సవతి తండ్రి అమానుష దాడి - మృత్యువుతో పోరాడి బాలుడి మృతి

కుమారుడి పట్ల విచక్షణారహితంగా ప్రవర్తించిన సవతి తండ్రి - ఇతర పిల్లలతో గొడవ పడ్డ కుమారుడిపై కర్కషత్వంతో దాడి - ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ చనిపోయిన అస్గర్‌

STEPFATHER MURDER THE CHILD
CHANDRAYANAGUTTA POLICE (ETV)
Stepfather Murder The Child in Hyderabad : తండ్రి అంటే పిల్లలకు వెంట ఉండి నడిపించే దైవం. అదొక చెప్పలేని ధైర్యం. వర్ణించలేని భావోద్వేగం. బాధలెన్ని ఉన్నా, బాధ్యతలు గుర్తెరిగి పిల్లల భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దడానికి తన జీవితాన్ని ఏమీ ఆలోచించకుండా ఫణంగా పెడతాడు నాన్న. కానీ 11 ఏళ్ల అస్గర్‌ విషయంలో మాత్రం తండ్రి అందరిలాగా ప్రవర్తించలేదు. కనీసం తప్పొప్పులు సవరించే ప్రయత్నం కూడా చేయలేదు. ఇంతకీ అస్గర్‌ విషయంలో ఏం జరిగింది? ఆ తండ్రి ప్రవర్తన ఎక్కడికి దారి తీసింది? ఈ కథనంలో పూర్తిగా తెలుసుకుందాం.

హైదరాబాద్ చాంద్రాయణగుట్ట డివిజన్‌ ఏసీపీ ఎ.సుధాకర్‌, సీఐ ఆర్‌.గోపి, ఎస్సైలు ఎస్‌.చంద్రారెడ్డి, వి.శ్రీనివాస్‌రావులతో కలిసి విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించి, కేసు వివరాలను పూర్తిగా వెల్లడించారు. హైదరాబాద్ పాతబస్తీ చాంద్రాయణగుట్ట ఘాజీమిల్లత్​ కాలనీకి చెందిన నఫీసా బేగంకు బంజారాహిల్స్‌కు చెందిన మహమ్మద్ సలీమ్‌తో వివాహం జరిగింది. వారి వైవాహిక బంధానికి గుర్తుగా షీరిన్ బేగం, మొహమ్మద్ అస్గర్ జన్మించారు. కుటుంబ కలహాలతో 2013లో దంపతులు లీగల్​గా విడాకులు తీసుకున్నారు. 2019లో నఫీసా బేగం, ఆటో డ్రైవర్​ షేక్ ఇమ్రాన్‌ను వివాహం చేసుకుంది.

పక్కింటి పిల్లల్ని తిట్టాడని అమానుషంగా సవతి తండ్రి దాడి - తట్టుకోలేక మృతి చెందిన బాలుడు (ETV)

ఇద్దరిని చూసుకుంటున్న నఫీసా : పెళ్లైన దగ్గర్నుంచీ భార్యాభర్తలు చంద్రాయణగుట్టలో నివాసం ఉంటున్నారు. ఇమ్రాన్‌ను రెండో పెళ్లి చేసుకున్నప్పటికీ షీరిన్ బేగం, మొహమ్మద్ అస్గర్‌ను నఫీసా బేగమే చూసుకుంటోంది. ఇటీవల కాలంలో కుమారుడు అస్గర్ ఇంటి బయట ఆడుకునే క్రమంలో తోటి పిల్లలతో స్వల్పంగా గొడవపడ్డాడు. కోపంతో పొరుగింటి పిల్లలను అస్గర్‌ తిట్టాడు. దీంతో గొడవ కాస్త పెద్దదైంది.

బాలుడిని నేలకేసి కొట్టిన తండ్రి : దీంతో పొరుగింటి పిల్లలు 'మీ అబ్బాయి బూతులు తిట్టాడ'ని షేక్‌ ఇమ్రాన్‌కు చెప్పారు. దీంతో ఆగ్రహించిన ఇమ్రాన్‌, అస్గర్​ను బలంగా చెంపదెబ్బలు కొట్టాడు. అంతటితో ఆగకుండా రోడ్డుకేసి కొట్టాడు. చెవుల నుంచి రక్తం రావడంతో బాధితుడిని తల్లి నఫీసా బేగంతో కలిసి మొదట ఒవైసీ ఆసుపత్రికి, అనంతరం ముషీరాబాద్​లోని గాంధీకి తరలించారు.

తెలిసీ తెలియని పసిప్రాయంలో పిల్లలు ఇలానే చేస్తుంటారని, వాస్తవ పరిస్థితిని చెప్పాల్సిన సవతి తండ్రి తీవ్రంగా రగిలిపోయాడు. పిల్లల మధ్య జరిగిన చిన్నగొడవను చిన్నదిగా చేసి మాట్లాడకుండా ఇమ్రాన్‌ కోపంతో ఊగిపోయి ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టాడు. పట్టరాని కోపంతో అస్గర్‌ పట్ల విచక్షణారహితంగా దాడి చేశాడు.

"7వ తేదీ నాడు మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట ప్రాంతంలో ఇతను (షేక్​ ఇమ్రాన్​) బయట నిల్చుని ఉండగా, ఆ గల్లీ ప్రాంతంలో ఉన్న యువకులు వచ్చి మీ అబ్బాయి అస్గర్ ​(11) అసభ్య పదజాలం వాడుతున్నాడని ఫిర్యాదు చేశారు. అదే సమయంలో ఆ పిల్లవాడు అస్గర్​ అక్కడి నుంచి వస్తుండగా, తండ్రి చెంపలపై కొట్టి అనంతరం కాలర్​ పట్టుకుని పైనుంచి సీసీ రోడ్డుపై పడేయడం వల్ల తలకు బలమైన గాయం అయ్యింది. వెంటనే ఒవైసీ ఆసుపత్రికి తరలించగా వైద్యులు పరిస్థితి బాగాలేదని చెప్పారు. దాంతో గాంధీకి తరలించారు. చికిత్స పొందుతూ బాలుడు అస్గర్​ ఈ నెల 12న మృతి చెందడం జరిగింది" -ఎ.సుధాకర్, చాంద్రాయణగుట్ట ఏసీపీ

నిందితుడు షేక్​ ఇమ్రాన్​ను రిమాండ్​కు తరలించిన పోలీసులు : తండ్రి దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడిన అస్గర్‌ ఆసుపత్రిలో ఐదు రోజుల పాటు మృత్యువుతో పోరాడి ప్రాణాలు విడిచాడు. నిందితుడ్ని అరెస్ట్‌ చేసిన పోలీసులు రిమాండ్‌కు తరలించారు. పిల్లలు తప్పు చేస్తే తిట్టి మందలించాలి. లేదంటే వారికి అర్థమైన భాషలో సర్దిచెప్పాలి. కానీ చిన్న కారణానికే బాలుడి ఉసురు తీశాడా తండ్రి. అత్యంత క్రూరంగా ప్రవర్తించి చిన్నారి ప్రాణాలను కడతేర్చాడు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

