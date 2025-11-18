ETV Bharat / state

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ఏడాదిలో ఓ సమయంలోనైనా మక్కాకు వెళ్లే యాత్ర ఉమ్రా - ప్రయాణంలో ప్రతీది పక్కాగా నిర్వహణ - ఏటా రాష్ట్రం నుంచి వేలాది మంది ఉమ్రా యాత్ర

Hajj Tour From Telangana (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 18, 2025 at 11:02 AM IST

Umrah Tour From Telangana : భారత్ నుంచి సౌదీ అరేబియాకు హజ్, ఉమ్రా యాత్రలు ప్రతి ఏటా కొనసాగుతున్నాయి. మన రాష్ట్రం నుంచి ఈ ప్రయాణాలు చేసే వారూ అధిక సంఖ్యలో ఉంటున్నారు. సౌదీ అరేబియాలోని ఈ పవిత్ర స్థలాన్ని ఏలా సందర్శించాలనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ప్రయాణంలో ప్రతీది పక్కాగా :

  • హజ్, ఉమ్రా యాత్రలకు బయలుదేరే వారు కుట్టని తెల్లని దుస్తులను ధరించి బయలుదేరుతారు. ఇంటి నుంచి హైదరాబాద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి చేరుకుంటారు. తరువాత ఎయిర్​పోర్టుకు ట్రావెల్ ఏజెంట్లు వచ్చి యాత్రికుల పాస్​పోర్టులు, వీసాలు ఇచ్చి వీడ్కోలు పలుకుతారు.
  • ఇక్కడి నుంచి విమానం సౌదీ అరేబియాలోని జెడ్డా అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి పయనమవుతుంది. హైదరాబాద్, ముంబయి, పాకిస్థాన్ మీదుగా సుమారు ఆరున్నర గంటలు విమానంలో ప్రయాణించిన తరువాత సౌదీ అరేబియాలోని జెడ్డా నగరానికి చేరుకుంటారు.
  • విమానం జెడ్డాలో దిగిన తర్వాత హైదరాబాద్ ట్రావెల్ ఏజెట్లకు సంబంధించిన వారు యాత్రికుల కోసం ప్రత్యేక బస్సును ఏర్పాటు చేస్తారు. యాత్రికులందరినీ తీసుకుని రోడ్డు మార్గంలో సుమారు 3.30 గంటలు ప్రయాణించి మక్కా నగరానికి తీసుకువెళతారు.
  • యాత్రికులందరూ హోటల్ (విడిది ప్రదేశం)లో దిగి కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకుని 'కాబా' దర్శనానికి వెళ్తారు. తొలిరోజు ఉమ్రా పూర్తవుతుంది.
  • ఆరు రోజుల పాటు అదే హోటల్లో బస చేసి 5 పూటల నమాజుతో పాటు వీలు చూసుకొని కాబా దర్శనం, సౌదీ అరేబియాలోని పవిత్ర స్థలాన్ని దర్శిస్తారు.
  • 7వ రోజు మక్కా నుంచి సుమారు 400 కిలోమీటర్ల దూరంలో మహ్మద్ ప్రవక్త పరమపదించిన మదీనా నగరానికి చేరుకుంటారు. అక్కడ 'మజీదే నబవీ'లో మరో ఆరు రోజులు ప్రార్థనలు చేస్తారు.
  • మక్కా నుంచి మదీనాకు వెళ్లే బస్సు ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. అక్కడి ప్రభుత్వ ఆధీనంలో బస్సుల నిర్వహణ బాధ్యతలు ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తారు. ప్రతి బస్సులో ఏసీ, వాష్​రూమ్​ తప్పనిసరిగా ఉంటుంది.
  • ప్రయాణ సమయంలో పొరపాటున అగ్ని ప్రమాదాలు సంభవిస్తే నివారించేందుకు అగ్నిమాపక పరికరాలు అందుబాటులో ఉండేవిధంగా బస్సు నిర్మాణం ఉంటుంది. ప్రయాణికులు కాలకృత్యాలు తీర్చుకోవడానికి, తాగునీటి అవసరాలకు సరిపడా నీటి ట్యాంకు కూడా ఉంటుంది.
  • ప్రతి బస్సుకు ఇద్దరు డ్రైవర్లు, ఒక సహాయకుడు ఉంటారు. దాని అడుగు భాగంలో వారు విశ్రాంతి తీసుకునేలా నిర్మాణం ఉంటుంది.
  • జెడ్డా నుంచి మక్కాకు అక్కడి నుంచి మదీనాకు వెళ్లడానికి మలుపులు లేని 12 లేన్ల ఎక్స్​ప్రెస్ హైవే ఉంటుంది.
  • ఎన్ని కిలోమీటర్ల వేగంతో వెళ్లాలో నిర్దేశించే బోర్డులు ఉంటాయి.
  • అక్కడి రహదారులలో కార్లకు ఒక వరుస, బస్సులకు మరో వరుస, భారీ వాహనాలు వంటి వాటికి నిర్దేశించిన లేన్లలో వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. ఎడమకు తిరిగే సమయంలో కిలోమీటరు దూరం నుంచే ఇండికేటర్ సిగ్నల్ వేయాల్సి ఉంటుంది.

బోర్డు పెట్టేయ్ ట్రావెల్ ఏజెన్సీ నడిపించేయ్ : అయితే హైదరాబాద్ నగరంలో ట్రావెల్ ఏజెన్సీలకు అడ్డూ అదుపూ ఉండటం లేదు. దేశ, విదేశాలకు పర్యాటకులను పంపుతున్న ట్రావెల్ సంస్థలు రిజిస్ట్రేషన్లు లేకుండానే నడుస్తున్నాయి. ఈ ఏజెన్సీలకు సంబంధించి నిబంధనల అమలుపై ఎలాంటి పర్యవేక్షణా ఉండటం లేదు. సౌదీ అరేబియా, మస్కట్, యెమన్, కువైట్ సహా పలు దేశాలకు ఈ ఏజెన్సీలను సంప్రదించి యాత్రికులు ప్రయాణాలు సాగిస్తున్నారు.

సాధారణంగా ట్రావెల్ ఏజెన్సీ నిర్వహించాలంటే వ్యాపార సంస్థగా రిజిస్ట్రేషన్​ చేసుకోవాలి. జీఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ తప్పనిసరి. ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్ ట్రాన్​పోర్ట్ అసోసియేషన్ (ఐఏటీఏ) రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడం అవసరం. ఇది తప్పనిసరి కాకపోవడంతో ఎవరూ పాటించడం లేదని ట్రావెల్ సంస్థలు ఇష్టారాజ్యంగా వ్యవహరిస్తున్నాయని పర్యాటక మంత్రిత్వ శాఖపై ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే ట్రావెల్ సంస్థలు ఎలాంటి జవాబూదారీగా వ్యవహరించడం లేదన్న విమర్శలు వస్తున్నాయి.

