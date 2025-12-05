ఎక్కడో కొండల్లో పుట్టి, నగరాల్లో కుడుతుంది - ఈ జాగ్రత్తలు పాటించకపోతే కోమాలోకి వెళ్లే అవకాశం
నిలోఫర్కు వస్తున్న స్క్రబ్ టైఫస్ జ్వర బాధిత కేసులు - అధిక శాతం పిల్లలపై ప్రభావం - చిన్నారులను కాపాడుకోవాలంటున్న వైద్య నిపుణులు
Published : December 5, 2025 at 5:09 PM IST
Scrub Typhus Cases in Hyderabad : ఇటీవల స్క్రబ్ టైఫన్ వ్యాధి చాపకింద నీరులా పాకుతోంది. ఈ స్క్రబ్ టైఫన్ అనే జీవి నల్లిని పోలినట్లుగా ఉంటుంది. ఇవి ఇంట్లోనే ఉంటూ మనకు తెలియకుండానే కుట్టి అనారోగ్యానికి గురి చేస్తుంది. ఎక్కువ శాతం చిన్న పిల్లలపై ప్రభావం చూపుతుంది. తాజాగా ప్రభుత్వ పిల్లల ఆసుపత్రి నిలోఫర్కు స్క్రబ్ టైఫన్ అనే జ్వరం బారినపడిన చిన్నారుల కేసులు రోజురోజుకు పెరిగిపోతున్నాయి.
అక్కడ ఉండాల్సింది ఇక్కడ : స్క్రబ్ టైఫన్ అనే జ్వరం నల్లిని పోలిన క్రిమ కాటుతో వస్తుంది. కొండలు, పర్వత ప్రాంతాల్లో నమోదయ్యే ఈ కేసులు ప్రస్తుతం నగరాల్లోనూ ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇప్పటికే కేసుల సంఖ్య పెరిగినందున అప్రమత్తం కావాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు నిలోఫర్లో మూడు నెలల క్రితం కొందరు పిల్లలకు ఐసీయూలో చికిత్స అందించడంతో ప్రస్తుతం కోలుకున్నారు. చికిత్సల్లో జాప్యం జరిగితే అవయవాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందని, అలాగే మరి కొన్నిసార్లు మరణానికీ దారితీయొచ్చని వైద్యులు పేర్కొన్నారు.
ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయంటే : ఇళ్లలో, పెరటి మొక్కల్లో, చిత్తడి ప్రాంతాల్లో ఈ నల్లులు ఉంటాయి. నల్లి వంటి చిన్న పురుగులు కుట్టడం ద్వారా ఈ వ్యాధి సోకుతుంది. ఇళ్లలో మంచాలు, తడి ప్రాంతాల్లో ఈ పురుగులుంటాయి. నల్లుల మాదిరి తిరుగాడుతుంటాయి. ఎక్కువగా రాత్రి సమయాల్లో కుడుతుంటాయి. దీనికి ఫలితంగా తీవ్రమైన జ్వరం, ఒళ్లు, కండరాల నొప్పులు వస్తుంటాయి. కొందరిలో ఒంటిపై దద్దుర్లు కనిపిస్తాయి. ఈ లక్షణాలుంటే సత్వర చికిత్స తీసుకోవాలని వైద్యులు చెబుతున్నారు.
ఎలా సోకుతుందంటే :
- డెంగీ జ్వరం మాదిరిగానే ఒళ్లు నొప్పులు, జీర్ణ సమస్యలు ఉంటాయి. తలనొప్పి, వాంతులు, వికారం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. కొన్నిసార్లు ఐసీయూలో చేరాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది.
- సాధారణ యాంటిబయోటిక్స్తో వ్యాధి తగ్గిపోతుంది. కాని దీనిని ఎంత త్వరగా గుర్తిస్తే అంత మేలు.
- పాత మంచాలు, దిండ్లు, పరుపులు, బొంతలు, చీకటి ప్రదేశాలు, చెత్త నిండిన ప్రాంతాల్లో ఈ పురుగు జీవిస్తుంది. కుట్టినప్పుడు నల్లని మచ్చ ఏర్పడుతుంది. పది రోజుల తర్వాత ఈ లక్షణాలు కన్పిస్తాయి.
ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి :
- ఈ స్క్రబ్ టైఫన్ వ్యాధి సోకే ప్రాంతాలకు దూరంగా ఉండాలి. పరిసరాలను శుభ్రంగా పెట్టుకోవాలి.
- ఇంట్లో ఉన్న పాత దిండ్లు, పరుపులు తీసేసి కొత్తవి మార్చుకోవాలి. ఈ క్రిములు కన్పిస్తే ఇల్లంతా శుభ్రం చేయాలి.
- చిన్నపిల్లలకు కాళ్లు, చేతులు పూర్తిగా కప్పి ఉంచే దుస్తులు వేయడం వల్ల పురుగు కాటు నుంచి దూరంగా ఉండొచ్చని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.
- ఇంట్లో, ఇంటి పరిసరాల్లో చెత్తాచెదారం ఏమైనా ఉంటే శుభ్రం చేసుకోవాలి.
- వ్యాధి నిర్ధారణకు వీల్ఫెలిక్స్ టెస్టు నారాయణగూడ ఐపీఎంలో అందుబాటులో ఉంది. తొలుత డెంగీకి ఎన్ఎస్1, ఐజీఎం(ఎలీజా) పరీక్షలతోపాటు టైఫస్ జ్వరం కోసం వీల్ఫెలిక్స్ పరీక్ష చేయాల్సి ఉంటుంది.
ఇవీ ప్రధాన లక్షణాలు :
- తీవ్రమైన ఒళ్లునొప్పులు, కండరాల నొప్పి
- తీవ్రమైన తలనొప్పి
- చలి లేదా వణుకుతో కూడిన జ్వరం
- వాంతులు, శరీరంపై నల్లటి మచ్చలు
- చర్మంపై దద్దుర్లు, అలసట, దగ్గు
- కొన్ని సందర్భాల్లో కోమాలోకి వెళ్లడం
మచ్చలే కదా అని తీసిపారేయొద్దు! - అది స్క్రబ్ టైఫస్ వ్యాధి కావొచ్చు - ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే జాగ్రత్త
మీ ఇంట్లో, నట్టింట్లోనే ఉంటుంది - మీ ప్రాణాలకే ముప్పు తెస్తుంది!