జూనియర్ డాక్టర్లకు తీపికబురు - స్టైపెండ్ పెంచుతూ ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు
ఎంబీబీఎస్, బీడీఎస్లకు 10 శాతం స్టైపెండ్ పెంపు - పీజీలకు 5శాతం స్టైపెండ్ పెంపు - సూపర్ స్పెషాలిటీకి 3.5 శాతం స్టైపెండ్ పెంపు - స్టైపెండ్ పెంపుతో ప్రభుత్వంపై రూ.34.08కోట్ల అదనపు ఖర్చు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 21, 2026 at 7:12 PM IST
Stipend Increase For Junior Doctors In AP: జూనియర్ డాక్టర్లకు ప్రభుత్వం తీపికబురు అందించింది. జూనియర్ డాక్టర్లకు స్టైపెండ్ పెంచుతూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఎంబీబీఎస్, బీడీఎస్లకు 10శాతం స్టైపెండ్ పెంచింది. పీజీలకు ఐదు శాతం పెంచుతున్నట్టు తెలిపింది. పీజీ వైద్య విద్యార్థులకు 5 శాతం, సూపర్ స్పెషాలిటీకి 3.5 శాతం స్టైపెండ్ పెంచేలా నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు వెల్లడించింది.
ప్రతీ ఏటా 3.5 శాతం చొప్పున స్టయిఫండ్ పెంపుదల ఉంటుందని రాష్ట్ర వైద్యారోగ్య శాఖ ముఖ్యకార్యదర్శి వీరపాండ్యన్ ఇచ్చిన ఉత్తర్వులో వెల్లడించారు. ఈ స్టైపెండ్ పెంపుతో ప్రభుత్వంపై రూ. 34.08 కోట్ల అదనపు ఖర్చు పెరగనుంది. ఎంబీబీఎస్, బీడీఎస్లకు జనవరి ఒకటి 2026 నుంచి 28వేల 497రూపాయలు పెంచుతున్నట్టు ప్రభుత్వం ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది
|అమల్లోకి వచ్చిన స్టైపెండ్ వివరాలు
|కేటగిరి
|ప్రస్తుతం
|పెంపుదల తర్వాత
|హౌస్ సర్జన్లు (MBBS/BDS)
|25,906
|28,497
|PG మొదటి సంవత్సరం వారికి
|60,823
|63,864
|2వ సంవత్సరం
|61,528
|64,604
|3వ సంవత్సరం
|64,767
|68,005
|PG డిప్లమా 1వ సంవత్సరం
|60,823
|63,864
|2వ సంవత్సరం
|61,528
|64,604
|సూపర్ స్పెషాలిటీ 1వ సంవత్సరం
|80,500
|84,525
|2వ సంవత్సరం
|82,800
|86,940
|3వ సంవత్సరం
|85,100
|89,355
|ఎండీఎస్ 1వ సంవత్సరం
|60,823
|63,864
|2వ సంవత్సరం
|61,528
|64,604
|3వ సంవత్సరం
|64,767
|68,005
|DNB 1వ సంవత్సరం
|60,823
|63,864
|2వ సంవత్సరం
|61,528
|64,604
|3వ సంవత్సరం
|64,767
|68,005
ఆంధ్రప్రదేశ్ జూనియర్ డాక్టర్స్ అసోసియేషన్ (APJUDA), వైద్య ఉపాధ్యాయులు, సీనియర్ రెసిడెంట్లు, పని గంటలు ప్రాథమిక సౌకర్యాలకు సంబంధించిన మరికొన్ని సమస్యలతో పాటు, 1.1.2026 నుంచి పీజీలు, సూపర్-స్పెషాలిటీ పీజీలు, MDS, DNB విద్యార్థులకు చెల్లించాల్సిన స్టైపెండ్లను పెంచాలనే డిమాండ్తో సహా పలు అంశాలను లేవనెత్తుతూ సమ్మె నోటీసు జారీ చేసింది. ఈ అంశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ఆదేశాలతో సమస్యను పరిశీలించిన ప్రభుత్వం APJUDAతో చర్చలు జరపడానికి నిపుణుల కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. ఆకమిటీ సిఫార్సుల మేరకు ఈ పెంపుదల ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది.
స్టైపెండ్లపై ప్రస్తుతం ఉన్న ఖర్చుకు అదనంగా, ఏటా సుమారు ₹34.08 కోట్ల ఆర్థిక భారం ప్రభుత్వంపై పడనుంది. ఈపెంపుదల తర్వాత 01.01.2027 నుంచి అమలులోకి వచ్చేలా ఏటా 3.5% చొప్పున పెంపు ఉంటుందని ప్రభుత్వ వైద్యారోగ్య శాఖ కార్యదర్శి వీరపాండ్యన్ ఉత్తర్వులలో స్పష్టం చేశారు. ఈమేరకు రాష్ట్ర వైద్యవిద్య సంచాలకులు అమలు కోసం చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు.
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