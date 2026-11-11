జగ్గయ్యపేటలో మహిళా పారిశ్రామిక పార్కు - 3,000 మందికి ఉపాధి
Women's Industrial Park : ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో మహిళల పారిశ్రామిక పురోగతికి చర్యలు చేపడుతున్నారు. జగ్గయ్యపేటలో 30 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో మహిళల కోసం ప్రత్యేక పారిశ్రామిక పార్కును ఏర్పాటు చేసేందుకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 10:44 AM IST
ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో మహిళల పారిశ్రామిక పురోగతికి ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడుతోంది. జగ్గయ్యపేటలో 30 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో మహిళల కోసం ప్రత్యేక పారిశ్రామిక పార్కును ఏర్పాటు చేసేందుకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. అంతేకాకుండా, విజయవాడలో 15 మెగావాట్ల సామర్థ్యం గల 'వ్యర్థాల నుంచి ఇంధన తయారీ ప్లాంట్' ఏర్పాటుకు భూమిని బదిలీ చేయడానికి, అలాగే జిల్లాలో కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ను నెలకొల్పడానికి కూడా అనుమతులు మంజూరయ్యాయి. ఈ కీలక నిర్ణయాలు మహిళలకు పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించడమే కాకుండా, వ్యర్థాల నుంచి ఇంధనాన్ని ఉత్పత్తి చేయడం ద్వారా పర్యావరణ పరిరక్షణకు కూడా దోహదపడతాయి.
పర్యావరణ పరిరక్షణ దిశగా అడుగులు : విజయవాడలో 15 మెగావాట్ల వ్యర్థాల నుంచి ఇంధన తయారీ ప్లాంట్ను నిర్మించేందుకు, ప్రస్తుతం ఏపీ జెన్కో ఆధీనంలో ఉన్న 5.5 ఎకరాల భూమిని మున్సిపల్ కార్పొరేషన్కు ఉచితంగా బదిలీ చేసేందుకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. ఈ ప్లాంట్ అందుబాటులోకి వస్తే నగరంలో కాలుష్యం తగ్గుతుంది. రోజుకు 1,200 నుంచి 1,600 టన్నుల వ్యర్థాలను ఇంధనంగా మార్చే సామర్థ్యం ఈ ప్లాంట్కు ఉంటుంది.
దీనివల్ల నగరంలోని డంపింగ్ యార్డులపై భారం తగ్గుతుంది. ఇక్కడ ఉత్పత్తి అయ్యే విద్యుత్ వేలాది గృహాలకు అవసరమైన విద్యుత్ అవసరాలను తీర్చగలదు. దీనితో పాటు, జిల్లాలో కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ను ఏర్పాటు చేయడానికి కూడా మంత్రివర్గం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఈ ప్రక్రియలో పశువుల పేడ, పంట వ్యర్థాలు, సాధారణ చెత్త, ఆహార వ్యర్థాల నుంచి గ్యాస్ను ఉత్పత్తి చేస్తారు. ఈ గ్యాస్ను వాహనాల్లోనూ, పారిశ్రామిక అవసరాలకు కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు.
పారిశ్రామిక యునిట్ల ఏర్పాటు : విభిన్న కార్యక్రమాలు 30 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో 40 నుంచి 60 పారిశ్రామిక యూనిట్లను ఏర్పాటు చేసే అవకాశం ఉంది. ఇది 60 మంది మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలకు మార్గం సుగమం చేస్తుంది. ఈ యూనిట్లు ప్రధానంగా మహిళలు ఎక్కువగా రాణించే రంగాలపై దృష్టి సారిస్తాయి. వీటిలో వస్త్ర తయారీ, ఫ్యాషన్, బ్యూటీ పార్లర్లు, ఎంబ్రాయిడరీ, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, హస్తకళలు, ప్యాకేజింగ్ వంటివి ఉన్నాయి. ఈ పరిశ్రమల ద్వారా టైలర్లు, సేల్స్ సిబ్బంది, డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్లు వంటి సుమారు 1,000 నుంచి 1,800 మందికి ప్రత్యక్ష ఉపాధి లభిస్తుంది. అదనంగా, లాజిస్టిక్స్, క్యాటరింగ్, ప్యాకేజింగ్, సప్లై చైన్ సేవల వంటి రంగాలలో 1,000–1,200 మందికి పరోక్ష ఉపాధి లభించే అవకాశం ఉంది. మొత్తంగా, ఈ చొరవ 3,000 మందికి ఉపాధి అవకాశాలను కల్పిస్తుంది.
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