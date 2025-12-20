ETV Bharat / state

ఒకే వేదికపై వందలాది విద్యార్థులు - సందడిగా యువజనోత్సవాలు

గ్లోబల్ డయాస్పోరా కనెక్ట్‌లో విద్యార్థుల సందడి - రష్యా నుంచి యువజన ప్రతినిధి హాజరు - యువతకు అంతర్జాతీయ స్థాయి మెంటార్‌షిప్ - ఉత్తమ ప్రతిభ కనబర్చినవారు జాతీయస్థాయికు ఎంపిక

State Youth Festival At KL University
State Youth Festival At KL University (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 20, 2025 at 8:01 PM IST

State Youth Festival At KL University in Vijayawada: యువత జోరే వేరు. అందులోనూ విద్యార్థి దశలో చేసే సందడి ఇంకా ఎక్కువ. మరి వందలాది మంది విద్యార్థులు ఒకే వేదికపై చిందేస్తే అది కనుల పండగే. మరి అలాంటి సందడికి వేదికయ్యింది కేఎల్ వర్సిటీలో నిర్వహించిన రాష్ట్రస్థాయి యువజనోత్సవాలు. సాంస్కృతిక, కళాత్మక, జానపద నృత్యాల ప్రదర్శనలతో యువజనులు అదరగొట్టడమే కాకుండా యూత్-కాన్, యూత్ ఛేంజ్‌ మేకర్స్ వంటి అంశాల్లోనూ పాల్గొని భవిష్యత్తు తరాల అంతరంగాన్ని ఆవిష్కరించారు.

విద్యార్థి దశలో పెద్దయ్యాక చాలా అవ్వాలని కలలు కంటారు. కానీ వాటిని ఎలా చేరుకోవాలో తెలియక ఒక్కో దశకూ అవి మార్చేసుకుంటారు. అలాంటి వారికి ఓ బాటను చూపించాలని ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వం. విద్యార్థులకు దారి చూపే మార్గదర్శకులను చూపి విజయం సాధించమని ప్రోత్సాహిస్తుంది. ఆ కార్యక్రమానికి వేదికయ్యింది విజయవాడలోని కేఎల్ వర్సిటీ.

కేఎల్ వర్శిటీలో విద్యార్థుల సందడి (ETV)

సాహిత్య కార్యక్రమాలకు వేదికగా కేఎల్ వర్శిటీ: ప్రతి ఒక్కరిలో ఏదో ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది. కానీ దానిని సాధించడం ఎలా అనే ప్రశ్న వారిని కలవర పెట్టి భయపెడుతుంది. అలాంటి యువత కోసం గ్లోబల్ డయాస్పోరా కనెక్ట్ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పరిచింది ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వం. దీనిలో భాగంగా ముందుగా జిల్లా స్థాయిలో పోటీలను నిర్వహించి యువతీ, యువకులను ఎంపిక చేశారు. అందులో ప్రతిభ కనబరిచినవారు రాష్ట్రస్థాయిలో వివిధ సాంస్కృతిక, కళాత్మక, సాహిత్య కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేందుకు కేఎల్ విశ్వవిద్యాలయం వేదికగా మారింది.

రాష్ట్ర యువజన సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమాలు మూడు రోజుల పాటు జరగనున్నాయి. ఉత్సవాల్లో భాగంగా జానపద నృత్యాలు, జానపద గీతాలు, శాస్త్రీయ నృత్యాలు, శాస్త్రీయ సంగీతం, నాటకాలు, చిత్రలేఖనం, కవిత్వం, కథా రచన, ప్రసంగం, క్విజ్, ఫోటోగ్రఫీ విభాగాల్లో పోటీలు నిర్వహించారు. వివిధ జిల్లాల నుంచి వచ్చిన విద్యార్థినులు పోటాపోటీగా తమ సత్తా చాటుతున్నారు. పల్లె జానపదాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ యువతులు అద్భుతమైన వేషధారణ, హావభావాలతో కట్టిపడేశారు. పదంలో పదం కదుపుతూ, లయబద్దంగా అడుగులేస్తూ ప్రేక్షకుల్ని హుషారెక్కించారు.

సాంకేతిక ప్రాధాన్యతలపై అవగాహన ఆటపాటలే కాకుండా యూత్-కాన్, యూత్ ఛేంజ్‌ మేకర్ టాక్స్ వంటి చర్చల్లో పాల్గొని ప్రముఖులు తమ అనుభవాలను యువతీయువకులతో పంచుకున్నారు. భవిష్యత్తులో గ్రీన్ ఎనర్జీ, గ్రీన్ ఇన్నోవేషన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మిషన్ లెర్నింగ్ వంటి సాంకేతికతల ప్రాధాన్యతలపై అవగాహన కల్పించారు. కార్యక్రమంలో రష్యా నుంచి యువజన ప్రతినిధులు పాల్గొని తమ అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు.

"ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగు ప్రతిభావంతులను రాష్ట్ర యువతతో అనుసంధానం చేయడానికి గ్లోబల్ డయాస్పోరా కనెక్ట్ కార్యక్రమాన్ని రూపొందించాం. దీని ద్వారా యువతకు అంతర్జాతీయ స్థాయి మెంటార్‌షిప్ అందుతుంది". - ఎస్.భరణి, యువజన సంక్షేమ శాఖ కమిషనర్

యువతలో దాగి ఉన్న ప్రతిభకు సరైన వేదికను కల్పించడం ఈ ఉత్సవాల ముఖ్య ఉద్దేశం. రాష్ట్రస్థాయిలో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబర్చినవారు జాతీయస్థాయి పోటీలకు ఎంపిక కానున్నారు.

"యువత జ్ఞానం, అనుభవాలు తెలుసుకోవటానికి ఇదో మంచి అవకాశం. యువజనోత్సవంలో పాల్గొన్నందుకు నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది. యువతకు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చాలా అవసరం. మేము ఇలాంటి కార్యక్రమాలను ప్రోత్సాహిస్తాం. మేము ఇలాంటి చాలా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తుంటాం. యువతీయువకులు రష్యాకు వచ్చి ఆ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనవచ్చు. వారితో కూడా నేను టచ్‌లో ఉండాలని ఆశిస్తున్నాను". -అనాస్తియా, రష్యన్ సైన్స్ అండ్ కల్చర్ ప్రతినిధి

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

