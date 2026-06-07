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న్యాయవ్యవస్థకు నారీ కిరీటం - నాలుగు హైకోర్టులకు మహిళా సారథ్యం

భారత న్యాయవ్యవస్థ చరిత్రలో ఒక సువర్ణ అధ్యాయం - మహిళా న్యాయమూర్తులు బిహార్, గుజరాత్, మేఘాలయ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్రాల హైకోర్టుల్లో అత్యున్నత పదవులు - నారీ శక్తికీ న్యాయరంగంలో వస్తోన్న మార్పులకూ ఇది సంకేతం

Story about Women Power in Indian Judiciary
Story about Women Power in Indian Judiciary (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 7, 2026 at 11:42 AM IST

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Story about Women Power in Indian Judiciary : ఇది భారత న్యాయవ్యవస్థ చరిత్రలో ఒక సువర్ణ ఘట్టం. ఏపీ, బీహార్, గుజరాత్, మేఘాలయ హైకోర్టులలో మహిళా న్యాయమూర్తులు అత్యున్నత పదవులను అధిష్టించారు. ఇది నారీ శక్తికీ న్యాయరంగంలో వస్తోన్న మార్పులకూ నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది. నిర్ణయాలు తీసుకునే అన్నిచోట్లా మహిళలు ఉన్నప్పుడే వారికి నిజమైన ప్రాతినిధ్యం లభిస్తుంది. అయితే మార్పు అనేది ఎప్పుడూ, ఏ ఒక్క రోజో అమాంతం జరగదు. ఒక్కో అడుగుతోనే మొదలవుతుంది.

తొలి మహిళా న్యాయమూర్తిగా జస్టిస్ అన్నాచాందీ చరిత్ర సృష్టించింది. హైకోర్టు తొలి ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా జస్టిస్​ లీలాసేథ్​, సుప్రీంకోర్టు మొదటి మహిళా న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఫాతిమా బీవీ వీళ్లంతా న్యాయవ్యవస్థలో తొలిదశలోనే తమదైన ముద్ర వేశారు. ఇటీవలే జస్టిస్ మీనాక్షి మదన్​రాయ్ పట్నా హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. దీంతో దేశంలోని 25 హైకోర్టుల్లో నాలుగింటికి మహిళలు ప్రధాన న్యాయమూర్తులుగా ఉండడం గమనార్హం. ఇది దేశ న్యాయవ్యవస్థలో గొప్ప మైలురాయి.

భిన్న విభాగాల్లో అనుభవం గడించి: జస్టిస్ లీసా గిల్ స్వస్థలం చండీగఢ్. అక్కడి కార్మెల్ కాన్వెంట్​లో ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం పూర్తిచేశారు. ఆపై గవర్నమెంట్ కాలేజ్ ఫర్ గర్ల్స్​లో గ్రాడ్యుయేషన్, పంజాబ్ యూనివర్సిటీ నుంచి ఎల్ఎల్​బీ, ఎల్ఎల్​ఎం చేశారు. 1990 నుంచి పంజాబ్-హరియాణ హైకోర్టులో న్యాయవాదిగా ప్రాక్టీస్ మొదలుపెట్టారు. ఆమె సివిల్, క్రిమినల్, రెవెన్యూ, రాజ్యాంగ పరమైన కేసుల విచారణ ద్వారా భిన్న న్యాయ విభాగాల్లో అనుభవం పొందారు.

Story about Women Power in Indian Judiciary
ఆంధ్రప్రదేశ్‌ హైకోర్టు చీఫ్‌ జస్టిస్‌ లీసా గిల్‌ (ETV Bharat)

మొదటి మహిళగా రికార్డు సృష్టించి: జస్టిస్ లీసా గిల్ సుదీర్ఘకాలం పాటు చండీగఢ్​కు, పలు ప్రభుత్వ రంగ బోర్డులకు, కార్పొరేషన్లకు అదనపు న్యాయమూర్తిగా నియమితులు అయ్యారు. అదే సంవత్సరం డిసెంబరులో శాశ్వత న్యాయమూర్తిగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 25న ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా జస్టిస్ లీసా గిల్ ప్రమాణస్వీకారం చేశారు. దీంతో ఈ పదవిని చేపట్టిన మొదటి మహిళగానూ రికార్డు సృష్టించారు. నిబద్దతతో వేగంగా కేసులను పరిష్కరించే తత్వం ఆమె సొంతం.

