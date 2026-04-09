ఫోన్లు కొట్టేసి, యూపీఐ ద్వారా సైబర్ మోసాలు - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే మీ అకౌంట్ సేఫ్!
సైబర్ నేరగాళ్ల కొత్త రకం మోసాలు - ఫోన్లు కొట్టేసి, యూపీఐ ఖాతాలను వినియోగిస్తూ సైబర్ నేరాలు - గుట్టుచప్పుడు కాకుండా అమాయకుల సెల్ఫోన్లు చోరీలు - ఇకపై మొబైల్ పోతే ఇలా చేయండి
Published : April 9, 2026 at 2:47 PM IST
Cybercrimes Commits Stolen Phones : సైబర్ నేరగాళ్లు రోజురోజుకు సరికొత్త ప్లాన్లు వేస్తూ అమాయకులను ఇరికించడంతో పాటు వారు సంపాందించి మొత్తం డబ్బును దోచుకుంటున్నారు. ఇప్పటికే మాయమాటలతో వారి నుంచి కొట్టేసిన సొమ్మును దారి మళ్లించేందుకు దేశవ్యాప్తంగా మ్యూల్ ఖాతాలను ఉపయోగిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ సైబర్ ముఠాలు దోచుకున్న డబ్బును మొదట ఒక అకౌంట్లో వేసి అక్కడి నుంచి వేరే ఖాతాల్లోకి పంపించి డ్రా చేసుకుంటున్నారు. అలా లేదంటే క్రిప్టోకరెన్సీగా మార్చి ఆ డబ్బును విదేశాలకు మళ్లిస్తున్నారు. కొంతమంది బాధితులు ఫిర్యాదు చేయగానే ఆ అకౌంట్ నుంచి డబ్బు ఎంతమంది ఖాతాల్లోకి వెళ్లిందో గుర్తించి వారిపై పోలీసులు కేసులు నమోదు చేస్తున్నారు. అయితే ప్రస్తుతం సైబర్ నేరగాళ్లకు ఇలా ఖాతాలు సమకూర్చుకోవడం చాలా కష్టంగా మారింది. దీంతో వారు కొత్త ప్లాన్లు వేస్తున్నారు. కేటుగాళ్లు ఫోన్లు కొట్టిసి వాటిలో ఉన్న యూపీఐ అకౌంట్లను సైబర్ నేరాలకు ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇటీవల వనస్థలిపురంలో ఓ ఘటన జరిగింది.
ఫోన్ కొట్టేసి యూపీఐ ఖాతా ద్వారా మోసాలు :హైదరాబాద్ వనస్థలిపురానికి చెందిన ఓ మాజీ ప్రభుత్వోద్యోగికి పోలీసులు కాల్ చేశారు. 'మీ ఫోన్ ద్వారా సైబర్ నేరం జరిగింది' అని చెప్పడంతో ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యాడు. ఈ విషయం తెలిసిన వెంటనే ఠాణా వెళ్లిన ఆయనపై పోలీసులు ప్రశ్నల వర్షం కురిపించారు. ''ఇటీవల కర్ణాటకలో నమోదైన సైబర్ నేరానికి సంబంధించి బాధితుడి డబ్బు మీ యూపీఐ అకౌంట్లో జమ అయింది. ఇలా మీ ఖాతాను అద్దెకు ఇవ్వడం నేరం. ఇందుకు కారణంగా మీపై కేసు నమోదు చేస్తున్నాం ''అని మాట్లాడారు. కానీ ఆ మాజీ ఉద్యోగి పది రోజుల క్రితమే తన సెల్ఫోన్ పోయిందని పోలీస్ స్టేషన్ కూడా ఫిర్యాదు చేశానని చెబుతూ తనతో ఉన్న ఆధారాలు సమర్పించారు. దాంతో పోలీసులు ప్రభుత్వ ఉద్యోగిని ఇంటికి పంపించేశారు. సైబర్ నేరగాళ్లు ఇలా ఫోన్లు చోరీలు చేస్తూ అమాయకుల యూపీఐ ఖాతాల ద్వారా మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు.
ఏం చేస్తున్నారంటే? : ఇప్పుడు యాపీఐ చెల్లింపులు సాధారణమైపోయాయి. ప్రతి ఒక్కరు గూగుల్పే, ఫోన్పే వంటివి వాడటం చూస్తునే ఉన్నాం. చిన్న వస్తువు కొన్నా ఫోన్ ద్వారా చెల్లింపులు చేస్తున్నారు. ఇలా చేయడం ద్వారా రద్దీగా ఉండే దుకాణాలు, వాణిజ్య సముదాయాల వద్ద సెల్ఫోన్లు దొంగతనాలు చేస్తున్నారు. ఇకపై జాగ్రత్త ఉండటం అవసరం. ఎవరైనా ఫోన్ ద్వారా చెల్లింపులు జరిపేటప్పుడు ముఠా సభ్యులు పిన్ ఎంటర్ చేసే టైంలో చూస్తున్నారు. ఆ పిన్ నంబర్లు గుర్తు పెట్టుకోవడంతో పాటు మరో వ్యక్తి అతన్ని వెంటాడుతూ అదనుచూసి ఫోన్ కొట్టేస్తున్నారు. ఈ చోరీలో ఒకరు చేస్తే అనుమానం వస్తుందని ముందే పసిగట్టి ముగ్గురు, నలుగురు కలిసి ఇలాంటి నేరాలు చేస్తున్నారని పోలీసులు చెబుతున్నారు.
కొట్టేసిన ఫోన్ యూపీఐ నుంచి వేర్వేరు అకౌంట్లోకి డబ్బు : ఇలా ఒకసారి చేతిలోకి సెల్ఫోన్ రాగానే అల్రెడీ పిన్ నంబరు తెలియడం వల్ల నేరుగాళ్లు ముందు ఆ అకౌంట్లో ఉన్న డబ్బు ఇతర ఖాతాల్లోకి మళ్లిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత ఆ ఫోన్ నంబరును సైబర్ నేరాల ముఠాకు ఇస్తున్నారు. ఎక్కడెక్కడో కొట్టేసిన డబ్బును ఆ మొబైల్లో ఉన్న యూపీఐకి, అక్కడి నుంచి వేర్వేరు ఖాతాలకు పంపుతున్నారు. ఫోన్ పోగొట్టుకున్న బాధితుడు తన ఖాతాను ఫ్రీజ్ చేసే వరకు ఇలా జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఈ సైబర్ నేరాలకు సంబంధించిన లావాదేవీలు బాధితుడి ఫోన్ ద్వారా జరగడం వల్ల పోలీసులు ఈ యజమానిని ప్రశ్నిస్తున్నారు.
ఇలా చేస్తే మీ మొబైల్ సేఫ్! :
- యూపీఐ చెల్లింపులు చేసేటప్పుడు పిన్ నంబరు ఎవరూ గమనించకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
- ఒకవేళ ఫోన్ చోరీ అయితే వెంటనే సంబంధిత బ్యాంకును సంప్రదించి అకౌంట్ను ఫ్రీజ్ చేయాలి.
- పొరపాటున మొబైల్ మిస్ అయితే తక్షణమే దగ్గరలోని పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయాలి. ఆలస్యం చేస్తే అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది.
- ఆన్లైన్లో లావాదేవీలకు సంబంధించి వీలైనంత తక్కువ మొత్తానికి పెట్టుకోవాలి. అవసరమైనప్పుడు అప్పటికప్పుడు దాన్ని పెంచుకునే వెసులుబాటు ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే నేరగాళ్లు అంతకుమించి బదిలీ చేయలేరు.
