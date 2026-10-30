బిర్యానీలో ఎలుకల మందు కలిపి పెట్టిన సవతి తల్లి - పిల్లలు మృతి
Stepmother Kills Children: ముక్కుపచ్చలారని చిన్నారుల ఉసురు తీసింది సవతి తల్లి. చికెన్ బిర్యానీలో ఎలుకల మందు కలిపి తినిపించి వారి ప్రాణాలు బలిగొంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 10:56 AM IST
Stepmother Kills Children by Putting Rat Poison in Biryani: మనిషి ఆశకు హద్దు లేకపోతే ఎన్నో అనర్థాలకు దారి తీస్తుంది. కొందరు వ్యక్తులు ఆస్తులు, డబ్బు, అధికారంపై అత్యాశతో మానవత్వం మరిచి ప్రవర్తిస్తున్న ఘటనలు కోకొల్లలుగా జరుగుతున్నాయి. చిన్నపాటి మనస్పర్థలకే ప్రాణాలు తీస్తున్నవారు కొందరైతై, అనుమానం, ఆస్తి వంటి పలు కారణాలతో నిండు ప్రాణాల్ని బలిగొంటున్న వారు మరికొందరు. ఇటువంటి ఘటన గుంటూరు జిల్లాలో జరిగింది. ముక్కుపచ్చలారని చిన్నారుల ఉసురు తీసింది సవతి తల్లి. చికెన్ బిర్యానీలో ఎలుకల మందు కలిపి తినిపించి వారి ప్రాణాలు బలిగొంది. కలుషిత ఆహారం కారణంగానే చనిపోయారంటూ నిందితులు పోలీసులను నమ్మించే ప్రయత్నం చేశారు. కొత్తపేట సీఐ వీరయ్యచౌదరి, ఎస్సై హనుమంతరావు కేసు మిస్టరీని ఛేదించి, భార్యాభర్తలను అరెస్టు చేశారు. సీఐ తెలిపిన వివరాలు.
ఆస్తి విషయంలో గొడవలు: బ్రాహ్మణకోడూరుకు చెందిన స్వర్ణ, నెహ్రూనగర్కు చెందిన రాంబాబు 2015లో ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. వీరికి సాత్విక్(10), నిత్య (8) పిల్లలు. కుటుంబ కలహాలతో 2022లో స్వర్ణ ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. కొన్నాళ్లకు రాంబాబు మరో మహిళ మేరీని రెండో వివాహం చేసుకున్నాడు. ఆమెకు గతంలో వివాహం కాగా. ఓ కుమారుడున్నాడు. సాత్విక్, నిత్యలను సవతి తల్లి చూసేది కాదు. ఆస్తి విషయంలో గొడవలు జరుగుతుండేవి. ఆస్తి మొదటి భార్య పిల్లలకే చెందుతుందని భావించిన ఆమె వారిని వెళ్లిపొమ్మని బెదిరించింది.
ఎలుకల మందు పట్టించింది: ఈ నెల 20న మేరీ చికెన్ బిర్యానీలో ఎలుకల మందు కలిపి పిల్లలకు తినిపించింది. ఆ రోజు వారికేమీ కాకపోవడంతో మరుసటి రోజు ఆహారంలో కలిపి తినిపించేందుకు ప్లాన్ చేసింది. ఈలోగా దసరా ఉత్సవాల్లో భోజనం చేసిన పిల్లలు ఇంటికొచ్చాక వాంతులు చేసుకున్నారు. దీంతో భర్తకు అసలు విషయం చెప్పింది. పిల్లలను ఓ వైద్యురాలికి చూపించాడు. 23 నాటికి ఆరోగ్యం క్షీణించడంతో కలుషిత ఆహారం తిన్నారని చెప్పి మరో ఆసుపత్రిలో చేర్పించాడు. 24న పిల్లలిద్దరూ చనిపోయారు. మృతదేహాలను పరిశీలించిన సీఐ విష పదార్థం తినడం వల్లనే చనిపోయి ఉంటారని అంచనాకొచ్చి రాంబాబు ఇంటిని తనిఖీ చేయగా ఎలుకల మందు దొరికింది. నిందితులను అరెస్టు చేశారు.