'పుల్లరిపాలెం' పేరుంది - కానీ అక్కడ ఊరే లేదు!
ఈ పంచాయతీ చుట్టూ అప్పుడు అటవీ భూములు - పంచాయతీ 'పుల్లరిపాలెం' కానీ ఆ ఊరే లేదక్కడ!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 3, 2025 at 8:39 PM IST
Story Behind Pullari Palem Village Name in Bapatla District : పేరుంది కానీ అక్కడ ఊరేలేదు. ఇదేదో విచిత్రంగా ఉంది అనుకుంటున్నారు కదూ. అవును నిజమేనండీ. ఇంతకీ ఈ ఊరి కథ ఏంటో తెలుసుతోవాలంటే కథనం చదవాల్సిందే. బాపట్ల జిల్లా వేటపాలెం మండలంలో పుల్లరిపాలెం పంచాయతీ ఉంది. ఈ పంచాయతీ చుట్టుపక్కల బ్రిటీష్ కాలంలో అటవీ భూములు ఉండేవి. వీటిల్లో ఎవరైనా అక్రమంగా ప్రవేశించినా, పశువులను మేపినా వారిపై విధించే పన్నును విధించేవారు. ఆ రోజుల్లో ఆ పన్నును ‘పుల్లరి’ అని పిలిచేవారు. ఆ పేరుతోనే గ్రామానికి పుల్లరిపాలెంగా వచ్చినట్లు ఆనాటి పెద్దలు చెబుతున్నారు.
జనాభా 2800 మంది : ఈ పంచాయతీలో కొత్తరెడ్డిపాలెం, పాతరెడ్డిపాలెం, రామచంద్రాపురం, ఊటుకూరి సుబ్బయ్యపాలెం, సాయినగర్ గ్రామాలు ఉన్నా పుల్లరిపాలెం అనే గ్రామం లేకపోవడం గమనార్హం. దాదాపు వందేళ్ల చరిత్ర పంచాయతీకి ఉంది. పుల్లరిపాలెం పంచాయతీ కార్యాలయం కొత్తరెడ్డిపాలెంలో ఉంది. ఇటీవల సచివాలయాలు రావడంతో దీన్ని సచివాలయంగా మార్పు చేశారు. జనాభా 2800 మంది ఉన్నారు.
దాదాపు వంద సంవత్సరాల వారసత్వం కలిగిన పుల్లరిపాలెం పంచాయతీలో కొత్తరెడ్డిపాలెం, పాతరెడ్డిపాలెం, రామచంద్రపురం, ఊటుకూరి సుబ్బయ్యపాలెం, సాయినగర్ వంటి అనేక గ్రామాలు ఉన్నాయి. అయితే, ఈ గ్రామాలలో ఏవీ కూడా పుల్లరిపాలెం అనే పేరును కలిగి లేవు. పంచాయతీ కార్యాలయం కొత్తరెడ్డిపాలెంలోనే ఉంది దాని పరిపాలనా కార్యకలాపాలన్నీ అక్కడి నుంచే జరుగుతాయి.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గ్రామ సచివాలయ వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత, పంచాయతీ కార్యాలయాన్ని అప్గ్రేడ్ చేసి అధికారికంగా పుల్లరిపాలెం సచివాలయంగా పేరు మార్చారు. అయినప్పటికీ, ఈ పేరు దాని మూలాలను గుర్తు చేస్తూనే ఉంది, దాని సొంత పేరుతో అసలు గ్రామం లేని పంచాయతీ. ఈ ప్రాంతం ప్రధానంగా వ్యవసాయ ఆధారితమైంది. చాలా మంది నివాసితులు జీవనోపాధి కోసం వ్యవసాయం సహా పశువులపై ఆధారపడి ఉన్నారు. దాని చిన్న పరిమాణం ఉన్నప్పటికీ, పంచాయతీ పేరు దృష్టిని ఆకర్షిస్తూనే ఉంది, ఇది నేటికీ నివసించే వలసరాజ్యాల పన్ను నుంచి పుట్టిన పేరని పెద్దలు తెలుపుతున్నారు.
మద్యం ముట్టవు - పొగ తాగవు - ఆ ఊళ్లు ఆదర్శం
ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు వైఎస్సార్ కడప జిల్లా రాయచోటి పట్టణానికి పదిహేను కిలో మీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. మాధవరం పంచాయతీ. ఇందులో ఎగువ, దిగువ కంచరపల్లెలు అనే రెండు ఊళ్లున్నాయి. వీటిలో సుమారు 380 మంది వరకు నివసిస్తున్నారు. వీరిలో ఒకే సామాజిక వర్గానికి చెందిన వారు 90 శాతం మంది. వందేళ్లకు పైబడి చరిత్ర ఉన్న ఈ రెండు గ్రామాల వారు మద్యం, పొగ తాగడానికి తరతరాలుగా దూరంగా ఉంటున్నారు. పొగాకు సంబంధ ఉత్పత్తులు గ్రామంలోని చిల్లర దుకాణాల్లోనూ కనిపించకపోవడం విశేషం. దాదాపు 95 శాతం మందికి వ్యవసాయమే జీవనాధారం. పాడి పోషణ ప్రవృత్తి. పిల్లల చదువులపై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తుంటారు. ఫలితంగా పదిహేను మందికి పైగా సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో స్థిరపడ్డారు.