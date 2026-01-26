ETV Bharat / state

విద్యా, సాహిత్యం విభాగంలో విశిష్ఠ సేవలు - నల్గొండకు చెందిన మామిడాలకు పద్మశ్రీ

సాధారణ కుటుంబంలో నుంచి యూజీసీ ఛైర్మన్‌గా ఎదిగి - యూజీసీ ఛైర్మన్‌ పదవి పొందిన తెలుగు వారిలో మూడో వ్యక్తిగా - రచనలోనూ ప్రావీణ్యం పొంది, అనేక పాఠ్య పుస్తకాలు రచించిన అవార్డుల గ్రహీత

Padma Shri Winner Jagadeesh Kumar
Padma Shri Winner Jagadeesh Kumar (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 26, 2026 at 11:45 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Padma Shri Winner Jagadeesh Kumar : వివిధ రంగాల్లో దేశానికి ఎనలేని సేవలు చేసిన ప్రముఖులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పద్మశ్రీ అవార్డులను ప్రకటించింది. దానిలో నల్గొండ జిల్లా తిప్పర్తి మండలంలోని మామిడాల గ్రామానికి చెందిన ప్రముఖ విద్యావేత్త మామిడాల జగదీశ్‌కుమార్‌కు ప్రతిష్ఠాత్మక పద్మశ్రీ పురస్కారం వరించింది. విద్యా, సాహిత్యం విభాగంలో చేసిన విశిష్ఠ సేవలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ అవార్డును ప్రకటించింది. ఈయన దిల్లీ జేఎన్‌యూ వైస్‌ ఛాన్సలర్‌గా, యూజీసీ ఛైర్మన్‌గా పనిచేశారు. అలాగే జాతీయ విద్యావిధానం రూపకల్పనలో కీలక పాత్ర పోషించారు.

విద్యాభ్యాసం : జగదీశ్‌కుమార్‌ మామిడాల రంగారావు, జయప్రదలకు పెద్ద కుమారుడు. ఈయన ఎప్పుడూ చదువులో ముందుండేవారు. తన తండ్రి ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడిగా పని చేస్తూనే వ్యవసాయం చేసేవారు. జగదీశ్‌కుమార్‌ 1 నుంచి 7 వరకు మామిడాలలో, 8 నుంచి 10వ తరగతి వరకు మిర్యాలగూడలో, ఇంటర్‌ హైదరాబాద్‌లో చదివారు. ఐఐటీ చెన్నై నుంచి ఎలక్ట్రికల్‌ ఇంజినీర్‌లో పట్టా పొందిన ఆయన, ఎంఎస్, పీహెచ్‌డీ పూర్తి చేశారు.

యూజీసీ ఛైర్మన్‌గా మూడో తెలుగువారు : అంతేకాకుండా కెనడాలో రెండో పర్యాయం పీహెచ్‌డీ చేశారు. ఐఐటీ దిల్లీ, ఖరగ్‌పూర్‌లో ఎలక్ట్రికల్‌ విభాగంలో ప్రొఫెసర్‌గా పని చేశారు. అనంతరం 2016 నుంచి 2022 వరకు జవహర్‌లాల్‌ నెహ్రూ యూనివర్సిటీలో (జేఎన్‌యూ) వీసీగా, 2022 ఫిబ్రవరి 4 నుంచి యూజీసీ ఛైర్మన్‌గా వ్యవహరించారు. యూజీసీ ఛైర్మన్‌ పదవి పొందిన తెలుగు వారిలో ఆయన మూడో వ్యక్తి కావడం విశేషం.

నూతన విద్యావిధానం : యూజీసీ ఛైర్మన్‌గా బాధ్యతలు స్వీకరించిన జగదీశ్‌కుమార్‌ విద్యా వ్యవస్థను బలోపేతం చేసేందుకు కృషి చేశారు. కేంద్ర విశ్వవిద్యాలయాలలో ప్రవేశానికి దేశవ్యాప్తంగా కామన్‌ యూనివర్సిటీ ఎంట్రెన్స్‌ టెస్ట్‌ ప్రవేశపెట్టారు. నూతన జాతీయ విద్యావిధానం అమలులో కీలకపాత్ర పోషించారు. ఈ విధంగా విద్యార్థుల కోసం ఎంతగానో కృషి చేశారు. ఈయన కెనడాలోని అంటారియోలోని వాటర్‌లూ విశ్వవిద్యాలయంలో డాక్టరేట్‌ చేశారు. ప్రొఫెసర్‌గా, వైస్‌ ఛాన్సలర్‌గా, యూజీసీ ఛైర్మన్‌గా వివిధ విశ్వవిద్యాలయాల్లో బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. పలు విభాగాలకు ఛైర్మన్‌గానూ పని చేశారు.


