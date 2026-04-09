ఫోన్లు కొట్టేసి, యూపీఐ ద్వారా సైబర్​ మోసాలు - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే మీ అకౌంట్​ సేఫ్​!

సైబర్​ నేరగాళ్ల కొత్త రకం మోసాలు - ఫోన్లు కొట్టేసి, యూపీఐ ఖాతాలను వినియోగిస్తూ సైబర్​ నేరాలు - గుట్టుచప్పుడు కాకుండా అమాయకుల సెల్​ఫోన్లు చోరీలు - ఇకపై మొబైల్​ పోతే ఇలా చేయండి

Cybercrimes Commits Stolen Phones (ETV Bharat)
Published : April 9, 2026 at 2:47 PM IST

Cybercrimes Commits Stolen Phones : సైబర్​ నేరగాళ్లు రోజురోజుకు సరికొత్త ప్లాన్​లు వేస్తూ అమాయకులను ఇరికించడంతో పాటు వారు సంపాందించి మొత్తం డబ్బును దోచుకుంటున్నారు. ఇప్పటికే మాయమాటలతో వారి నుంచి కొట్టేసిన సొమ్మును దారి మళ్లించేందుకు దేశవ్యాప్తంగా మ్యూల్​ ఖాతాలను ఉపయోగిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ సైబర్​ ముఠాలు దోచుకున్న డబ్బును మొదట ఒక అకౌంట్లో వేసి అక్కడి నుంచి వేరే ఖాతాల్లోకి పంపించి డ్రా చేసుకుంటున్నారు. అలా లేదంటే క్రిప్టోకరెన్సీగా మార్చి ఆ డబ్బును విదేశాలకు మళ్లిస్తున్నారు. కొంతమంది బాధితులు ఫిర్యాదు చేయగానే ఆ అకౌంట్​ నుంచి డబ్బు ఎంతమంది ఖాతాల్లోకి వెళ్లిందో గుర్తించి వారిపై పోలీసులు కేసులు నమోదు చేస్తున్నారు. అయితే ప్రస్తుతం సైబర్​ నేరగాళ్లకు ఇలా ఖాతాలు సమకూర్చుకోవడం చాలా కష్టంగా మారింది. దీంతో వారు కొత్త ప్లాన్​లు వేస్తున్నారు. కేటుగాళ్లు ఫోన్లు కొట్టిసి వాటిలో ఉన్న యూపీఐ అకౌంట్లను సైబర్​ నేరాలకు ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇటీవల వనస్థలిపురంలో ఓ ఘటన జరిగింది.

ఫోన్​ కొట్టేసి యూపీఐ ఖాతా ద్వారా మోసాలు :హైదరాబాద్ వనస్థలిపురానికి చెందిన ఓ మాజీ ప్రభుత్వోద్యోగికి పోలీసులు కాల్​ చేశారు. 'మీ ఫోన్​ ద్వారా సైబర్​ నేరం జరిగింది' అని చెప్పడంతో ఒక్కసారిగా షాక్​ అయ్యాడు. ఈ విషయం తెలిసిన వెంటనే ఠాణా వెళ్లిన ఆయనపై పోలీసులు ప్రశ్నల వర్షం కురిపించారు. ''ఇటీవల కర్ణాటకలో నమోదైన సైబర్​ నేరానికి సంబంధించి బాధితుడి డబ్బు మీ యూపీఐ అకౌంట్లో జమ అయింది. ఇలా మీ ఖాతాను అద్దెకు ఇవ్వడం నేరం. ఇందుకు కారణంగా మీపై కేసు నమోదు చేస్తున్నాం ''అని మాట్లాడారు. కానీ ఆ మాజీ ఉద్యోగి పది రోజుల క్రితమే తన సెల్​ఫోన్ పోయిందని పోలీస్​ స్టేషన్​ కూడా ఫిర్యాదు చేశానని చెబుతూ తనతో ఉన్న ఆధారాలు సమర్పించారు. దాంతో పోలీసులు ప్రభుత్వ ఉద్యోగిని ఇంటికి​ పంపించేశారు. సైబర్​ నేరగాళ్లు ఇలా ఫోన్లు చోరీలు చేస్తూ అమాయకుల యూపీఐ ఖాతాల ద్వారా మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు.

