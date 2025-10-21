ETV Bharat / state

ఆఫర్​ చూసి ఆగకుండా కొనేస్తున్నారా? - ఆ డిస్కౌంట్స్​ అన్నీ నిజమైనవి కాకపోవచ్చు!

ఈ-కామర్స్‌ వెబ్‌సైట్‌ పేరిట సందేశాలు పంపిస్తున్న సైబర్ నేరగాళ్లు - పొరపాటున క్లిక్​ చేస్తే బ్యాంకు ఖాతాలోని నగదు మాయం - నకిలీ వెబ్​సైట్లతో జాగ్రత్తగా ఉండాలంటున్న పోలీసులు

Fake Websites and Cybercriminals
Fake Websites and Cybercriminals (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 21, 2025 at 10:56 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Cyber Fraud With Fake Websites : సుజీత్‌ అనే వ్యక్తికి ఓ ప్రముఖ ఈ-కామర్స్‌ వెబ్‌సైట్‌ నుంచి సందేశం వచ్చింది. రూ.5 వేలు విలువైన వస్తువు ఆఫర్​లో రూ.1కే సొంతం చేసుకోండి అని. అసలే ఫెస్టివల్ సీజన్‌. పైగా ఆఫర్లు కూడా నడుస్తున్నాయ్‌ కదా! అని ఆలోచించకుండా లింక్‌ క్లిక్‌ చేసి వ్యక్తిగత, బ్యాంకు వివరాలతో ఆ వస్తువును ఆర్డర్‌ చేసేశాడు. వస్తువు డెలివరీ కాలేదు సరికదా కాసేపటికే ఖాతాలో ఉన్న నగదు క్షణాల్లో మాయమైంది!

ఇలా సుజీత్‌ ఒక్కరే కాదు, మనలో చాలా మంది ఆఫర్లు అనగానే ముందూ, వెనకా చూడకుండా లింకులు క్లిక్‌ చేసేస్తుండటంతో సైబర్‌ నేరగాళ్లకు కాసుల పంట పండుతోంది. దీంతో మూడు ఖాతాలు, ఆరు కార్డులు అన్నరీతిలో వారి దందా విజయవంతంగా సాగుతోంది. ఈ పరిస్థితికి ప్రధాన కారణం నకిలీ వెబ్‌సైట్లే. పండుగల సమయాల్లో సైబర్‌ నేరగాళ్లు ఈ-కామర్స్‌ సైట్ల పేరుతో ఇలా మోసాలకు తెర లేపుతుంటారు. సీజన్‌ బట్టి నకిలీ వెబ్‌సైట్లతో అమాయక ప్రజల్ని మోసగిస్తుంటారు. వాస్తవానికి నకిలీ వెబ్‌సైట్లను గుర్తించడం తేలికే అయినా, అవగాహనా లోపం కారణంగానే ఈ పరిస్థితులు ఎదురవుతున్నాయని చెబుతున్నారు సైబర్‌ నిపుణులు.

ఎలా మోసగిస్తారు? : సైబర్‌ నేరగాళ్లు తెలివిగా అసలు వెబ్‌సైట్‌కు చిన్నపాటి తేడా గుర్తు పట్టలేనంతగా చేసి, నకిలీ సైట్‌ను రూపొందిస్తుంటారు. వెబ్‌సైట్ యూఆర్‌ఎల్‌లో కూడా ఒక్క అక్షరం తేడాలో ఏమాత్రం అనుమానం రాకుండా చాలా జాగ్రత్త పడతారు. A స్థానంలో O అనో, చివర్లో .com స్థానంలో .co అనో పెడుతుంటారు. వీటిని ఈ-మెయిల్స్‌, ఆన్‌లైన్‌ యాడ్స్‌, సోషల్‌మీడియా పోస్టుల రూపంలో ప్రజలకు చేరుస్తుంటారు. ఈ లింకులను క్లిక్‌ చేసేలా ఆఫర్ల వల విసురుతుంటారు. బ్యాంక్‌, పేమెంట్‌ పోర్టల్‌, షాపింగ్‌, ఇలా వెబ్‌సైట్‌ ఏదైనా దానికి దగ్గరగా నకిలీ వెబ్‌సైట్‌ ఉండేలా చూసుకుంటారు. తీరా లింక్ క్లిక్‌ చేసి వచ్చాక లాగిన్‌ ఐడీ, కార్డు వివరాలు, ఓటీపీని సేకరిస్తారు. ఆపై బ్యాంకు ఖాతా, కార్డులోని నగదును కాజేస్తారు.

