ETV Bharat / state

రెండో రోజూ ఏసీబీ సోదాలు - పెండింగ్ దస్త్రాలు, అక్రమ అనుమతులపై ఆరా

మున్సిపల్ కార్యాలయాల్లో రికార్డులను పరీశీలిస్తున్న ఏసీబీ అధికారులు - టౌన్​ప్లానింగ్ విభాగాల్లో అక్రమాలపై ఫిర్యాదుల మేరకు సోదాలు - పెండింగ్ దస్త్రాలు, అక్రమ అనుమతులపై ఏసీబీ అధికారుల ఆరా

ACB 2nd Day Raids on Town Planning Departments
ACB 2nd Day Raids on Town Planning Departments (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 11, 2026 at 6:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ACB 2nd Day Raids on Town Planning Departments: ఏపీవ్యాప్తంగా రెండో రోజూ నగరపాలక సంస్థ టౌన్ ప్లానింగ్ విభాగంలో ఏసీబీ అధికారుల తనిఖీలు జరిగాయి. భవన నిర్మాణ అనుమతుల్లో టౌన్ ప్లానింగ్ విభాగం పెద్దఎత్తున అవినీతికి పాల్పడుతోందని ఏడాది కాలంగా అనేక ఫిర్యాదులు వచ్చిన నేపథ్యంలో ఏసీబీ అధికారులు సోదాలు నిర్వహించారు.

అనంతపురంలో నగరపాలక సంస్థ టౌన్ ప్లానింగ్ విభాగంలో ఏసీబీ అధికారులు సోదాలు చేశారు. ప్రైవేట్ సైన్యం ద్వారా భవన యజమానుల నుంచి దౌర్జన్యంగా వసూళ్లు చేయిస్తున్నారని, ఈ సైన్యానికి మున్సిపల్ అధికారులు వత్తాసు పలుకుతున్నారనే విమర్శలు వచ్చాయి. ఈ తరహా సంఘటనలే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని కార్పొరేషన్ల పరిధిలో ఉండటంతో, రెండు రోజులుగా టౌన్ ప్లానింగ్ విభాగంలో తనిఖీలు చేస్తున్నారు.

రెండో రోజూ కొనసాగుతున్న ఏసీబీ సోదాలు: రెండోరోజు ఏసీబీ డీఎస్పీ ప్రసాదరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారిని వెంట తీసుకొని నూతన భవనాలు నిర్మిస్తున్న చోట క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలన చేస్తున్నారు. టౌన్ ప్లానింగ్ విభాగంపై అనేక ఫిర్యాదులు వచ్చాయని, దీనిపై క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలిస్తున్నట్లు డీఎస్పీ ప్రసాదరెడ్డి చెప్పారు. టౌన్ ప్లానింగ్ విభాగంలో అవినీతిపై అధికారిణి నీళ్లు నములుతూ సమాధానం ఇచ్చారు.

"అనంతపురం నగరపాలక సంస్థ టౌన్ ప్లానింగ్ విభాగంలో సోదాలను నిర్వహించాం. ఈ తనిఖీల్లో 11 భవనాల్లో అక్రమాలు జరిగినట్లు గుర్తించాం. చట్టప్రకారం నిబంధనలను అతిక్రమించిన వారిపై కఠిన చర్యలను తీసుకుంటాం" -ప్రసాదరెడ్డి, ఏసీబీ డీఎస్పీ

"టౌన్ ప్లానింగ్ విభాగంలో కొన్ని అవకతవకలను గుర్తించాం. అందుకు అనుగుణంగా నిర్వాహకులపై తీసుకోవాల్సిన చర్యలను తీసుకుంటున్నాం. నగరంలో భవన నిర్మాణ అనుమతుల్లో టౌన్ ప్లానింగ్ విభాగం పెద్దఎత్తున అవినీతికి పాల్పడుతోందనే ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఈ సోదాలను నిర్వహిస్తున్నాం"-అంజలి, నగర పాలక సంస్థ టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారిణి

ప్రజల నుంచి వెల్లువెత్తిన ఫిర్యాదులు: ఎన్టీఆర్ జిల్లా విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ లో రెండో రోజు ఏసీబీ దాడులు నిర్వహిస్తున్నారు. కీలక పత్రాలను ఏసీబీ అధికారులు క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తున్నారు. ప్రజల నుంచి వచ్చినటువంటి ఫిర్యాదులు నేపథ్యంలో ఈ సోదాలు చేపట్టారు. మంగళవారం ఉదయం పదిగంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఏసీబీ సోదాలు చేపట్టింది. సింగ్ నగర్ ఆంధ్రప్రభ కాలనీలో అక్రమ నిర్మాణాల కట్టడాలపై ఏసీబీ అధికారులు దాడి చేశారు. అక్రమ నిర్మాణాలపై లావాదేవీలు జరిగేయని టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారుల వద్ద డాక్యుమెంట్స్ సేకరిస్తున్నారు. భవన నిర్మాణ డాక్యుమెంట్లను ఏసీబీ అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు.

