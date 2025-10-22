ETV Bharat / state

జాబ్​ పోర్టల్స్​ నుంచి ఉద్యోగార్థుల సమాచారం సేకరిస్తారు? - నిపుణుల మాదిరి ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహిస్తారు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 22, 2025 at 9:01 AM IST

Cyber Crime Fraud : సైబర్​ ముఠాలు జాబ్​ పోర్టర్స్​ నుంచి ఉద్యోగార్థుల సమాచారం సేకరించి ఈ -మెయిల్​, వాట్సప్​ ద్వారా సంప్రదిస్తున్నారు. నిపుణుల మాదిరిగా ఇంటర్వ్యూలు కూడా నిర్వహించి నమ్మిస్తున్నారు. కొందరికీ ఉద్యోగాలు కూడా ఇచ్చినట్లు చూపిస్తూ కొన్ని టాస్క్​లు ఇస్తున్నారు. వాటిని పూర్తి చేసినందుకు 15-20 రోజుల పాటు రోజువారీ సంపాదన పేరిట బ్యాంకు ఖాతాల్లో డబ్బులు జమచేసి వారికి నమ్మకం కలిగిస్తున్నారు. తర్వాత అదనపు ఆదాయం పొందేందుకు వెసులుబాటు కల్పిస్తున్నామంటూ అసలు మోసం అప్పుడే ప్రారంభిస్తున్నారు.

కమీషన్​ ఇస్తామంటూ ఆశ చూపుతూ : బంధుమిత్రులను సభ్యులుగా చేరిస్తే ఎక్కువగా కమీషన్​ ఇస్తామని, తమ కంపెనీ పేరుతో స్టాక్​ మార్కెట్​లో పెట్టుబడి పెడితే రెండు చేతులా సంపాదించుకోవచ్చని ఇలా అనేక విధాలుగా అమాయకులకు ఆశచూపుతున్నారు. పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు చేతికి వచ్చాక ముఖం చాటేస్తున్నారు. సైబర్​ నేరాల బారిన పడ్డామనే అనుమానం రాగానే టోల్​ఫ్రీ నంబర్​ 1930కు ఫిర్యాదు చేయాలి. అంతకన్నా ముందు కంపెనీ ఏదైనా ఉద్యోగం ఇచ్చేముందు నగదు చెల్లించమని అడగదనే విషయాన్ని నిరుద్యోగులు గుర్తించాలి అని సైబర్​క్రైమ్​ డీసీపీ కవిత తెలిపారు. ఇటీవల బాధితులు మోసపోయిన ఘటనలు.

  • హైదరాబాద్​ చిలకలగూడ స్థానికుడైన యువకుడు సామాజిక మాధ్యమాల్లో పార్ట్​టైమ్​ జాబ్​ అనే ప్రకటన చూసి ఫోన్​లో సంప్రదించాడు. అటు నుంచి ఓ యువతి విద్యార్హతల వివరాలు సేకరించింది. వెనువెంటనే మరో వ్యక్తి వీడియోకాల్​లో ఇంటర్వ్యూ నిర్వహించాడు. తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్​, ఇన్సూరెన్స్, సెక్యూరిటీ డిపాజిట్​ అంటూ రూ.1.50 లక్షలు వసూలు చేసి బెంగళూరులోని ఐటీ కంపెనీ పేరిట నకిలీ ఆఫర్ లెటర్​ పంపారు. అక్కడికి వెళ్లిన తర్వాతే యువకుడు మోసపోయాడని అర్థమైంది.
  • ఇంజినీరింగ్, ఎంబీఏ, ఎంసీఏ, ఫార్మా కోర్సులు పూర్తి చేసిన ఎంతోమంది తల్లిదండ్రులకు భారం కాకూడదనే ఉద్దేశంతో అవకాశాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో ఉపాధి, ఉద్యోగం అవకాశాలంటూ కనిపించే ప్రకటనలకు ఆకర్షితులై మోసపోతున్నారు. ఇలా తెలంగాణలో ఆన్​లైన్​, ఆఫ్​లైన్​లో ఉద్యోగావకాశాల పేరిట ప్రతి ఏడాది పెరుగుతున్న కేసులు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి.
  • ఇటీవల హైదరాబాద్​ సైబర్​క్రైమ్​ పోలీసులు అరెస్టు చేసిన 61 మంది మోసగాళ్లలో 25 మంది పార్ట్​టైమ్​ ఉద్యోగాల పేరుతో యువతను వంచించినవారే కావడం గమనార్హం.

విదేశాల్లో ఉద్యోగ అవకాశమంటూ ఈ-మెయిల్ : హైదరాబాద్​ బహదూర్​పుర ప్రాంతానికి చెందిన వ్యాపారి విదేశాల్లో ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాల కోసం కొన్నేళ్లుగా వెదుకుతున్నాడు. ఫోన్​ నంబర్​కు వచ్చిన సందేశంలో సంబంధిత అంశాలు ఉండటంతో ఆకర్షితుడై వారిని సంప్రదించాడు. న్యూజిలాండ్​ వెళ్లేందుకు వీసా, అక్కడ ప్రముఖ కంపెనీలో ఉద్యోగం కల్పిస్తామంటూ భరోసా ఇచ్చిన సదరు వ్యక్తులు ఈ- మెయిల్​కు కొన్ని పత్రాలు పంపి వివరాలు నమోదు చేయాలని సూచించారు. తర్వాత రెండుమూడు రోజులకు విదేశాంగ ప్రతినిధి పేరుతో ఇంటర్వ్యూ పూర్తి చేశారు. పలు దఫాలుగా రూ.5 లక్షలు తమ ఖాతాల్లోకి జమ చేయించుకుని ముఖం చాటేశారు.

సంవత్సరం కేసులు కొల్లగొట్టిన సొమ్ము ( రూ. కోట్లలో )
2024 16,374 569
2025 (ఆగస్టు వరకు ) 10,435 803

