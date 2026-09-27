బ్యాంకుల మూసివేత - ఖాతాదారులకు పోలీసుల కీలక సూచన
బ్యాంకు ఉద్యోగుల సమ్మెను సైబర్ ముఠాలు తమకు అనుకూలంగా మలచుకునేందుకు అవకాశముందని పోలీసులు అంటున్నారు. బ్యాంకులు మూసివేయడంతో ఆన్లైన్ సేవలను అధికంగా వినియోగించడం సర్వసాధారణం. ఈ నేపథ్యంలో నేరగాళ్ల వలలో చిక్కొద్దని జాగ్రత్తలు సూచిస్తున్నారు.
Published : September 27, 2026 at 11:05 AM IST
Cyber Crimes in Telangana : ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకు ఉద్యోగుల సమ్మె నేపథ్యంలో సైబర్ నేరాలు పెరిగే ప్రమాదముంది. బ్యాంకులు ఈ నెల 28 నుంచి వరుసగా 3 రోజుల పాటు మూతపడనుండడంతో ఖాతాదారులు లావాదేవీల కోసం యూపీఐ, ఇంటర్నెట్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్ సేవలు, నగదు కోసం ఏటీఎంలను వినియోగించేందుకు మొగ్గుచూపుతారు. సాధారణ రోజులతో పోలిస్తే ఆన్లైన్ లావాదేవీల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. అదే అదనుగా సైబర్ నేరగాళ్లు వేర్వేరు పేర్లతో మోసం చేసే అవకాశం ఉందని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
బ్యాంకు ప్రతినిధులమని నమ్మిస్తారని, ఆన్లైన్ ద్వారా వివిధ సేవలందిస్తామంటూ తప్పుడు ప్రకటనలు ఇస్తారని పోలీసులు చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఖాతాదారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ఒకవేళ మోసపోతే వెంటనే సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయాలని సూచిస్తున్నారు.
మోసాలు చేస్తారిలా
- మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ తాత్కాలికంగా స్తంభించిందని చెబుతారు. అప్డేట్ చేయకపోతే ఈరోజు నుంచి కార్డులు పని చేయవంటూ తొందరపెట్టి ఏటీఎం పిన్, సీవీవీ వివరాలు లాగుతారు.
- ఫిర్యాదుల నిమిత్తం బ్యాంకు కస్టమర్ కేర్ నంబర్ల కోసం ఆన్లైన్లో వెతికి తెర మీద కనిపించే నంబర్కు కాల్ చేయొద్దు.
- నేరగాళ్లు నకిలీ కస్టమర్ కేర్ నంబర్లతో మోసం చేస్తారు.
- డెబిట్ కార్డ్, క్రెడిట్ కార్డ్, పాస్బుక్లపై ఉండే ఫోన్ నంబర్లను సంప్రదించాలి.
- నెట్వర్క్ సమస్య వల్ల ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ సేవల్లో అంతరాయం ఏర్పడుతోందని, ప్రత్యామ్నాయ లింకులతో లాగిన్ అవ్వాలంటూ ఏపీకే ఫైళ్లు పంపించి మోసగిస్తుంటారు.
- అత్యవసరంగా డబ్బు అవసరమనే కారణంతో రుణాల కోసం లోన్ యాప్లను ఆశ్రయించొద్దు.
- సైబర్ మోసానికి గురైతే 1930 టోల్ఫ్రీ నంబరుకు ఫిర్యాదు చేయాలి.
ఈ ఏడాది తొలి ఆరు నెలల వ్యవధిలోనే
హైదరాబాద్లో ఈ ఏడాది మొదటి ఆరు నెలల్లోనే నగరవాసుల నుంచి సైబర్ నేరగాళ్లు రూ.439 కోట్లు కాజేశారు. గత సంవత్సరం మూడు కమిషనరేట్ల పరిధిలో దాదాపు 26,000 కేసుల్లో బాధితులు రూ.975 కోట్లు నష్టపోయారు. కేవలం ఈ ఏడాది తొలి ఆరు నెలల కాలంలోనే 5,600 కేసుల్లోనే సుమారు సగం మొత్తం నష్టపోవడం గమనార్హం.
'టార్గెటెడ్ స్కామ్స్' పెరగడమే ప్రధాన కారణం
హైదరాబాద్లో 2020 నుంచి 2024 మధ్య సైబర్ నేరాలు క్రమంగా పెరిగాయి. అయితే 2025లో ఒక్కసారిగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. 2026లో కేసుల సంఖ్య తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, ఆర్థిక నష్టాలు మాత్రం గణనీయంగా ఉన్నాయి. ప్రధానంగా అధిక రాబడినిచ్చే పెట్టుబడి పథకాలు, స్టాక్ ట్రేడింగ్ ముసుగులో ఈ తరహా మోసాలు జరుగుతున్నాయి. ఆర్థిక నష్టాలు తగ్గకపోవడానికి 'టార్గెటెడ్ స్కామ్స్' పెరగడమే ప్రధాన కారణమని పోలీసులు చెబుతున్నారు.
వ్యూహం మార్చుకున్న నేరగాళ్లు
గతంలో సైబర్ నేరగాళ్లు యాధృచ్ఛికంగా ఫోన్ నంబర్లకు కాల్ చేయడం లేదా తమకు అందుబాటులో ఉన్న వివరాలను ఉపయోగించి డబ్బులు కాజేయడానికి ప్రయత్నించే వారు.అయితే గత రెండు సంవత్సరాలుగా వారు తమ వ్యూహాన్ని మార్చుకున్నారు. భారీగా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉన్న వ్యక్తులను మాత్రమే ప్రత్యేకంగా లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారు. మోసానికి పాల్పడే ముందు సైబర్ నేరగాళ్లు, బాధితుల వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని సేకరిస్తున్నారు. అందుకే 'డిజిటల్ అరెస్ట్' మోసాల్లో తరచుగా పదవీ విరమణ చేసిన ఉద్యోగులు లక్ష్యంగా మారుతున్నారు.
బ్యాంక్ ఉద్యోగులమంటూ ఫోన్లు
కాల్ సెంటర్లు, డెబిట్, క్రెడిట్ కార్డ్ సపోర్ట్ వంటి సేవలను అందించే థర్డ్ పార్టీ ఏజెన్సీల ద్వారా బ్యాంక్ ఖాతాదారుల సమాచారం సైబర్ నేర ముఠాల చేతికి చిక్కుతోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే లభించిన సమాచారంతో బ్యాంక్ ఉద్యోగులమంటూ ఫోన్లు చేస్తూ బాధితుల నుంచి సొమ్ము కాజేస్తున్నారు. బ్యాంక్ ఉద్యోగుల సమ్మె సమయంలోనూ నేరగాళ్లు రెచ్చిపోయే ప్రమాదముంది. ఈ విషయాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రతి ఒక్కరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.
మొదట బాధితులు - తర్వాత వారే ఏజెంట్లు - కమీషన్ ఆశతో కటకటాల పాలు
సైబర్ నేరాల్లో డబ్బు పోగొట్టుకున్నారా? - ఇలా చేశారంటే 15 రోజుల్లో మీ అమౌంట్ మీకు వాపస్!