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సీమ స్టీల్ వర్క్స్‌ నేడే స్టార్ట్ - ప్రారంభించనున్న సీఎం చంద్రబాబు, కేంద్రమంత్రులు

పట్టాలెక్కనున్న రాయలసీమ స్టీల్‌ ప్లాంట్‌ పనులు - కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించనున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు - రెండేళ్లలో తొలిదశ పూర్తి చేసేందుకు ప్రణాళికలు

Steel Plant Works Started In Rayalaseema
Steel Plant Works Started In Rayalaseema (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 3, 2026 at 7:58 AM IST

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Steel Plant Works Started In Rayalaseema : రాయలసీమ ఉక్కు కల సాకారం దిశగా కీలక అడుగు పడనుంది. రాష్ట్ర విభజన తర్వాత శంకుస్థాపనలకే పరిమితమైన రాయలసీమ స్టీల్ ప్లాంట్‌ పనులు ఇవాళ పట్టాలెక్కనున్నాయి. కడప జిల్లా సున్నపురాళ్లపల్లె వద్ద స్టీల్‌ ప్లాంట్ నిర్మాణ పనులను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, కేంద్రమంత్రులు జేఎస్​డబ్ల్యూ ప్రతినిధులు లాంఛనంగా ప్రారంభిస్తారు. రెండేళ్లలో తొలిదశ పూర్తిచేసేలా ప్రణాళికలు వేశారు.

రెండేళ్లలో తొలి దశ : రాయలసీమ ప్రజలు 2 దశాబ్దాలుగా ఎదురుచూస్తున్న స్టీల్ ప్లాంట్ కల నెరవేర్చే కొత్త అధ్యాయం నేడు మొదలవబోతోంది. జేఎస్​డబ్ల్యూ రాయలసీమ స్టీల్‌ ప్లాంట్‌ పనులను కడప జిల్లా జమ్మలమడుగు నియోజకవర్గం సున్నపురాళ్లపల్లె సమీపంలో లాంఛనంగా ప్రారంభించనున్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, కేంద్రమంత్రులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. 2 మిలియన్ టన్నుల వార్షిక ఉత్పత్తి సామర్థ్యంతో నిర్మించే జేఎస్​డబ్ల్యూ స్టీల్ ప్లాంట్‌, మొత్తం రెండు దశల్లో పూర్తి కానుంది. మొదటి దశలో 4,500 కోట్లతో 1 మిలియన్ టన్నుల సామర్థ్యం కలిగిన యూనిట్ ను నిర్మించి వెయ్యిమందికి ప్రత్యక్ష ఉపాధికల్పించనున్నారు. రెండో దశలో 11,850 కోట్లతో మరో మిలియన్ టన్నుల సామర్థ్యానికి విస్తరించి మరో 1,500 మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించనున్నారు. మొత్తంగా 2,500 మందికి ప్రత్యక్ష ఉద్యోగాలు, వేలాది మందికి పరోక్ష ఉపాధి అవకాశాలు, ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా ఏర్పడనున్నాయి.

ప్రాజెక్టు స్థలంలో ఇప్పటికే ప్రహరీ గోడ నిర్మాణం, కార్యాలయ భవనాలు, అతిథి గృహం, బోర్‌వెల్, తాగునీటి ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. 2వేల కిలోలీటర్ల నీటి సంప్ నిర్మాణం కొనసాగుతోంది. భారీ యంత్రాల కొనుగోలు ప్రక్రియ సైతం జరుగుతోంది. 2028 నవంబర్‌లో యంత్రాల ఏర్పాటు ప్రారంభించి, 2029 ఏప్రిల్‌లో తొలి దశ ఉత్పత్తి, 2034 నాటికి రెండో దశ పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఉక్కు కర్మాగారానికి అనుబంధంగా 2వేల400 కోట్లతో 400 మెగావాట్ల సౌర, పవన విద్యుత్ ప్రాజెక్టునూ జేఎస్​డబ్ల్యూ నియో ఎనర్జీ ఏర్పాటు చేయనుంది.

సాంకేతికత వినియోగం : కడప ఉక్కు కర్మాగారానికి 2019లోనే నాటి టీడీపీ ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపి శంకుస్థాపన కూడా చేసింది. వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలోకి వచ్చాక వైఎస్సార్​ స్టీల్ కార్పొరేషన్ అంటూ పేరు మార్చి మరోసారి పునాదిరాయి వేశారు. పనులు మాత్రం సాగలేదు. కూటమి అధికారంలోకి వచ్చాక ప్రాజెక్ట్‌ను పట్టాలెక్కించింది.

2026 మార్చి 25న 1100 ఎకరాల భూమిని జేఎస్​డబ్ల్యూ సంస్థకు అధికారికంగా అప్పగించింది. స్టీల్ ప్లాంట్‌ కార్మికుల టౌన్‌షిప్ కోసం మరో 172 ఎకరాలూ కేటాయించింది. ఈ ఉక్కు కర్మాగారంలో సంప్రదాయ బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్ స్థానంలో ఎలక్ట్రిక్ ఆర్క్ ఫర్నేస్ సాంకేతికత వినియోగిస్తారు. తద్వారా.. కర్బన ఉద్గారాలు గణనీయంగా తగ్గి పర్యావరణహిత గ్రీన్ స్టీల్ ఉత్పత్తి చేస్తారు. ఆధునిక ఉక్కు పరిశ్రమల్లో ఒకటిగా ఈ స్టీల్ ప్లాంట్ నిలువనుంది.

" జేఎస్​డబ్ల్యూ-రాయలసీమ స్టీల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ ఒక ప్రాజెక్టును రెండు దశల్లో చేపడుతోంది. సౌర విద్యుత్ రంగంలో చేసే రూ.2,000 కోట్ల పెట్టుబడితో పాటు, అదనంగా రూ. 16,350 కోట్ల పెట్టుబడి కూడా ఇందులో ఉంది. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా ప్రత్యక్షంగా- పరోక్షంగా 2,500కు పైగా ఉద్యోగాలు లభించనున్నాయి - ఆదినారాయణ రెడ్డి, జమ్మలమడుగు ఎమ్మెల్యే.

కడప స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ చుట్టూ అనుబంధ పరిశ్రమలు, రవాణా, లాజిస్టిక్స్, సేవారంగాల్లో భారీ పెట్టుబడులు, ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశం ఉందని నిరుద్యోగులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో ఉక్కు, సిమెంట్, విద్యుత్, గనుల రంగాల్లో మొత్తం 50 వేల కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టాలన్న జేఎస్​డబ్ల్యూ సంస్థ ప్రణాళికలో రాయలసీమ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రధాన ప్రాజెక్టుగా నిలవనుంది.

దశాబ్దాల కల సాకారం - 3500 ఎకరాల్లో కడప ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ - రేపు పనులకు శ్రీకారం

కడప స్టీల్ ప్లాంట్ నిర్మాణ పనులకు శ్రీకారం - రేపు ప్రారంభించనున్న సీఎం చంద్రబాబు

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