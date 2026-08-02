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విశాఖలో తొలి 'సెమీకండక్టర్‌ ప్యాకేజింగ్‌ యూనిట్‌' - వర్చువల్‌గా శంకుస్థాపన చేసిన ప్రధాని మోదీ

రాష్ట్రంలోనే తొలి సెమీకండక్టర్‌ ప్యాకేజింగ్‌ యూనిట్‌ - రూ.2,387 కోట్ల పెట్టుబడితో భారీ ప్రాజెక్ట్ - ఏపీ టెక్నాలజీ రంగంలో కొత్త శకం

Venkat Simhadri, SD Lee, Amitesh Sinha, Katamaneni Bhaskar, and others participated in the ceremony
Venkat Simhadri, SD Lee, Amitesh Sinha, Katamaneni Bhaskar, and others participated in the ceremony (Eenadu)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 2, 2026 at 8:37 AM IST

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Updated : August 2, 2026 at 10:46 AM IST

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First Semiconductor Packaging Unit In Visakhapatnam : ఆంధ్రప్రదేశ్‌ సాంకేతిక రంగంలో మరో కీలక మైలురాయి నమోదైంది. రాష్ట్రంలో తొలి సెమీకండక్టర్‌ ప్యాకేజింగ్‌ యూనిట్‌కు విశాఖపట్నం జిల్లా ఆనందపురం మండలం తర్లువాడలో శనివారం భూమిపూజ జరిగింది. అడ్వాన్స్డ్‌ సిస్టమ్‌ ఇన్‌ ప్యాకేజ్‌ టెక్నాలజీస్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ (ఏఎస్‌ఐపీ) సంస్థ, దక్షిణ కొరియాకు చెందిన ఏపీఏసీటీ కో-లిమిటెడ్‌ భాగస్వామ్యంతో ఈ అత్యాధునిక యూనిట్‌ను ఏర్పాటు చేయనుంది. భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవ వేదికపై నుంచి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ వర్చువల్‌గా ఈ ప్రాజెక్టుకు శంకుస్థాపన చేశారు.

రూ.2,387 కోట్ల పెట్టుబడితో భారీ ప్రాజెక్టు : రూ.2,387 కోట్ల భారీ పెట్టుబడితో నిర్మాణం చేపట్టనున్న ఈ యూనిట్‌ ద్వారా ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా 2,500 మందికిపైగా ఉపాధి అవకాశాలు లభించనున్నాయి. సెమీకండక్టర్‌ రంగంలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను దేశవ్యాప్తంగా ప్రముఖ పెట్టుబడి కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దే దిశగా ఈ ప్రాజెక్టు కీలక అడుగుగా ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

ఈ సందర్భంగా ఏఎస్‌ఐపీ ఎండీ, సీఈవో వెంకటసింహాద్రి మాట్లాడుతూ, భారత ప్రభుత్వ ఇండియా సెమీకండక్టర్‌ మిషన్‌ (ఐఎస్‌ఎం) ఆమోదం పొందిన దక్షిణ భారతదేశపు తొలి ఔట్‌సోర్స్డ్‌ సెమీకండక్టర్‌ అసెంబ్లీ అండ్‌ టెస్ట్‌ (ఓఎస్‌ఏటీ) కేంద్రం ఇదేనని తెలిపారు. దక్షిణ కొరియాకు చెందిన ఏపీఏసీటీ కో-లిమిటెడ్‌తో సాంకేతిక భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకున్నామని, కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆత్మనిర్భర్‌ భారత్‌, మేక్‌ ఇన్‌ ఇండియా లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా ఈ ప్రాజెక్టును అభివృద్ధి చేస్తున్నామని చెప్పారు. ఈ యూనిట్‌ ద్వారా అత్యాధునిక చిప్‌ ప్యాకేజింగ్‌, టెస్టింగ్‌ సాంకేతికత దేశీయంగా అందుబాటులోకి రావడంతో పాటు దిగుమతులపై ఆధారపడటం తగ్గుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు.

చిప్‌ల ప్యాకేజింగ్‌, టెస్టింగ్‌కు భారీ డిమాండ్‌ : ఏపీఏసీటీ కో-లిమిటెడ్‌ సీఈవో ఎస్‌డీ లీ మాట్లాడుతూ, సెమీకండక్టర్‌ రంగంలో భారత్‌, దక్షిణ కొరియా భాగస్వామ్యానికి ఇది కొత్త అధ్యాయమని పేర్కొన్నారు. కృత్రిమ మేధ (ఏఐ), డేటా సెంటర్లు, ఎలక్ట్రిక్‌ వాహనాలు, స్మార్ట్‌ పరికరాల వినియోగం వేగంగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో చిప్‌ల ప్యాకేజింగ్‌, టెస్టింగ్‌కు ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ డిమాండ్‌ ఏర్పడిందన్నారు. సెమీకండక్టర్‌ తయారీలో కొరియాకు ఉన్న అనుభవం, భారతదేశానికి ఉన్న ప్రతిభ, విశాలమైన మార్కెట్‌ కలిసి ప్రపంచ స్థాయి ఫలితాలను అందిస్తాయని అన్నారు.

ఇండియా సెమీకండక్టర్‌ మిషన్‌ సీఈఓ అమితేష్‌ సిన్హా మాట్లాడుతూ, అంతర్జాతీయ సాంకేతిక భాగస్వామ్యానికి ఈ ప్రాజెక్టు ఉత్తమ ఉదాహరణ అని అన్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, మంత్రి నారా లోకేశ్‌ చొరవతో అవసరమైన భూమి, మౌలిక సదుపాయాలు వేగంగా అందుబాటులోకి రావడం వల్లే ఈ ప్రాజెక్టు సాధ్యమైందని తెలిపారు.

సాంకేతిక రంగంలో ఉపాధి అవకాశాలు : ఏపీ ఐటీ శాఖ కార్యదర్శి కాటమనేని భాస్కర్‌ మాట్లాడుతూ, రానున్న రెండు దశాబ్దాలు హార్డ్‌వేర్‌, సెమీకండక్టర్లు, చిప్‌ తయారీ రంగానివేనని పేర్కొన్నారు. విశాఖపట్నం ప్రపంచ స్థాయి డేటా సెంటర్‌ హబ్‌గా ఎదుగుతోందని, దీంతో సర్వర్ల తయారీ, మెమరీ చిప్‌లు, లాజిక్‌ చిప్‌లు, ఎలక్ట్రానిక్‌ హార్డ్‌వేర్‌ రంగాల్లో మరిన్ని అంతర్జాతీయ కంపెనీలు రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టే అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్పారు. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా రాష్ట్ర యువతకు అత్యాధునిక సాంకేతిక రంగంలో ఉపాధి అవకాశాలు పెరగడంతో పాటు, ఆంధ్రప్రదేశ్‌ దేశ సెమీకండక్టర్‌ మ్యాప్‌లో కీలక స్థానాన్ని దక్కించుకోనుందని పరిశ్రమ వర్గాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి.

ప్రధాని మోదీ ఉత్తరాంధ్ర టూర్ - పలు ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు

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Last Updated : August 2, 2026 at 10:46 AM IST

TAGGED:

SEMI CONDUCTOR PACKAGE UNIT
FIRST SEMICONDUCTOR PACKAGING UNIT
FOUNDATION TO SEMICONDUCTOR UNIT
సెమీకండక్టర్‌ ప్యాకేజింగ్‌ యూనిట్‌
FIRST SEMICONDUCTOR PACKAGING UNIT

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