేళ్లూ జీవిస్తున్నారు. అలా జీవిస్తున్న వారిలో మద్దిపాడు మండలం కొలచనకోటకు చెందిన మోపర్తి సుబ్బారావు ఒకరు. 102 సంవత్సరాల వయసులోనూ ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉంటూ నాలుగు తరాల వారితో కలిసిమెలిసి ఆనందంగా జీవిస్తున్నారు.
ఆయనే అందరికన్నా పెద్ద : సుబ్బారావు 1923వ సంవత్సరంలో వ్యవసాయ కుటుంబంలో జన్మించారు. ఆయనతోడ నలుగురు అన్నదమ్ములు. సుబ్బారావే అందరికన్నా పెద్దవాడు. సుబ్బారావు సహధర్మచారిణి స్వరాజ్యమ్మ రెండు సంవత్సరాల కిందట తన 87వ ఏట చనిపోయారు. ప్రస్తుతం ఆయన కొలచనుకోటలో ఉన్న సొంత ఇంటిలో మనవరాలి వద్ద ఉంటున్నారు. సుబ్బారావుకు ఏడుగురు మనవళ్లు, మనవరాళ్లు, పది మంది మునిమనవళ్లు కూడా ఉన్నారు. విదేశాల్లో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్లుగా వీరిలో ముగ్గురు మనవళ్లు పని చేస్తున్నారు.
సుబ్బారావు తండ్రికి ఆ కాలంలోనే 150 ఎకరాల వరకు ఉండేది. సోదరులు చదువులు, ఇతర పనుల కోసం వెళ్తే సుబ్బారావే మొత్తం చూసుకునేవారు. ఒకసారి గేదెలకు పశుగ్రాసం అందుబాటులో లేకపోతే రేపల్లె వరకు నడుచుకొని వెళ్లి కొనుక్కొని వచ్చారట. మేదరమెట్లలో ప్రముఖ వైద్యుడిగా పేరుగాంచిన పున్నయ్యచౌదరి సుబ్బారావు సోదరుడే. ఆయన కూడా మరణించారు. ప్రస్తుతం సుబ్బారావు, ఆయన చిన్నసోదరుడు మాత్రమే జీవించి ఉన్నారు.
నాటి శారీరక శ్రమ ఫలితమే ప్రస్తుత ఆరోగ్యం : సుబ్బారావు నాడు వ్యవసాయ పనుల్లో చేసిన శారీరక శ్రమతోపాటు, ధూమపానం, మద్యం లాంటి అలవాట్లు లేకపోవడంతో ఎలాంటి రుగ్మతలు కూడా ఆయన దరిచేరలేదు. 'వంద సంవత్సరాలకు దగ్గరపడే సమయంలో ఆయనకు మధుమేహం వచ్చింది. కంటి చూపు మందగించడంతో శుక్లాలు తీయించుకోవడానికి ఆయన రెండురోజులు ఆసుపత్రిలో ఉండాల్సి వచ్చింది. జీవితంలో ఆ ఒక్కసారే ఆసుపత్రికి వెళ్లాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది' అని సుబ్బారావు తెలిపారు. అయిదో తరగతి వరకు చదివిన తాను అప్పట్లో పెద్దబాలశిక్ష చదివేవాడినని, ఇప్పటికీ నిత్యం దిన పత్రిక కూడా చదువుతానని చెప్పారు.
ఆయనికి రేడియోతో కాలక్షేపం : సుబ్బారావు ఆరోగ్య రహస్యం ఏమిటంటే మితాహారం తీసుకోవడం, అందులోనూ ఎక్కువశాతం శాకాహారమే ఉంటుంది. ఎప్పుడో ఒకసారి మాత్రమే కొద్దిగా మాంసాహారం తీసుకుంటారు. ఉదయం దోశ, ఇడ్లీ, మధ్యాహ్నం కొంచెం భోజనం, రాత్రికి స్వల్పంగా అల్పాహారంతో పాటు పండ్లు తీసుకుంటారు. ఇప్పటికీ ఆయనికి రేడియోనే కాలక్షేపం. వినికిడి కొద్దిగా తగ్గినా అందర్నీ గుర్తు పట్టి పలకరిస్తారని, పూర్వం సంగతులు పిల్లలతో పంచుకుంటాడని అతని చిన్న కుమారుడు, బ్యాంకు డివిజనల్ విశ్రాంత మేనేజర్ సాంబశివరావు తెలిపారు. సుబ్బారావుకు ఇద్దరు కుమారులు, ఒక కుమార్తె సంతానం. పెద్దకుమారుడు కృష్ణారావు, చిన్నకుమారుడు కూడా ఒంగోలులో నివసిస్తున్నారు. కుమార్తె సుశీల మాత్రం స్వగ్రామంలోనే ఉంటున్నారు.
