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వాడవాడలా మార్మోగిన గణనాథుని నామస్మరణ - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఘనంగా నిమజ్జనాలు

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వినాయక నిమజ్జనోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా సాగాయి. చిన్నాపెద్దా తేడా లేకుండా భక్తులు భక్తిశ్రద్ధలతో లంబోదరుడికి వీడ్కోలు పలికారు. వీధుల్లో ఎక్కడ చూసినా అన్నదాన కార్యక్రమాలు కోలాహలంగా జరిగాయి.

Vinayaka Nimajjanam in AP
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఘనంగా వినాయక నిమజ్జనాలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 1:42 PM IST

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Vinayaka Nimajjanam in AP : తొమ్మిది రోజుల పాటు వాడవాడలా పూజలందుకున్న గణనాథులు గంగమ్మ ఒడికి చేరారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వినాయక నిమజ్జనోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా సాగాయి. చిన్నాపెద్దా తేడా లేకుండా భక్తులు భక్తిశ్రద్ధలతో లంబోదరుడికి వీడ్కోలు పలికారు. వీధుల్లో ఎక్కడ చూసినా అన్నదాన కార్యక్రమాలు కోలాహలంగా జరిగాయి. పలుచోట్ల భారీ వర్షం కురుస్తున్నా భక్తుల ఉత్సాహం ఏమాత్రం తగ్గలేదు. డప్పు చప్పుళ్లు, నృత్యాలతో వీధులన్నీ మార్మోగాయి.

వాన దంచికొట్టినా తగ్గని ఉత్సాహం : రాజమహేంద్రవరంలో భారీ వర్షం కురిసినా నిమజ్జన వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా జరిగాయి. వానలోనే భక్తులు ఉత్సాహంగా నృత్యాలు చేస్తూ పండగ వాతావరణాన్ని ఆస్వాదించారు. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా పాలకొండలోనూ ఇదే పరిస్థితి కనిపించింది. భారీ వర్షాన్ని సైతం లెక్కచేయకుండా భక్తులు వీధుల్లోకి వచ్చారు. మహాగణపతి ఊరేగింపులో వివిధ రకాల సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి. అనంతరం ఆ గణనాథుడిని నాగావళి నదిలో భక్తిశ్రద్ధలతో నిమజ్జనం చేశారు.

మతసామరస్యం : కడప జిల్లా పులివెందులలో నిమజ్జన వేడుకలు మతసామరస్యానికి వేదికయ్యాయి. టీడీపీ ఇంఛార్జ్ బీటెక్ రవి, వేంపల్లె టీడీపీ ఇంఛార్జ్ రఘునాథరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో హిందూ-ముస్లిం సోదరులు ఐక్యంగా వినాయకుడికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం భక్తులకు అన్నప్రసాదం వడ్డించారు. అనకాపల్లిలో తొమ్మిది రోజుల పాటు పూజలందుకున్న విగ్రహాలను పురవీధుల్లో ఘనంగా ఊరేగించారు. డప్పు వాయిద్యాల నడుమ శారదా నదిలో వినాయకులను నిమజ్జనం చేశారు. ప్రకాశం జిల్లా యర్రగొండపాలెంలో భక్తులు డప్పుల చప్పుళ్లు, నృత్యాలతో సందడి చేస్తూ లంబోదరుడిని గంగమ్మ ఒడికి చేర్చారు.

పంపా, గోదావరి నదుల్లో జలప్రవేశం : కోనసీమ జిల్లాలో నిమజ్జన వేడుకలు కన్నులపండువగా జరిగాయి. అమలాపురం, రాజోలు, పి.గన్నవరం, అంబాజీపేట తదితర ప్రాంతాల్లో విగ్రహాలను ఘనంగా ఊరేగించారు. అనంతరం గోదావరి నదీ పాయల్లో జలప్రవేశం చేయించారు. ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం అన్నవరంలో దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో మట్టి గణపతిని ప్రతిష్ఠించారు. వేదమంత్రోచ్చరణలు, మంగళవాయిద్యాల నడుమ స్వామివారికి వీడ్కోలు పలికి పంపా రిజర్వాయర్‌లో నిమజ్జన ఘట్టాన్ని పూర్తి చేశారు.

ట్యాంకర్‌తో నిమజ్జనం : ఎన్టీఆర్ జిల్లా పెనుగంచిప్రోలులో ఓ విభిన్న దృశ్యం కనిపించింది. స్థానికంగా ఉన్న మునేరులో నీరు లేకపోవడంతో భక్తులు ప్రత్యామ్నాయ మార్గం ఎంచుకున్నారు. పర్యావరణ పరిరక్షణలో భాగంగా ఏర్పాటు చేసిన మట్టి వినాయకుడిని నీటి ట్యాంకర్ సాయంతో అక్కడే కరిగించారు. తద్వారా పర్యావరణ స్పృహను చాటుకుంటూ భక్తిభావంతో వేడుకలను ముగించారు.

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