‘సైట్‌’ వేయాల్సిందే!

  • అధికారిక పోర్టల్స్, పేరు ప్రఖ్యాతులు ఉన్న సైట్లు, యాప్‌లలోనే ఆన్‌లైన్‌ షాపింగ్‌ చేయండి.
  • ప్రతి వెబ్‌సైట్‌లో 'కాంటాక్ట్‌ అజ్' అనే పేజీ ఉంటుంది. అందులో వాళ్ల చిరునామా, ఈ-మెయిల్‌ ఐడీలు ఉన్నాయా? లేవా? అని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి.
  • అసలు వెబ్‌సైట్‌ ఏదైనా https:// ఆ తర్వాత సంస్థ పేరుతో మొదలవుతుంది. ప్యాడ్‌లాక్‌ సింబల్‌ లేకపోతే వెంటనే అనుమానించాలి.
  • తప్పుల్లేకుండా వెబ్‌సైట్‌ అడ్రస్‌లను సొంతంగా నమోదు చేయండి. సెర్చ్‌ రిజల్ట్‌లో ర్యాండమ్‌గా వచ్చే వెబ్‌సైట్లను అస్సలు క్లిక్‌ చేయొద్దు.
  • ఏదైనా ఈ-కామర్స్‌ వెబ్‌సైట్‌లో కొన్నా క్యాష్‌ ఆన్‌ డెలివరీ విధానంలోనే బుక్‌ చేసుకోవాలి. డెలివరీ బాయ్‌ ఉన్నప్పుడే పార్సిల్‌ ఓపెన్‌ చేసేలా కేర్​ చూసుకోండి.
  • ఏదైనా వెబ్‌సైట్‌ మీ వ్యక్తిగత వివరాలు అడుగుతుంటే ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించి చూడండి.
  • పబ్లిక్‌ వైఫై వాడేటప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండండి. ఒకవేళ అలాంటి వైఫై వాడాల్సి వస్తే బ్యాంకింగ్‌, ఆర్థిక వ్యవహారాలకు సంబంధించిన యాప్స్‌నకు దూరంగా ఉండండి.
  • ఒకవేళ సైబర్‌ నేరానికి గురైతే 1930 టోల్‌ఫ్రీ నంబర్‌కు డయల్‌ చేయండి. నేషనల్‌ సైబర్‌ క్రైమ్‌ రిపోర్టింగ్‌ పోర్టల్‌లోనూ (https://cybercrime.gov.in/) ఫిర్యాదు చేయొచ్చు. తొలి గంటలో ఫిర్యాదు చేయడం ద్వారా నగదు తిరిగి పొందే అవకాశం అధిక శాతం ఉంటుంది.

రీల్స్‌ చూపించి నమ్మకాలు మార్చేస్తున్న యూట్యూబ్‌ పండితులు!

సరికొత్త సైబర్‌ నేరం - ఏకంగా కలెక్టర్​ ఫొటోనే వాట్సాప్​ డీపీగా పెట్టి మోసాలు!!

TAGGED:

FAKE WEBSITES AND CYBERCRIMINALS
STAY ALERT WITH FAKE WEBSITES
FAKE WEBSITES
DONOT CLICK ON LINKS
CYBER FRAUD WITH FAKE WEBSITES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.