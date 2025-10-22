జాబ్ పోర్టల్స్ నుంచి ఉద్యోగార్థుల సమాచారం సేకరిస్తారు? - నిపుణుల మాదిరి ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహిస్తారు
ఉద్యోగాల ఆశ చూపి డబ్బు కొల్లగొడుతున్న మాయగాళ్లు - 20 నెలల్లో 26 వేలకు పైగా కేసులు నమోదు - కమీషన్ ఇస్తామంటూ ఆశ చూపుతున్న సైబర్ ముఠాలు
Published : October 22, 2025 at 9:01 AM IST
Cyber Crime Fraud : సైబర్ ముఠాలు జాబ్ పోర్టర్స్ నుంచి ఉద్యోగార్థుల సమాచారం సేకరించి ఈ -మెయిల్, వాట్సప్ ద్వారా సంప్రదిస్తున్నారు. నిపుణుల మాదిరిగా ఇంటర్వ్యూలు కూడా నిర్వహించి నమ్మిస్తున్నారు. కొందరికీ ఉద్యోగాలు కూడా ఇచ్చినట్లు చూపిస్తూ కొన్ని టాస్క్లు ఇస్తున్నారు. వాటిని పూర్తి చేసినందుకు 15-20 రోజుల పాటు రోజువారీ సంపాదన పేరిట బ్యాంకు ఖాతాల్లో డబ్బులు జమచేసి వారికి నమ్మకం కలిగిస్తున్నారు. తర్వాత అదనపు ఆదాయం పొందేందుకు వెసులుబాటు కల్పిస్తున్నామంటూ అసలు మోసం అప్పుడే ప్రారంభిస్తున్నారు.
కమీషన్ ఇస్తామంటూ ఆశ చూపుతూ : బంధుమిత్రులను సభ్యులుగా చేరిస్తే ఎక్కువగా కమీషన్ ఇస్తామని, తమ కంపెనీ పేరుతో స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెడితే రెండు చేతులా సంపాదించుకోవచ్చని ఇలా అనేక విధాలుగా అమాయకులకు ఆశచూపుతున్నారు. పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు చేతికి వచ్చాక ముఖం చాటేస్తున్నారు. సైబర్ నేరాల బారిన పడ్డామనే అనుమానం రాగానే టోల్ఫ్రీ నంబర్ 1930కు ఫిర్యాదు చేయాలి. అంతకన్నా ముందు కంపెనీ ఏదైనా ఉద్యోగం ఇచ్చేముందు నగదు చెల్లించమని అడగదనే విషయాన్ని నిరుద్యోగులు గుర్తించాలి అని సైబర్క్రైమ్ డీసీపీ కవిత తెలిపారు. ఇటీవల బాధితులు మోసపోయిన ఘటనలు.
- హైదరాబాద్ చిలకలగూడ స్థానికుడైన యువకుడు సామాజిక మాధ్యమాల్లో పార్ట్టైమ్ జాబ్ అనే ప్రకటన చూసి ఫోన్లో సంప్రదించాడు. అటు నుంచి ఓ యువతి విద్యార్హతల వివరాలు సేకరించింది. వెనువెంటనే మరో వ్యక్తి వీడియోకాల్లో ఇంటర్వ్యూ నిర్వహించాడు. తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్, ఇన్సూరెన్స్, సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ అంటూ రూ.1.50 లక్షలు వసూలు చేసి బెంగళూరులోని ఐటీ కంపెనీ పేరిట నకిలీ ఆఫర్ లెటర్ పంపారు. అక్కడికి వెళ్లిన తర్వాతే యువకుడు మోసపోయాడని అర్థమైంది.
- ఇంజినీరింగ్, ఎంబీఏ, ఎంసీఏ, ఫార్మా కోర్సులు పూర్తి చేసిన ఎంతోమంది తల్లిదండ్రులకు భారం కాకూడదనే ఉద్దేశంతో అవకాశాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో ఉపాధి, ఉద్యోగం అవకాశాలంటూ కనిపించే ప్రకటనలకు ఆకర్షితులై మోసపోతున్నారు. ఇలా తెలంగాణలో ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్లో ఉద్యోగావకాశాల పేరిట ప్రతి ఏడాది పెరుగుతున్న కేసులు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి.
- ఇటీవల హైదరాబాద్ సైబర్క్రైమ్ పోలీసులు అరెస్టు చేసిన 61 మంది మోసగాళ్లలో 25 మంది పార్ట్టైమ్ ఉద్యోగాల పేరుతో యువతను వంచించినవారే కావడం గమనార్హం.
విదేశాల్లో ఉద్యోగ అవకాశమంటూ ఈ-మెయిల్ : హైదరాబాద్ బహదూర్పుర ప్రాంతానికి చెందిన వ్యాపారి విదేశాల్లో ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాల కోసం కొన్నేళ్లుగా వెదుకుతున్నాడు. ఫోన్ నంబర్కు వచ్చిన సందేశంలో సంబంధిత అంశాలు ఉండటంతో ఆకర్షితుడై వారిని సంప్రదించాడు. న్యూజిలాండ్ వెళ్లేందుకు వీసా, అక్కడ ప్రముఖ కంపెనీలో ఉద్యోగం కల్పిస్తామంటూ భరోసా ఇచ్చిన సదరు వ్యక్తులు ఈ- మెయిల్కు కొన్ని పత్రాలు పంపి వివరాలు నమోదు చేయాలని సూచించారు. తర్వాత రెండుమూడు రోజులకు విదేశాంగ ప్రతినిధి పేరుతో ఇంటర్వ్యూ పూర్తి చేశారు. పలు దఫాలుగా రూ.5 లక్షలు తమ ఖాతాల్లోకి జమ చేయించుకుని ముఖం చాటేశారు.
|సంవత్సరం
|కేసులు
|కొల్లగొట్టిన సొమ్ము ( రూ. కోట్లలో )
|2024
|16,374
|569
|2025 (ఆగస్టు వరకు )
|10,435
|803
