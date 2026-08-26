ETV Bharat / state

SIR : రేపు రాష్ట్రవ్యాప్త గ్రామ సభలు - ప్రజల సమక్షంలో ఓటర్ల జాబితాను చదివి వినిపించనున్న బీఎల్వోలు

రాష్ట్రంలో కొత్త ఓటర్ల నమోదు, అభ్యంతరాల స్వీకరణ - పేర్లు, చిరునామాల్లో సవరణలకు అవకాశం - బీఎల్వోల అందుబాటులో ఫారం-6, 7, 8లు - 27న రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గ్రామ,వార్డు సభల నిర్వహణ

final voter list announce in gram sabha
తుది ఓటరు జాబితాను గ్రామసభలో వెల్లడించనున్న బీఎల్వోలు (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 26, 2026 at 9:37 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana New Voter List Revision : ఓటర్ల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్‌)లో భాగంగా ఈ నెల 27న (గురువారం) రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిర్వహించనున్న గ్రామ/వార్డు సభలు కీలకం కానున్నాయి. ఈ సమావేశాల్లో బీఎల్​వోలు కొత్త ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాలను చదివి వినిపించనున్నారు. అలాగే తొలగించిన ఏఎస్​డీడీ (అందుబాటులో లేని, వలస వెళ్లిన, మరణించి లేదా నకిలీ ఓటర్లు) పరిధిలోకి చేర్చిన ఓటర్ల వివరాలను వెల్లడిస్తారు. ఇటీవల విడుదల చేసిన ముసాయిదా జాబితాల ప్రకారం రాష్ట్రంలోని మొత్తం 3.38 కోట్ల మంది ఓటర్లలో 73.39 లక్షల మంది పేర్లను ఏఎస్​డీడీ కింద తొలగించారు.

అర్హులను జాబితాలో ఉంచేలా చర్యలు : రాష్ట్రంలో ఏఎస్​డీడీలో చేర్చగా మిగిలిన 2.64 కోట్ల ఓటర్లకు సంబంధించిన వివరాల్లోనూ అనామలీస్ (లోపాలు) లేదా మ్యాపింగ్ సమస్యల కారణంగా 92.87 లక్షల మందికి ఎన్నికల సంఘం అధికారులు నోటీసులు జారీ చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అర్హులైన ప్రతి ఓటరు పేరు తుది జాబితాలో ఉండేలా చూసేందుకు రాజకీయ పార్టీల నాయకులు, ఎన్నికల సంఘం అధికారులు ఈ గ్రామ/వార్డు సభలను వేదికలుగా చేసుకుని చర్యలు చేపట్టనున్నారు.

బోగస్ ఓట్ల అభ్యంతరాల స్వీకరణ : ఈ సమావేశాల్లో బూత్ స్థాయి అధికారులు ముసాయిదా, ఏఎస్​డీడీ జాబితాలను బహిరంగంగా చదివి వినిపిస్తారు. ప్రజల సమక్షంలో పేర్లను చదవడం వల్ల ఏఎస్​డీడీ జాబితాలో ఉన్నప్పటికీ వాస్తవానికి స్థానికంగా నివసిస్తున్న ఓటర్లను వెంటనే గుర్తించే అవకాశం ఉంటుంది. బోగస్ ఓట్ల వంటి తదితర అంశాలపై అభ్యంతరాలను నమోదు చేస్తారు. అదనంగా ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 1 నాటికి 18 ఏళ్లు నిండనున్న వారి వివరాలను కూడా సేకరిస్తారు.

తక్షణ పరిష్కారం దిశగా చర్యలు : గ్రామ లేదా వార్డు సభల వద్ద ఫారమ్-6, ఫారమ్-7, ఫారమ్​-8లను కూడా బీఎల్వోలు అందుబాటులో ఉంచుతారు. కొత్త ఓటరుగా నమోదు చేసుకోవడానికి, ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాలోని పేర్లపై అభ్యంతరాలు తెలపడానికి, అలాగే పేర్లు, చిరునామాలు లేదా స్పెల్లింగ్ కరెక్షన్ల వంటి లోపాలను సరిచేసుకోవడానికి ఈ ఫారమ్‌లను ఉపయోగిస్తారు. అవసరమైన ఫారమ్‌లను అక్కడికక్కడే నింపి సంబంధిత ఆధార పత్రాలతో సహా నేరుగా బీఎల్వోలకు సమర్పించవచ్చు.

ఒకవేళ ఎవరైనా ఓటర్లు పొరపాటున ఏఎస్​డీ (గైర్హాజరు, వలస, మరణం లేదా డూప్లికేట్) జాబితాలో వారి పేరు చేరినట్లైతే తగిన ఫారమ్‌ను అక్కడే నింపి ఇచ్చేలా చర్యలు బీఎల్​వోలు చేపడతారు. గ్రామ లేదా వార్డు సభలలో చర్చించిన ప్రతి అంశం నమోదు చేసుకొని బీఎల్వోలు తమ రిజిస్టర్‌లో భద్రపరుస్తారు.

నోటీసులు వచ్చిన వారు ఏంచేయాలి? : అన్​మ్యాపింగ్, అనామలీస్​ కారణాల వల్ల నోటీసులు వచ్చిన ఓటర్ల నుంచి బీఎల్వోలు, ఎలక్టోరల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్(ఈఆర్​వో) అవసరమైన ధ్రువపత్రాలను స్వీకరిస్తారు. ఈ క్రమంలో నోటీసు అందుకున్న ఓటర్లు ఈఆర్వో లేదా అసిస్టెంట్ ఈఆర్వో ముందు హాజరు కావాల్సి ఉంటుంది. ఇందుకోసం ఓటర్లకు నిర్దిష్ట తేదీ, సమయాన్ని వెల్లడిస్తారు. ఒకవేళ ఆ సమయంలో ఓటర్​ హాజరుకాకపోతే ఈఆర్​వోలు మరో తేదీ ప్రకటిస్తారు. రెండోసారి కచ్చితంగా ఓటరు హాజరు కావాల్సి ఉంటుంది. నోటీసు వచ్చినంత మాత్రాన ఓటర్లు కంగారు పడొద్దని తగిన ధ్రువత్రాన్ని సమర్పిస్తే సరిపోతుందని అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

ఓటర్లకు 'సర్​' నోటీసులు - 27 నుంచి సెప్టెంబర్ 20 వరకు విచారణ

నేటి నుంచి ఓటర్లకు 'సర్‌' నోటీసులు - మీకు వస్తాయో, రావో ఇలా చెక్ చేసుకోండి

TAGGED:

TELANGANA NEW VOTER LIST REVISION
ASDD DELETED VOTERS IN TG
BLO DRAFT ELECTORAL ROLL
తెలంగాణ తుది ఓటరు జాబితా
TG SPECIAL INTENSIVE REVISION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.