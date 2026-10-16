ఏపీలో స్థానిక ఎన్నికల నామినేషన్ల తొలిరోజే పలుచోట్ల ఉద్రిక్తత - టీడీపీ-వైఎస్సార్సీపీ పరస్పర దాడులు
Stone Pelting Between YSRCP And TDP Workers in Punganur: ఏపీలో స్థానిక ఎన్నికల నామినేషన్ల సందర్భంగా అన్నమయ్య జిల్లా రాయచోటి, పుంగనూరులో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. టీడీపీ-వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు పరస్పరం దాడులు చేసుకున్నారు.
Published : October 16, 2026 at 8:53 PM IST
Stone Pelting Between YSRCP And TDP Workers in Punganur: స్థానిక ఎన్నికల్లో నామినేషన్ల తొలిరోజే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని అన్నమయ్య జిల్లాలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. పుంగనూరులో కూటమి, వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తల మధ్య ఘర్షణలు రక్తసిక్తంగా మారింది. టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు ఒకేసారి నామినేషన్లు దాఖలు చేసేందుకు వెళ్తుండగా వారి మధ్య వాగ్వాదం చెలరేగింది. రెండు వర్గాలూ పరస్పరం రాళ్లదాడి చేసుకున్నారు. ఈ ఘటనలో పలువురు టీడీపీ కార్యకర్తలకు గాయాలు కాగా, పలు వాహనాలు ధ్వంసమయ్యాయి.
టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల మధ్య ఘర్షణ
ఏపీలోని అన్నమయ్య జిల్లా పుంగనూరులో నామినేషన్ల దాఖలు తొలిరోజు యుద్ధక్షేత్రాన్ని తలపించింది. నామినేషన్ల దాఖలు వేళ టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ వర్గాల మధ్య చెలరేగిన ఘర్షణ తీవ్ర ఉద్రిక్తతలకు దారితీసింది. వైఎస్సార్సీపీ నేత, రాజంపేట ఎంపీ మిథున్ రెడ్డి భారీ కాన్వాయ్తో అభ్యర్థులను, భారీ బలగాన్ని వెంటతీసుకుని ఎన్నికల అధికారి కార్యాలయానికి బయల్దేరారు. మరోవైపు తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థులు కూడా కొందరు నామినేషన్లు వేసేందుకు కార్యాలయానికి వెళ్లారు. ఈ క్రమంలోనే ఎంపీ మిథున్ రెడ్డి ఎన్నికల అధికారి కార్యాలయంలోకి వెళ్లడం నిబంధనలకు విరుద్ధమంటూ టీడీపీ శ్రేణులు నిరసన వ్యక్తం చేశారు. దీంతో పోలీసులు మిథున్ రెడ్డిని అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించారు. మిథున్ రెడ్డి పోలీసుల్ని లెక్కచేయకుండా తన కాన్వాయ్ను బారికేడ్ల మీదుగా తీసుకెళ్లారు. ఈ క్రమంలో భద్రత విధుల్లో ఉన్న ఓ పోలీసుకు గాయాలయ్యాయని అన్నమయ్య జిల్లా ఎస్పీ ధీరజ్ తెలిపారు.
'మిథున్ రెడ్డి వైఖరిని నిరసిస్తూ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు ఆందోళనకు దిగారు. పుంగనూరు పురపాలక ఎన్నికల నామినేషన్ కేంద్రంలో ఆయన రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ను(ఆర్వోను) బెదిరించటంపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఎంపీతో పాటు వచ్చిన ఆయన అనుచరులు, వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు ఆందోళన చేస్తున్న టీడీపీ నేతలపై రాళ్లతో దాడికి దిగారు. ఈ దాడుల్లో పుంగనూరు పట్టణ టీడీపీ అధ్యక్షుడు మధు రాయల్ సహా మరికొందరు నాయకులు, కార్యకర్తలకు గాయాలయ్యాయి. రాళ్ల దాడిలో మధు రాయల్ తల పగలడంతో తీవ్ర రక్తస్రావమై ఆయన అపస్మారక స్థితికి చేరుకున్నారు. పోలీసులు, నాయకులు హుటాహుటిన ఆయనను ఆస్పత్రికి తరలించారు. -ధీరజ్, అన్నమయ్య జిల్లా ఎస్పీ
వీరంగం సృష్టించిన వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు
పోలీసులు అడ్డగిస్తున్నా అగకుండా. వాహనాలతో వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు వీరంగం సృష్టించాయి. మిథున్ రెడ్డి వాహనశ్రేణిలో మద్యం సీసాలు బయటపడటం కలకలం రేపింది. మిథున్ రెడ్డికి మద్దతుగా భారీగా వైసీపీ నాయకులు, ఆయన అనుచరగణం చేరుకొని టీడీపీ శ్రేణులపై దాడులకు యత్నించారు. ఈ క్రమంలో టీడీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు కూడా పెద్ద ఎత్తున కార్యాలయం వద్దకు చేరుకున్నారు. ఇరువర్గాలూ పరస్పర నినాదాలతో ఆ ప్రాంతమంతా దద్ధరిల్లింది. దాడులు ఉద్ధృతం కాకుండా పోలీసులు కూడా భారీ సంఖ్యలో అక్కడికి రావడంతో పరిస్థితి అదుపులోకి వచ్చింది. వైఎస్సార్సీపీ దాడులను నిరసిస్తూ టీడీపీ నాయకులు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనకు పిలుపునివ్వడంతో పరిస్థితులు అదుపుదాటకుండా పోలీసులు ముందస్తు చర్యలకు ఉపక్రమించారు.