సిక్కిం తొలి మహిళా న్యాయమూర్తి: జస్టిస్ మీనాక్షిది సిక్కిం. తండ్రి మదన్​ మోహన్ రసైలీ మాజీ హోం సెక్రటరీ కాగా, తల్లి రబీ మాలా ఉపాధ్యాయురాలు. పాఠశాల విద్య పూర్తయ్యాక, సిక్కిం ప్రభుత్వ మెరిట్ స్కాలర్‌షిప్‌తో దిల్లీలోని లేడీ శ్రీ రామ్ కళాశాలలో పొలిటికల్ సైన్స్‌లో డిగ్రీ చేశారు.

Story about Women Power in Indian Judiciary
సిక్కిం తొలి మహిళా న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ మీనాక్షి మదన్‌ రాయ్‌ (ETV Bharat)

వరసగా రెండుసార్లు: తర్వాత జస్టిస్ మీనాక్షి దిల్లీ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి న్యాయశాస్త్రంలో పట్టా పొందారు. 1990లో దిల్లీ బార్ అసోసియేషన్‌లో న్యాయవాదిగా తన పేరు నమోదు చేసుకున్నారు. సిక్కిం జ్యుడీషియల్ సర్వీస్‌లో చేరారు ఆమె. జస్టిస్ మీనాక్షి పలు పదవులు చేపట్టి వాటిని సమర్థంగా నిర్వర్తించారు. జస్టిస్ మీనాక్షి వరసగా రెండుసార్లు సిక్కిం హైకోర్టు రిజిస్ట్రార్ జనరల్‌గా చేశారు.

తొలి సిక్కిం మహిళగానూ రికార్డు: 2015లో జస్టిస్ మీనాక్షి సిక్కిం హైకోర్టు బెంచ్​కు పదోన్నతి పొంది, తద్వారా హైకోర్టు న్యాయమూర్తి బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. ఆమె అక్కడ పలు మార్లు తాత్కాలిక ప్రధాన న్యాయమూర్తిగానూ పని చేశారు. తాజాగా సుప్రీం కోర్టు కొలీజియం సిఫార్సు మేరకు ఆమె పట్నా ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా ప్రమాణస్వీకారం చేశారు. ఈ పదవిని అధిష్టించిన సిక్కింకు చెందిన తొలి మహిళగానూ రికార్డు సృష్టించారు. సిక్కింకు సంబంధించిన ప్రత్యేక చట్టాలు, సామాజిక నిర్మాణం పై సమగ్ర అవగాహన ఉన్న న్యాయమూర్తిగా జస్టిస్ మీనాక్షిని అంతా కొనియాడతారు.

న్యాయవాది వృత్తిగా ఆరంభించి: అవధ్ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి బ్యాచిలర్ ఆఫ్ లా పూర్తి చేశారు సునీత. ఉత్తర్​ప్రదేశ్ బార్ కౌన్సిల్​లో న్యాయవాదిగా నమోదు చేసుకుని, అలహాబాద్ హైకోర్టులో న్యాయవాదిగా వృత్తిని ఆరంభించారు.

Story about Women Power in Indian Judiciary
క్లిష్టమైన కేసుల్ని పరిష్కరించి జస్టిస్‌ సునీతా అగర్వాల్‌ (ETV Bharat)

క్లిష్టమైన కేసుల్ని పరిష్కరించి: సివిల్, రాజ్యాంగపరమైన అంశాల్లో అపారమైన పట్టు సాధించిన ఆమె, 2011లో అలహాబాద్ హైకోర్టులో అదనపు న్యాయమూర్తిగా నియమితులు అయ్యారు. సుమారు 12 ఏళ్ల పాటు ఆమె అదే కోర్టులో వేలాది క్లిష్టమైన కేసులను పరిష్కరించారు.

