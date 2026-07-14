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ఆతిథ్యనగరంగా అమరావతి - ఐదు సరికొత్త స్కూళ్లు, ఐదు విలాసవంతమైన హోటళ్ల ఏర్పాటుకు గ్రీన్‌సిగ్నల్

అమరావతిలో మౌలిక వసతులు, ఆతిథ్య రంగాల బలోపేతానికి అడుగులు - అంతర్జాతీయ ఆతిథ్య రంగాన్ని అనుసంధానిస్తూ బృహత్ ప్రణాళిక - అమరావతి వైభవాన్ని ప్రపంచానికి చాటిచెప్పేలా సాగనున్న నిర్మాణాలు

New plans have strengthen in the City Of Amaravati
New plans have strengthen in the City Of Amaravati (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 8:07 AM IST

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New plans have strengthen in the City Of Amaravati : అమరావతి నగరంలో మౌలిక వసతులు, విద్య, ఆతిథ్య రంగాలను మరింత బలోపేతం చేసేందుకు సరికొత్త ప్రణాళికలు సిద్ధమయ్యాయి. రాజధానిలో ఐదు అత్యాధునిక పాఠశాలలు, మరో ఐదు లగ్జరీ హోటళ్ల నిర్మాణానికి CRDAగ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. అమరావతి వైభవాన్ని ప్రపంచానికి చాటిచెప్పేలా ప్రతిష్టాత్మక జాతీయ, అంతర్జాతీయ సంస్థలను భాగస్వామ్యం చేసేందుకు టెండర్ల ప్రకటన జారీ అయింది.

అమరావతి గ్లోబల్​ లుక్​ : రాజధాని అమరావతిలో సరికొత్త అభివృద్ధి శకానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. ఇందులో భాగంగానే విద్యా వ్యవస్థతో పాటు అంతర్జాతీయ ఆతిథ్య రంగాన్ని అనుసంధానిస్తూ బృహత్ ప్రణాళికను అమల్లోకి తెచ్చింది. తాజాగా ఐదు సరికొత్త స్కూళ్లు, ఐదు విలాసవంతమైన హోటళ్ల ఏర్పాటుకు ఆసక్తిగల సంస్థల నుంచి ప్రతిపాదనలు ఆహ్వానిస్తూ CRDA టెండర్ ప్రకటన జారీ చేసింది. అమరావతికి గ్లోబల్ లుక్ తీసుకురావడంతో పాటు భవిష్యత్ అవసరాలను తీర్చేలా ఈ ప్రాజెక్టులను డిజైన్ చేశారు. ఈ విద్యా ప్రాజెక్టులో భాగంగా నగర జీవన శైలికి, విద్యార్థుల అవసరాలకు తగినట్లుగా పాఠశాలల వర్గీకరణ జరిగింది. మొత్తం ఐదు స్కూళ్లలో మూడు డే స్కూళ్లు రెండు అత్యాధునిక రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్లను నిర్మించేందుకు CRDA ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేసింది. జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందిన విద్యాసంస్థలను తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా ఈ టెండర్ల ప్రక్రియ సాగుతోంది. అమరావతి నడిబొడ్డున అత్యుత్తమ సిలబస్, అంతర్జాతీయ స్థాయి ప్రమాణాలతో ఈ విద్యాసంస్థలు రూపుదిద్దుకోనున్నాయి.

ఆతిథ్యనగరంగా అమరావతి (ETV Bharat)

ఇంటర్నేషనల్ టాప్​ స్కూల్స్​ : రాజధానికి వచ్చే విదేశీ ప్రతినిధులు, పారిశ్రామికవేత్తలు, పర్యాటకుల కోసం బస, వసతులను మరింత ఆధునీకరించనున్నారు. టెండర్లలో భాగంగా మూడు త్రీస్టార్ హోటళ్లు, రెండు ఫోర్ స్టార్ హోటళ్ల నిర్మాణానికి స్థలాలను కేటాయించనున్నారు. అమరావతిని కేవలం పరిపాలనా నగరంగానే కాకుండా, బిజినెస్, టూరిజం హబ్‌గా మార్చేందుకు. ఈ హోటళ్లు దోహదపడతాయి. ప్రముఖ హోటల్ చైన్ బ్రాండ్లు ఈ ప్రాజెక్టుల దక్కించుకునేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అమరావతికి వచ్చేందుకు దేశంలోని పలు దిగ్గజ విద్యాసంస్థలు ఇప్పటికే క్యూ కట్టాయి. పొదార్ ఇంటర్నేషనల్, చిన్మయ మిషన్, సెయింట్ గాబ్రియెల్, సెయింట్ మేరీస్, ర్యాన్ ఇంటర్నేషనల్ వంటి టాప్ లీగ్ స్కూళ్లు ఇక్కడ స్థలాలు దక్కించుకున్నాయి. వీటితో పాటు గ్లోబల్ ఇండియన్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్, కేంద్రీయ విద్యాలయ, బాసిల్ వుడ్స్, DAV స్కూళ్లు కూడా తమ క్యాంపస్‌ల ఏర్పాటుకు సిద్ధమవుతున్నాయి. ఈ సంస్థల రాకతో అమరావతి అతి త్వరలోనే దేశంలోనే అత్యుత్తమ నాలెడ్జ్ హబ్‌గా అవతరించబోతోంది.

రాజధానికి రానున్న ప్రతిష్టాత్మక సంస్థలు : ఉన్నత విద్యా రంగంలో, ఎస్ఆర్ఎం, విఐటి, అమృత విశ్వవిద్యాలయాలు, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజైన్ ఇప్పటికే 35,000 మందికి పైగా విద్యార్థులతో విజయవంతంగా నడుస్తున్నాయి. వీటికి అదనంగా, ఎస్ఆర్ఎం, విఐటిలకు ప్రభుత్వం కేటాయించిన మరో 100 ఎకరాల స్థలంలో భారీ వైద్య కళాశాలలు, మల్టీ-స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రులను నిర్మించడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు. సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డు పక్కనే 70 ఎకరాల్లో బిట్స్ పిలానీ త్వరలోనే పనులు ప్రారంభించనుండగా ఎక్స్‌ఎల్‌ఆర్‌ఐ, ఐఐయూఎల్‌ఈఆర్, ఇగ్నో వంటి ప్రతిష్టాత్మక సంస్థలు కూడా ఇక్కడ తమ కార్యకలాపాలను విస్తరించనున్నాయి.

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