పెండింగ్ ఫైళ్లపై తనిఖీలు: రాజమహేంద్రవరం నగరపాలక సంస్థ టౌన్ ప్లానింగ్ విభాగంలో ఏసీబీ ఆకస్మిక సోదాలు నిర్వహించింది. అక్రమ కట్టడాలకు అనుమతులు పెండింగ్ ఫైళ్లపై వచ్చిన ఫిర్యాదుల నేపథ్యంలో ఈ తనిఖీలు చేపట్టారు. కీలక పత్రాలు, ఫైళ్లకు సంబంధించిన అంశాలపై టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారులు, సిబ్బందిని ప్రశ్నించారు . రాజమహేంద్రవరం టౌన్ ప్లానింగ్ విభాగంలో జరుగుతున్న అవకతవకలపై పెద్ద ఎత్తున ఫిర్యాదులు అందడంతో ఏసీబీ ఈ చర్యలు తీసుకుంది. ఉదయం 11:30 నుంచి సాయంత్రం వరకు శోధన నిర్వహించి తమతో కొంత సమాచారం తీసుకెళ్లి తీసుకెళ్లారు.

పట్టణ ప్రణాళికా విభాగాల్లో: దాదాపు ఏపీవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి అన్ని మున్సిపల్ కార్యాలయాల్లోని పట్టణ ప్రణాళికా విభాగాల్లో ఏసీబీ అధికారులు ఆకస్మిక తనిఖీలు చేపట్టారు. విశ్వసనీయ సమచారం ఆధారంగా ఈ తనిఖీలు చేపట్టినట్లు అధికారికంగా ప్రకటనలో తెలిపారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 12 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లతో పాటు విశాఖలోని మూడు జోన్లలోని కమిషనర్ కార్యాలయాల్లో తనిఖీలు చేపట్టారు. భవన ప్రణాళికల మంజూరు, బిల్డింగ్ పెనలైజేషన్ స్కీమ్, లేఅవుట్ రెగ్యులరైజేషన్ స్కీమ్ క్రమబద్ధీకరణలో సిబ్బంది అవినీతి కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్నారని ఫిర్యాదులు అందాయి.

పెండింగ్‌లో భవన దరఖాస్తులు: దీంతో ఏసీబీ ఉన్నతాధికారులు రైడ్స్ చేయాలని సిబ్బందిని ఆదేశించారు. ఈ సోదాల్లో, టౌన్ ప్లానింగ్ సెక్షన్ ఉద్యోగుల వద్ద కొంత లెక్కల్లో చూపని నగదు దొరికింది. నగదు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందనే దానిపై విచారణ జరుపుతున్నారు. ఇంకా, భవన ప్రణాళికల ఆమోదంలో బీపీఎస్, ఎల్​ఆర్​ఎస్ స్కీముల్లో అవకతవకలు జరిగినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఖాళీ భూమి పన్ను రిజిస్టర్లు వంటి కొన్ని తప్పనిసరి రిజిస్టర్లను కూడా సిబ్బంది సరిగ్గా నిర్వహించడం లేదని గుర్తించారు. అనేక భవన ఆమోద దరఖాస్తులు చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్నాయని, వాటిపై ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదని ఏసీబీ అధికారులు గుర్తించారు.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 13 మున్సిపల్‌ కార్యాలయాల్లో ఏసీబీ సోదాలు

సబ్‌రిజిస్ట్రార్‌ కార్యాలయాల్లో ఏసీబీ దాడులు - డాక్యుమెంట్‌ రైటర్లు పరారీ

TAGGED:

నగరపాలక సంస్థలో ఏసీబీ సోదాలు
ACB RAIDS IN AP
ACB RAIDS IN TOWN PLANNING DEPT
ACB RAIDS ON TOWN PLANNING
ACB RAIDS IN TOWN PLANNING DEPT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.