ఏకైక మహిళా ప్రధాన న్యాయమూర్తి: 2013లో జస్టిస్ సునీత శాశ్వత న్యాయమూర్తిగా పదోన్నతి పొందారు. 2023లో గుజరాత్‌ హైకోర్టు 29వ ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఆ సమయానికి దేశంలోని 25 హైకోర్టుల్లో ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా ఉన్న ఏకైక మహిళా ఆమె మాత్రమే.

లైవ్‌ స్ట్రీమింగ్‌ ప్రక్రియ బలోపేతం: జస్టిస్‌ సునీత నాయకత్వంలో గుజరాత్‌ న్యాయవ్యవస్థలో పలు కీలక, సానుకూల మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి న్యాయస్థానాల పరిపాలనను సులభతరం చేయడం, కేసుల లైవ్‌ స్ట్రీమింగ్‌ ప్రక్రియను బలోపేతం చేయడంలో చొరవ తీసుకున్నారు.

కీలకమైన తీర్పు ఇచ్చారీమె: సీఆర్‌పీసీ సెక్షన్‌ 125కు సంబంధించి 2017 నాటి తీర్పులో భార్యకు భరణం దరఖాస్తును కొట్టి వేసిన ఫ్యామిలీ కోర్టు ఉత్తర్వును జస్టిస్‌ సునీత రద్దు చేశారు. ‘భరణం ఇవ్వడమనేది భర్త ప్రాథమిక బాధ్యత, రాజ్యాంగబద్ధమైనది. క్రూరత్వం, నిర్లక్ష్యం కారణంగా వేర్వేరుగా నివసిస్తోన్న భార్య గౌరవంగా జీవించడానికి భరణం ఇవ్వాలి’ అంటూ కీలకమైన తీర్పు ఇచ్చారు జస్టిస్ సునీత.

న్యాయరంగంలో ఆమెకంటూ ప్రత్యేకస్థానం: పుణెలో జన్మించిన రేవతి సింబయాసిస్‌ లా కాలేజీ నుంచి న్యాయశాస్త్రంలో డిగ్రీ చేశారు. ప్రతిష్ఠాత్మక కేంబ్రిడ్జ్‌ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ఎల్‌ఎల్‌ఎం పట్టా పొందారు ఆమె. 1986లో న్యాయవాదిగా తన ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించారు.

Story about Women Power in Indian Judiciary
జస్టిస్‌ రేవతి మోహితే డేరే (ETV Bharat)

బాంబే హైకోర్టులో సుమారు 11 ఏళ్ల పాటు పబ్లిక్‌ ప్రాసిక్యూటర్‌గా పని చేశారు. 2013లో అక్కడే న్యాయమూర్తిగా పదోన్నతి పొందారు. ఈ క్రమంలో జస్టిస్‌ రేవతి చూపిన నిబద్దత, సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలు న్యాయ రంగంలో ఆమెకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపునిచ్చాయి.

అణగారిన వర్గాల హక్కుల కోసం: ముఖ్యంగా మహిళా భద్రత, అణగారిన వర్గాల హక్కులు, పౌర స్వేచ్ఛకు సంబంధించిన కేసుల్లో జస్టిస్‌ రేవతి వెలువరించిన తీర్పులు సమాజం పై సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపాయి. ఆమె క్లిష్టమైన న్యాయపరమైన అంశాలను సైతం మానవీయ కోణంలో, సామాజిక అవగాహనతో విశ్లేషించడంలో ఆమె దిట్ట.

సోహ్రాబుద్దీన్‌ ఫేక్‌ ఎన్‌కౌంటర్‌ కేసులో మీడియా స్వేచ్ఛ, దర్యాపు సంస్థల పారదర్శకతకు సంబంధించిన పలు కీలక తీర్పులను ఇచ్చారామె. ఇటీవలె ఈ ఏడాది జనవరిలో జస్టిస్‌ రేవతి మేఘాలయ హైకోర్టుకి ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా నియమితులయ్యారు.

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న్యాయవ్యవస్థకు నారీ కిరీటం
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