15 కార్లు ధ్వంసం
మరోవైపు రాయచోటిలో భీతావాహ వాతావరణం నెలకొంది. ఇరువర్గాలూ పరస్పరం రాళ్ల దాడులు చేసుకున్నాయి. రాయచోటిలోని SN కాలనీలో రెండు పార్టీల కార్యకర్తలు కార్లకు పరస్పరం నిప్పు పెట్టుకున్నారు. అక్కడే రెండు పార్టీల కార్యాలయాలు ఉన్నాయి. వైఎస్సార్సీపీ నేత గడికోట శ్రీకాంత్ రెడ్డి ఆ పార్టీ కార్యాలయంలో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. అప్పటికే వైఎస్సార్సీపీ కార్యాలయానికి పెద్ద సంఖ్యలో కార్యకర్తలు చేరుకున్నారు. కాసేపటికే మంత్రి మండిపల్లి రామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి ప్రెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేశారు. కొద్దిసేపటికే వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు టీడీపీ కార్యాలయం వైపు దూసుకొచ్చాయి. అక్కడే ఉన్న తెలుగుదేశం కార్యకర్తలతో కవ్వింపు చర్యలకు దిగాయి. ఇరువర్గాల మధ్య మాటలయుద్ధం జరిగింది. రెచ్చిపోయిన వైఎస్సార్సీపీ మూకలు తమతో పాటు తెచ్చుకున్న రాళ్లు, కర్రలతో దాడులకు తెగబడ్డాయి. కాలనీలో ఉన్న5 కార్లకు వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు నిప్పు పెట్టారు. మరో 15 కార్లను ధ్వంసం చేశారు.
కానిస్టేబుల్కు గాయాలు
ఘర్షణల్లో వైఎస్సార్సీపీ కార్యాలయంపైనా దాడి చేసి నిప్పు పెట్టారు. వెంటనే అప్రమత్తమైన ఫైర్ సిబ్బంది మంటలను అదుపు చేశారు. ఆ సమయంలో కార్యాలయంలోనే ఉన్న వైఎస్సార్సీపీ నేత గడికోట శ్రీకాంత్ రెడ్డి సహా ఇతర నాయకులు, కార్యకర్తలు క్షేమంగా బయటపడ్డారు. ఘటనలో శ్రీకాంత్ రెడ్డి వాహనం ధ్వంసమైంది. పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ఇరుపార్టీల కార్యకర్తలనూ చెదరగొట్టారు. టీడీపీ కార్యకర్తలే తమ కార్యాలయంపై దాడి చేసి నిప్పు పెట్టారని వైఎస్సార్సీపీ ఆరోపిస్తోంది. వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలే నిప్పు పెట్టుకుని తమపై ఆరోపణలు చేస్తున్నారని టీడీపీ వాదిస్తోంది.
పరిస్థితిని చక్కబెట్టేందుకు పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకోగా వారి వాహనంపైనా వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు దాడికి దిగాయి. ఈ ఘటనలో సీఐ కారు అద్దం ధ్వంసమైంది. కానిస్టేబుల్ పెంచలయ్యకు గాయాలయ్యాయి. పరిస్థితి చేయిదాటి పోతుండటంతో పోలీసు బలగాలు ఇరువర్గాలనూ చెదరగొట్టాయి. స్థానిక ఎన్నికలను ఎలాగైనా అడ్డుకోవాలన్న దురుద్దేశంతోనే వైఎస్సార్సీపీ పక్కా ప్రణాళికతో దాడులకు తెగబడుతోందని తెలుగుదేశం ఆరోపిస్తోంది. రాష్ట్రంలో కావాలనే అలజడులు సృష్టిస్తున్నారని టీడీపీ నాయకులు మండిపడుతున్నారు.
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