ఏం చేస్తున్నారంటే? : ఇప్పుడు యాపీఐ చెల్లింపులు సాధారణమైపోయాయి. ప్రతి ఒక్కరు గూగుల్​పే, ఫోన్​పే వంటివి వాడటం చూస్తునే ఉన్నాం. చిన్న వస్తువు కొన్నా ఫోన్​ ద్వారా చెల్లింపులు చేస్తున్నారు. ఇలా చేయడం ద్వారా రద్దీగా ఉండే దుకాణాలు, వాణిజ్య సముదాయాల వద్ద సెల్​ఫోన్లు దొంగతనాలు చేస్తున్నారు. ఇకపై జాగ్రత్త ఉండటం అవసరం. ఎవరైనా ఫోన్​ ద్వారా చెల్లింపులు జరిపేటప్పుడు ముఠా సభ్యులు పిన్​ ఎంటర్​ చేసే టైంలో చూస్తున్నారు. ఆ పిన్​ నంబర్లు గుర్తు పెట్టుకోవడంతో పాటు మరో వ్యక్తి అతన్ని వెంటాడుతూ అదనుచూసి ఫోన్​ కొట్టేస్తున్నారు. ఈ చోరీలో ఒకరు చేస్తే అనుమానం వస్తుందని ముందే పసిగట్టి ముగ్గురు, నలుగురు కలిసి ఇలాంటి నేరాలు చేస్తున్నారని పోలీసులు చెబుతున్నారు.

కొట్టేసిన ఫోన్​ యూపీఐ నుంచి వేర్వేరు అకౌంట్లోకి డబ్బు : ఇలా ఒకసారి చేతిలోకి సెల్​ఫోన్​ రాగానే అల్రెడీ పిన్​ నంబరు తెలియడం వల్ల నేరుగాళ్లు ముందు ఆ అకౌంట్లో ఉన్న డబ్బు ఇతర ఖాతాల్లోకి మళ్లిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత ఆ ఫోన్​ నంబరును సైబర్​ నేరాల ముఠాకు ఇస్తున్నారు. ఎక్కడెక్కడో కొట్టేసిన డబ్బును ఆ మొబైల్​లో ఉన్న యూపీఐకి, అక్కడి నుంచి వేర్వేరు ఖాతాలకు పంపుతున్నారు. ఫోన్​ పోగొట్టుకున్న బాధితుడు తన ఖాతాను ఫ్రీజ్​ చేసే వరకు ఇలా జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఈ సైబర్​ నేరాలకు సంబంధించిన లావాదేవీలు బాధితుడి ఫోన్​ ద్వారా జరగడం వల్ల పోలీసులు ఈ యజమానిని ప్రశ్నిస్తున్నారు.

ఇలా చేస్తే మీ మొబైల్​ సేఫ్​! :

  • యూపీఐ చెల్లింపులు చేసేటప్పుడు పిన్​ నంబరు ఎవరూ గమనించకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
  • ఒకవేళ ఫోన్​ చోరీ అయితే వెంటనే సంబంధిత బ్యాంకును సంప్రదించి అకౌంట్​ను ఫ్రీజ్ చేయాలి.
  • పొరపాటున మొబైల్​ మిస్​ అయితే తక్షణమే దగ్గరలోని పోలీస్​ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయాలి. ఆలస్యం చేస్తే అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది.
  • ఆన్​లైన్​లో లావాదేవీలకు సంబంధించి వీలైనంత తక్కువ మొత్తానికి పెట్టుకోవాలి. అవసరమైనప్పుడు అప్పటికప్పుడు దాన్ని పెంచుకునే వెసులుబాటు ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే నేరగాళ్లు అంతకుమించి బదిలీ చేయలేరు.