"నన్ను ‘పద్మశ్రీ’కి ఎంపిక చేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు. ఉన్నత విద్యను మరింత సమ్మిళితంగా, సరళంగా అభ్యసన ఫలితాలపై దృష్టి సారించేలా చేసేందుకు సాగుతున్న ఉమ్మడి జాతీయ కృషికి దక్కిన గుర్తింపుగా భావిస్తున్నాను. రానున్నరోజుల్లో మనం విశ్వవిద్యాలయాలను, కళాశాలలను మరింత బలోపేతం చేయాలి. గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి, వెనుకబడిన వర్గాల నుంచి వచ్చే విద్యార్థులకు అవకాశాలను విస్తృతం చేయాలి." - మామిడాల జగదీశ్‌కుమార్‌

55 మందిని దాటి : మొత్తం 55 మంది వరకు దరఖాస్తు చేసుకోగా, అందులో కమిటీ ప్రాథమికంగా ఏడుగురిని ఎంపిక చేసింది. వారిలో జగదీశ్​కుమార్​ ఒకరు. వీరంతా దిల్లీలో కమిటీ ఎదుట పవర్​ పాయింట్​ ప్రజెంటేషన్​ ఇవ్వగా, అందులో ముగ్గురి పేర్లను కమిటీ ఎంపిక చేసింది. అనంతరం ఈ పదవికి జగదీశ్​ కుమార్​ను కేంద్రం ఎంపిక చేసింది. గతంలో యూజీ ఛైర్మన్లుగా తెలుగువారైన వాసిరెడ్డి శ్రీకృష్ణ 1961లో, జి.రామిరెడ్డి 1991-95 వరకు పని చేశారు.

అవార్డులు : జగదీశ్‌కుమార్‌కు రచనలోనూ ప్రావీణ్యం ఉంది. అనేక పాఠ్య పుస్తకాలు రాశారు. జంక్షన్‌లెస్‌ ఫీల్డ్‌ ఎఫెక్ట్‌ ట్రాన్సిస్టర్‌ వంటి సాంకేతిక పుస్తకాలు ఇంజినీరింగ్‌ విద్యార్థులకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఐఈఈ, ఈ జర్నల్‌కు ఎడిటర్‌గా పనిచేశారు. శాంతి స్వరూప్‌ భట్నాగర్‌ అవార్డు, విక్రమ్‌ సారాభాయ్‌ పురస్కారం అందుకున్నారు. తాజాగా భారత ప్రభుత్వం పద్మశ్రీ అవార్డును ప్రకటించింది.

మరెన్నో పురస్కారాలు : ఈయన 200కి పైగా వ్యాసాలు రాశారు. నేషనల్​ ఎసెస్​మెంట్​ అండ్​ అక్రిడిటేషన్​ సెంటర్​ బోర్డు సభ్యునిగా, ఆలిండియా కౌన్సిల్​ ఫర్​ టెక్నికల్​ ఎడ్యుకేషన్​ ఛైర్మన్​, కేంద్ర సాంస్కృతిక మంత్రిత్వశాఖ ఆధర్యంలోని నేషనల్​ కౌన్సిల్​ ఆఫ్​ సైన్స్​ మ్యూజియమ్స్​ పాలకమండలి ఛైర్మన్​గా పనిచేశారు. అవార్డ్​ ఫర్​ ఎక్స్​లెన్స్, ఐఎస్​ఏవీఎస్​ఐ టెక్నోమెంటార్​, ఐఈటీఈ రామ్​లాల్​ వాద్వా, ఐబీఎం ఫ్యాకల్టీ పురస్కారాలు పొందారు.

తెలంగాణ పద్మాలు వీరే - వారు చేసిన విశిష్ట సేవలు ఏంటో తెలుసా?

UGC New Chairman: 'డిజిటల్‌ యూనివర్సిటీని పట్టాలకెక్కిస్తాం'

TAGGED:

PADMA SHRI WINNER JAGADEESH KUMAR
ABOUT JAGADEESH KUMAR
నూతన విద్యావిధానానికి పద్మశ్రీ
WHO IS JAGADEESH KUMAR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.