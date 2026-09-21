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జూనియర్​ డాక్టర్లకు తీపికబురు - స్టైపెండ్​ పెంచుతూ ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు

ఎంబీబీఎస్, బీడీఎస్‌లకు 10 శాతం స్టైపెండ్​ పెంపు - పీజీలకు 5శాతం స్టైపెండ్​ పెంపు - సూపర్ స్పెషాలిటీకి 3.5 శాతం స్టైపెండ్​ పెంపు - స్టైపెండ్​ పెంపుతో ప్రభుత్వంపై రూ.34.08కోట్ల అదనపు ఖర్చు

Stipend Increase For Junior Doctors In AP
జూనియర్​ డాక్టర్ల స్టైఫండ్‌ పెంపు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 7:12 PM IST

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Stipend Increase For Junior Doctors In AP: జూనియర్‌ డాక్టర్లకు ప్రభుత్వం తీపికబురు అందించింది. జూనియర్ డాక్టర్లకు స్టైపెండ్​ పెంచుతూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఎంబీబీఎస్​, బీడీఎస్‌లకు 10శాతం స్టైపెండ్​ పెంచింది. పీజీలకు ఐదు శాతం పెంచుతున్నట్టు తెలిపింది. పీజీ వైద్య విద్యార్థులకు 5 శాతం, సూపర్‌ స్పెషాలిటీకి 3.5 శాతం స్టైపెండ్​ పెంచేలా నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు వెల్లడించింది.

ప్రతీ ఏటా 3.5 శాతం చొప్పున స్టయిఫండ్ పెంపుదల ఉంటుందని రాష్ట్ర వైద్యారోగ్య శాఖ ముఖ్యకార్యదర్శి వీరపాండ్యన్ ఇచ్చిన ఉత్తర్వులో వెల్లడించారు. ఈ స్టైపెండ్​ పెంపుతో ప్రభుత్వంపై రూ. 34.08 కోట్ల అదనపు ఖర్చు పెరగనుంది. ఎంబీబీఎస్​, బీడీఎస్‌లకు జనవరి ఒకటి 2026 నుంచి 28వేల 497రూపాయలు పెంచుతున్నట్టు ప్రభుత్వం ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది

అమల్లోకి వచ్చిన స్టైపెండ్ వివరాలు
కేటగిరి ప్రస్తుతం పెంపుదల తర్వాత
హౌస్ సర్జన్లు (MBBS/BDS) 25,906 28,497
PG మొదటి సంవత్సరం వారికి60,82363,864
2వ సంవత్సరం61,52864,604
3వ సంవత్సరం64,76768,005
PG డిప్లమా 1వ సంవత్సరం60,82363,864
2వ సంవత్సరం61,52864,604
సూపర్ స్పెషాలిటీ 1వ సంవత్సరం80,50084,525
2వ సంవత్సరం82,80086,940
3వ సంవత్సరం85,10089,355
ఎండీఎస్ 1వ సంవత్సరం 60,82363,864
2వ సంవత్సరం61,52864,604
3వ సంవత్సరం64,76768,005
DNB 1వ సంవత్సరం60,82363,864
2వ సంవత్సరం61,52864,604
3వ సంవత్సరం64,76768,005

ఆంధ్రప్రదేశ్ జూనియర్ డాక్టర్స్ అసోసియేషన్ (APJUDA), వైద్య ఉపాధ్యాయులు, సీనియర్ రెసిడెంట్లు, పని గంటలు ప్రాథమిక సౌకర్యాలకు సంబంధించిన మరికొన్ని సమస్యలతో పాటు, 1.1.2026 నుంచి పీజీలు, సూపర్​-స్పెషాలిటీ పీజీలు, MDS, DNB విద్యార్థులకు చెల్లించాల్సిన స్టైపెండ్​లను పెంచాలనే డిమాండ్‌తో సహా పలు అంశాలను లేవనెత్తుతూ సమ్మె నోటీసు జారీ చేసింది. ఈ అంశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ఆదేశాలతో సమస్యను పరిశీలించిన ప్రభుత్వం APJUDAతో చర్చలు జరపడానికి నిపుణుల కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. ఆకమిటీ సిఫార్సుల మేరకు ఈ పెంపుదల ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది.

స్టైపెండ్​లపై ప్రస్తుతం ఉన్న ఖర్చుకు అదనంగా, ఏటా సుమారు ₹34.08 కోట్ల ఆర్థిక భారం ప్రభుత్వంపై పడనుంది. ఈపెంపుదల తర్వాత 01.01.2027 నుంచి అమలులోకి వచ్చేలా ఏటా 3.5% చొప్పున పెంపు ఉంటుందని ప్రభుత్వ వైద్యారోగ్య శాఖ కార్యదర్శి వీరపాండ్యన్ ఉత్తర్వులలో స్పష్టం చేశారు. ఈమేరకు రాష్ట్ర వైద్యవిద్య సంచాలకులు అమలు కోసం చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు.

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