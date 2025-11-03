ETV Bharat / state

రోజూ రూ.15 కోట్ల వ్యాపారం - స్టోన్‌హౌస్‌పేట గురించి మీకు తెలుసా?

బ్రిటీషు పాలనలో కలెక్టర్‌గా పనిచేసిన టీవీ స్టోన్‌హౌస్‌ పేరుతో గుర్తింపు - వస్తువుల ఎగుమతులు, దిగుమతులతో నిత్యం రద్దీగా ఉండే స్టోన్‌హౌస్‌పేట

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 3, 2025 at 3:28 PM IST

Stonehouse Pet in Nellore District: నెల్లూరు జిల్లా చరిత్రలో ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించిన ప్రాంతాల్లో ఒకటి స్టోన్‌హౌస్‌పేట. ఈ ప్రాంతం పేరు వెనుక ఉన్న చరిత్ర ప్రత్యేకమైనది. బ్రిటీషు పాలకులు భారతదేశ సంపదను దోచుకున్నా, వారిలో కొంతమంది అధికారులు మాత్రం ప్రజలకు సేవ చేసి, మంచి పనులు చేసి, శాశ్వత గుర్తింపును తెచ్చుకున్నారు. అటువంటి వారిలో ఒకరు టీవీ స్టోన్‌హౌస్‌. 1835లో బ్రిటీష్‌ పాలనలో నెల్లూరును అప్పట్లో తూర్పు నెల్లూరుగా పిలిచేవారు. ఆ ప్రాంతానికి టీవీ స్టోన్‌హౌస్‌ కలెక్టర్‌గా నియమితులయ్యారు. ఆయన పరిపాలనా నైపుణ్యం, సేవాభావం వల్ల ఆ ప్రాంతం పేరు చరిత్రలో నిలిచిపోయింది.

ఆ కాలంలో నెల్లూరు జిల్లా వాణిజ్యపరంగా వేగంగా ఎదుగుతున్న ప్రాంతంగా ఉండేది. దూరప్రాంతాల నుంచి అనేక మంది వ్యాపార కార్యకలాపాల కోసం నెల్లూరు చేరుకుని, ఎక్కువ రోజులు అక్కడే గడిపేవారు. ముఖ్యంగా స్టోన్‌హౌస్‌పేట ఆ సమయంలో వాణిజ్యానికి ప్రధాన కేంద్రంగా నిలిచింది. వివిధ వస్తువుల కొనుగోలు, అమ్మకాలు ఇక్కడ ఎక్కువగా జరిగేవి. వ్యాపార లావాదేవీలు అధికంగా ఉండటంతో, ప్రజల రద్దీ కూడా ఎక్కువగా ఉండేది. కానీ ఆ సమయంలో నెల్లూరు, చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో దొంగల భయం ఎక్కువగా ఉండేది. వ్యాపారులు, సాధారణ ప్రజలు రాత్రివేళ భయంతో నిద్రపోలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈ సమస్యను గుర్తించిన కలెక్టర్‌ టీవీ స్టోన్‌హౌస్‌ ప్రజల భద్రత కోసం చర్యలు చేపట్టారు.

రాత్రివేళల్లో వీధుల్లో ప్రత్యేకంగా రక్షకభటులను నియమించి, ప్రతి వీధిలో నూనె దీపాలను ఏర్పాట్లు చేశారు. దీని వల్ల వ్యాపారులు, ప్రజలు తమ పనులు చేసుకోగలిగేవారు. ప్రజల సమస్యలను తెలుసుకుని వాటిని వెంటనే పరిష్కరించే అధికారిగా స్టోన్‌హౌస్‌ పేరు తెచ్చుకున్నారు. ఆయన తీసుకున్న చర్యలు ఆ ప్రాంత అభివృద్ధికి పునాది వేశాయి. అప్పటి నుంచి ప్రజలు ఆయన గుర్తుగా ఆ ప్రాంతానికి “స్టోన్‌హౌస్‌పేట” అని పేరు పెట్టారు. ఆయన సేవాభావం, ప్రజా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఆ పేరుతో చరిత్రలో నిలిచిపోయాయి.

ఇప్పటికీ స్టోన్‌హౌస్‌పేటకు నెల్లూరులో వాణిజ్యపరంగా ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. అనేక రకాల వ్యాపారాలు ఇక్కడ జరుగుతున్నాయి. అనేక వస్తువులు విక్రయించే వందలాది దుకాణాలు ఉన్నాయి. ట్రాన్స్‌పోర్టు కార్యాలయాలు ఈ ప్రాంతాన్ని వ్యాపార కేంద్రంగా నిలబెట్టాయి. వస్తువుల ఎగుమతులు, దిగుమతులు కూడా ఇక్కడి నుంచే జరుగుతుంటాయి. రోజువారీగా ఈ ప్రాంతంలో వ్యాపార లావాదేవీల విలువ రూ.15 కోట్లకు పైగా ఉంటుందని వ్యాపార వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఉదయం నుంచీ రాత్రి వరకు ఈ ప్రాంతం రద్దీగా ఉంటుంది.

స్టోన్‌హౌస్‌పేట ఇప్పుడు వాణిజ్య కేంద్రంగా మారింది. చిన్న వ్యాపారాల నుంచి హోల్​సేల్ మార్కెట్లు వరకు అన్ని రకాల వ్యాపారాలు ఇక్కడ జరుగుతుంటాయి. వందేళ్ల క్రితం కలెక్టర్‌ టీవీ స్టోన్‌హౌస్‌ తీసుకున్న అభివృద్ధి చర్యలు ఈ ప్రాంతానికి ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చాయి. ప్రజా సేవలో ఆయన చూపిన కృషి ఫలితంగా ఆ ప్రాంతంలో వ్యాపారం అభివృద్ధి చెందింది. ఇవన్నీ కలిసి స్టోన్‌హౌస్‌పేటను నెల్లూరులోనే కాకుండా ఆంధ్ర ప్రదేశ్​లో కూడా ఒక ప్రముఖ వాణిజ్య కేంద్రంగా నిలబెట్టాయి.

