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బాలాపూర్ లడ్డూ ఎందుకంత ఫేమస్​! - వేలంలో వచ్చిన డబ్బును ఏం చేస్తారు?

హైదరాబాద్​లో ఖైరతాబాద్ వినాయకుడి తర్వాత అందరి దృష్టినీ ఆకర్షించేది బాలాపూర్ లడ్డూ. ఈ మహాప్రసాదాన్ని దక్కించుకునేందుకు ఏటా భక్తులు పోటీ పడుతుంటారు. బాలాపూర్ గణేశ్ లడ్డూ విశేషాలు, ఎప్పటి నుంచి ప్రారంభమైందనే వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Balapur Ganesh Laddu Story
బాలాపూర్ వినాయకుడు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 21, 2026 at 9:19 AM IST

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Balapur Ganesh Laddu Story : గణేశ్ నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో బాలాపూర్​కు ఓ ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఇక్కడ స్వామివారికి సమర్పించే లడ్డూ ప్రసాదానికి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. తొమ్మిది రోజుల పాటు ధూపదీప నైవేద్యాలతో పూజలందుకునే స్వామివారి చేతిలోని 21 కేజీల లడ్డూ ప్రసాదం పొందడం వల్ల శుభప్రదం, ఐశ్వర్యం, సుఖసంతోషాలు కలుగుతాయని భక్తుల ప్రగాఢ నమ్మకం. అందుకే ఈ లడ్డూను దక్కించుకునేందుకు వేలంలో ఎంతో మంది పోటీ పడుతుంటారు. అసలు ఈ లడ్డూ వెనక ఉన్న చరిత్ర ఏంటి? ఎప్పటి నుంచి ప్రారంభమైంది? ఆ సొమ్ముతో ఏం చేస్తారు? అనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Balapur Ganesh Laddu Story
బాలాపూర్ లడ్డూ (ETV Bharat)

1994 నుంచి లడ్డూ వేలం

బాలాపూర్‌ గణేశుడికి 45 ఏళ్ల ఘన చరిత ఉంది. గణనాథుడిపై భక్తులకు ఉన్న అచంచల విశ్వాసాన్ని ఇనుమడింపజేయాలనే ఆలోచనతో తొలిసారిగా బాలాపూర్‌ ఉత్సవ సమితి 1994లో లడ్డూ వేలాన్ని నిర్వహించింది. మొదటిసారిగా కొలను మోహన్ ​రెడ్డి అనే రైతు ఈ లడ్డూను రూ.450లకు కైవసం చేసుకున్నారు. దాన్ని కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులకు పంచిపెట్టి మిగతాది తన పొలాల్లో చల్లుకున్నారు. దాంతో సుఖసంతోషాలు కలిగాయనే నమ్మకంతో మరుసటి ఏడాదితో పాటు 1998, 2004, 2008లలోనూ ఆయన పోటీ పడి మరీ లడ్డూ ప్రసాదాన్ని దక్కించుకున్నారు.

లడ్డూ వేలంలో పాల్గొనేందుకు 15 ఏళ్ల పాటు స్థానికులకే అవకాశం కల్పించిన బాలాపూర్ ఉత్సవ సమితి, ఆ తర్వాత కాలంలో బయట వ్యక్తులనూ అనుమతించింది. ఆ విధంగా 2009లో సరిత అనే మహిళ రూ.5.10 లక్షలకు దీనిని సొంతం చేసుకున్నారు. ఇప్పటి వరకు 31 సార్లు లడ్డూ వేలం నిర్వహించగా 2020లో కొవిడ్​ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో వేలం వేయకుండా అప్పటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌కు లడ్డూను అందజేశారు. 2024లో కొలను శంకర్‌ రెడ్డి రూ.30.1 లక్షలకు, గతేడాది లింగాల దశరథ్‌ గౌడ్‌ రూ.35 లక్షలకు ఈ లడ్డూను దక్కించుకున్నారు.

ఆ డబ్బుతో ఏం చేస్తారంటే?

లడ్డూ వేలం వేయగా వచ్చిన నగదు ఏం చేస్తారనే దానిపై చాలా మందికి సందేహముండటం సహజం. అయితే అలా వచ్చిన సొమ్ముతో బాలాపూర్ గణేశ్ ఉత్సవ సమితి అనేక అభివృద్ధి పనులను చేపడుతోంది. బాలాపూర్‌లోని హనుమాన్, వేణుగోపాల స్వామి, లక్ష్మీ గణపతి, శివాలయం, మల్లన్న మందిరం, పోచమ్మ, మహంకాళి, కంఠ మహేశ్వరం స్వామి ఆలయాల్లో పలు అభివృద్ధి పనులు చేపట్టింది. ఉన్నత పాఠశాలలో షెడ్డును ఏర్పాటు చేసింది. గణేశ్ మండపానికి స్థలాన్ని కొనుగోలు చేశారు. గణేశ్‌ చౌక్​ను ఏర్పాటు చేశారు. గ్రామంలో పలుచోట్ల సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ విధంగా పలు కార్యక్రమాల నిమిత్తం ఇప్పటి వరకు రూ.1,73,87,970 ఖర్చు చేసినట్లు బాలాపూర్ ఉత్సవ సమితి అధ్యక్షుడు కళ్లెం నిరంజన్‌ రెడ్డి వివరించారు.

గతేడాది రూ.35 లక్షలు పలికిన బాలాపూర్ లడ్డూ

ప్రసిద్ధ బాలాపూర్ లడ్డూను దక్కించుకునేందుకు ఏటా భక్తులు పోటీ పడుతుంటారు. ఏటేటా అంచనాలను పెంచుతూ దేశ విదేశాల్లో ఉన్న తెలుగు వారిని ఆకర్షించే ఈ వేలం పాట, ఈ ఏడాది కూడా జరగనుంది. 32 ఏళ్లుగా నిర్విఘ్నంగా కొనసాగుతున్న గణేశ్ లడ్డూ వేలం పాటలో గతేడాది రూ.35 లక్షల రికార్డుస్థాయి ధర పలికింది. కర్మన్​ఘాట్​కు చెందిన లింగాల దశరథ్ ​గౌడ్ దీనిని దక్కించుకున్నారు. మరి ఈ సంవత్సరం ఎవరు దక్కించుకుంటారో తెలుసుకోవాలంటే ఇంకొన్ని రోజులు వేచి చూడాల్సిందే.

రూ.35 లక్షలు పలికిన బాలాపూర్​ లడ్డూ - ఈసారి ఎవరికి దక్కిందంటే?

మారిన బాలాపూర్ గణేశ్ లడ్డూ వేలం నిబంధనలు - పాల్గొనాలంటే ఎన్ని లక్షలు చెల్లించాలంటే? -

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