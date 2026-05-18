స్నేహాల విషయంలో బాలికలూ జాగ్రత్త - పోక్సో కేసుల్లో నిందితులు ఎక్కువగా నమ్మినవారే

లైంగిక వేధింపుల్లో సగానికిపైగా నిందితులు దగ్గరి స్నేహితులే - తెలంగాణలో ఆందోళనకరంగా రోజుకు సగటున 8 పోక్సో కేసులు నమోదు - స్పష్టం చేసిన మహిళా భద్రతా విభాగం గణాంకాలు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 18, 2026 at 8:47 AM IST

POCSO Cases in Telangana : స్నేహం పేరుతో దగ్గరవుతారు. అదునుచూసి లైంగిక వేధింపులకు గురిచేస్తారు. తైలంగాణలో బాలికలపై జరుగుతున్న లైంగిక వేధింపుల్లో సగానికిపైగా నిందితులు స్నేహితులే కావడం ఈ అంశాన్ని స్పష్టం చేస్తోంది. ఇంటి చుట్టుపక్కలవారు, బంధువులు కూడా నిందుతుల్లో ఉండటం విస్మయానికి గురిచేస్తుంది. స్నేహం పేరుతో దగ్గరై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడినట్టు ఇటీవల కేంద్రమంత్రి కుమారుడు బండి భగీరథ్‌పై పోక్సో కేసు నమోదుతో ఈ అంశం మరోసారి తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.

స్నేహం ముసుగు మోసం : తెలంగాణ మహిళా భద్రతా విభాగం గణాంకాల ప్రకారం రాష్ట్రంలో రోజుకు సగటున 8 పోక్సో (ప్రొటెక్షన్‌ ఆఫ్‌ చిల్డ్రన్‌ ఫ్రమ్‌ సెక్సువల్‌ ఎఫెన్సెస్‌ యాక్ట్‌) కేసులు నమోదు కావడం ఆందోళనకరమే. ఈ నేపథ్యంలో మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ముఖ్యంగా స్నేహం ముసుగులో జరుగుతున్న మోసానికి సంబంధించి పిల్లల్లో విస్తృతంగా అవగాహన కల్పించాలని తల్లిదండ్రులకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. గత ఏడాది జూన్‌ నుంచి ఈ ఏడాది ఏప్రిల్‌ వరకూ రాష్ట్రంలో ఏకంగా 2,799 పోక్సో కేసులు నమోదయ్యాయంటే పరిస్థితి తీవ్రత ఎంతలా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.

94 శాతం కేసుల్లో తెలిసినవారి పనే : సగటున రోజుకు 8 మందికి పైగా మైనర్​ బాలికలపై ఏదోవిధంగా లైంగిక దాడులు జరుగుతుండడం ఆందోళన కలిగించే అంశంగా మారింది. ఒక్క హైదరాబాద్‌ కమిషనరేట్‌ పరిధిలో 4 నెలల వ్యవధిలో 409 పోక్సో కేసులు నమోదవగా వాటిలో 385 మంది నిందితులు (94 శాతం) బాధితులకు తెలిసినవారేనని భరోసా కేంద్రం అధికారుల సర్వేలో బయటపడింది. వారిలో అత్యధికంగా 65 శాతం మంది స్నేహితులు కాగా 11 శాతం ఇంటి చుట్టుపక్కలవారు, 8 శాతం మంది దగ్గరి బంధువులు ఉన్నారు. 4 శాతం మందిలో పిల్లల్ని పాఠశాలకు తీసుకెళ్లే వాహనాల డ్రైవర్లు, చాక్లెట్ల వంటి తినుబండారాలు అమ్మే కిరాణా షాపుల యజమానులు, అపార్టుమెంట్లలో ఉండే వాచ్‌మెన్‌ ఉన్నారు.

పిల్లల్నీ ఒంటరిగా బయటకు : ఈ గణాంకాల ఆధారంగా స్నేహం విషయంలో మైనర్లు మరింత జాగ్రత్తగా వ్యవహారించాలని, ఆ మేరకు తల్లిదండ్రులు వారికి అవగాహన కల్పించాలని పోలీసు అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా తెలిసీ తెలియని వయసులోని పిల్లల్ని ఒంటరిగా బయటకు పంపకపోవడం, ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉంచాల్సి వస్తే తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడంతోపాటు వారి ప్రవర్తనను నిశితంగా గమనిస్తూ ఉండాలని, ఏమాత్రం అనుమానం వచ్చినా పిల్లలకు ధైర్యం చెబుతూ పూర్తి వివరాలు ఆరా తీయాలని స్పష్టంగా సూచనలు చేస్తున్నారు. బంధువులు, చుట్టుపక్కలవారు పిల్లలతో ప్రవర్తించే విధానంపైనా వారికి తెలియకుండా కన్నేసి ఉంచాలని అధికారులు కోరుతున్నారు.

బాధితులకు భరోసా : చిన్నారులపై లైంగిక దాడులు జరిగితే పోలీసులకు సరిగా చెప్పుకోలేరన్న ఉద్దేశంతో తొలుత భరోసా కేంద్రాల్లోని ఎక్స్​పర్ట్స్​ వారికి కౌన్సెలింగ్‌ ఇస్తారు. వారికి జరిగిన నేరం తీరును అధ్యయనం చేసి మెడికల్​ పరంగా సాయం అందివ్వడంతోపాటు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 2025 జూన్‌ నుంచి 2026 ఏప్రిల్‌ వరకూ భరోసా కేంద్రాల నుంచి వచ్చిన ఫిర్యాదుల ఆధారంగానే 2,799 పోక్సో కేసులు నమోదవడం గమనార్హం. నిందితులకు శిక్ష పడే వరకూ భరోసా కేంద్రాలు బాధితులకు ధైర్యంగా, అండగా ఉంటాయి.

