రాత్రి అయితే ఇళ్లపై రాళ్ల వర్షం - అప్పాజీపేటలో ఏం జరుగుతోంది?
అనంతపురం జిల్లా పామిడి మండలం అప్పాజీపేటలో వారం రోజులుగా గ్రామంలోని ఇళ్లపై రాళ్లు పడుతుండటంతో గ్రామస్థులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. రాళ్ల ఎలా పడుతున్నాయో అర్థంకాక ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనకు గురవుతున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 3, 2026 at 8:44 PM IST
Stones Falling on Houses at Night in Appajipeta Village : ఆ గ్రామంలో రాత్రైతే చాలు ప్రజలకు కంటిమీద కునుకులేకుండా బతుకున్నారు. ఉన్నఫలంగా గ్రామంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఇళ్లపై రాళ్లు పడుతున్నాయి. ఈ రాళ్ల దాటికి అనేక ఇళ్ల పైకప్పులు సైతం దెబ్బతిన్నాయి. ఆ రాళ్లు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయో తెలియక ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. దీంతో రాత్రైతే చాలు ప్రజలంతా ఒకచోటుకు చేరుతున్నారు. ఈ పని ఎవరైనా కావాలనే చేస్తున్నారా? లేదా దైవ మహత్యం ఉందా? అనే సందేహంలో ఉన్నారు. చివరికి ప్రతిరోజు ఈ రాళ్ల బాధలను భరించలేక, పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. వారు కొన్నిరోజులు గస్తీ నిర్వహించినా ఫలితం లేకపోయింది. దీంతో గ్రామంలో ఏం జరుగుతుందో తెలియక ప్రజలు స్వామీజీల వద్దకు పరుగులు పెడుతున్నారు. ఈ ఘటన అనంతపురం జిల్లాలో వెలుగుచూసింది.
ఎవరైనా విసురుతున్నారా? లేక? : పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే, అనంతపురం జిల్లా పామిడి మండలం అప్పాజీపేటలో వారం రోజులుగా గ్రామంలోని ఇళ్లపై రాళ్లు పడుతుండటంతో గ్రామస్థులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. తమ ఇళ్లపై రాళ్లు పడుతున్నాయని వారు పోలీసులకు ఫిర్యాదుచేయడంతో నలుగురు కానిస్టేబుళ్లతో రెండు రాత్రులు గస్తీ చేయించారు. అయితే పోలీసులు గస్తీ తిరుగుతున్న సమయంలో కూడా ఇళ్లపై రాళ్లు పడటంతో ప్రజలు తమను కాపాడాలంటూ స్వామీజీల వద్దకు క్యూకట్టారు. గురువారం పోలీసులతో కలిసి గ్రామంలో సుమారు 20 మంది యువకులు సమీపంలోని కొండపైకి వెళ్లి పరిశీలిస్తుండగానే ఇళ్లపై రాళ్లు పడ్డాయి. ఈ రాళ్లు ఎవరైనా విసురుతున్నారా? లేక గాలి ద్వారా ఎగిరి వచ్చి ఇళ్లపై పడుతున్నాయో? అర్థంకాక ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనకు గురవుతున్నారు.
"అప్పాజీపేట గ్రామంలో గత వారం రోజుల నుంచి రాత్రి సమయంలో రాళ్లు పడుతున్నాయి. సాయంత్రం 7 నుంచి రాత్రి 11 గంటల వరకు పలుమార్లు రాళ్లు పడుతున్నాయి. దీనిపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాం. వారు నలుగురు కానిస్టేబుళ్లతో రెండు రాత్రులు గస్తీ ఏర్పాటు చేశారు. మొదట రెండు రోజులు ఎవరో మనుషులే రాళ్లు వేస్తున్నారని అనుకున్నాం. కానీ ఇదో దైవశక్తి అని మరికొందరు అంటున్నారు. దీనిపై అధికారులు స్పందించటం లేదు. గ్రామానికి వచ్చి వీడియోలు, ఫొటోలు తీసుకెళ్తున్నారు కానీ, సమస్యను పరిష్కరించటం లేదు." - గ్రామస్థులు, అప్పాజీపేట
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