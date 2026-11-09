ప్రొ.జయశంకర్ అగ్రికల్చర్ వర్సిటీ వీసీ జానయ్యపై లైంగిక వేధింపులు - మహిళా కమిషన్ నోటీసులు జారీ
Prof. Jayashankar Agriculture University VC Janaiah Sexual Harassment Complaint : తెలంగాణ మహిళా కమిషన్ ప్రొ.జయశంకర్ అగ్రికల్చర్ వర్సిటీ వీసీ అల్దాస్ జానయ్యకు నోటీసులు జారీ చేసింది.
Published : November 9, 2026 at 5:33 PM IST
తనను లైంగికంగా వేధించాడని ప్రొ.జయశంకర్ అగ్రికల్చర్ వర్సిటీ వీసీ అల్దాస్ జానయ్యపై మహిళా ప్రొఫెసర్ చేసిన ఫిర్యాదుపై విచారణ మొదలైంది. ఈ విషయంలో వివరణ ఇచ్చేందుకు ఈ నెల 12న విచారణకు రావాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ నోటీసులు జారీచేసింది.
ఫిర్యాదు చేసినా న్యాయం జరగటం లేదు
పీజేటీఏయూ వీసీ ప్రొఫెసర్ జానయ్య తనను లైంగికంగా వేధించారని యూనివర్సిటీలో పని చేసి నిజామాబాద్కు బదిలీ అయిన అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఆరోపించారు. శనివారం హైదరాబాద్ ప్రెస్క్లబ్లో మాట్లాడుతూ వీసీపై తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. వీసీ ఈ సంవత్సరం జనవరి నుంచి తరచూ తనతో అనుచితంగా ప్రవర్తించారని, అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు చేశారని, అర్ధరాత్రి ఫోన్స్ చేయడం, ఏకాంతంగా కలవాలని ఒత్తిడి చేశారని తెలిపారు.
గత జనవరి 1న పీహెచ్డీ డిప్యుటేషన్ పొడిగింపు అనుమతి కోసం యూనివర్సిటీకి వెళ్తే తనని అసౌకర్యానికి గురిచేశారని, తనకు ఎదురైన పరిస్థితిని యూనివర్సిటీ అధికారులతో పాటు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినా న్యాయం జరగటం లేదని పేర్కొన్నారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం స్పందించి స్వతంత్ర కమిటీతో సమగ్ర విచారణ జరిపించాలని కోరారు.
తక్షణమే పదవి నుంచి తొలగించాలి
ఆరోపణల నేపథ్యంలో వీసీ ప్రొఫెసర్ జానయ్యపై చర్యలు తీసుకోవాలని వర్సిటీ బోధన, బోధనేతర సిబ్బంది సంఘాలు రెండురోజులుగా ఆందోళనలు చేపట్టాయి. విశ్వవిద్యాలయంలో మహిళా ప్రొఫెసర్కు న్యాయం చేయాలంటూ ఇవాళ కూడా భారీ నిరసన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. తెలంగాణ వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తల సంఘం, నాన్ టీచింగ్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులు, బోధన, బోధనేతర సిబ్బంది ఆందోళనలో పాల్గొన్నారు.
ఈ సందర్భంగా బాధిత మహిళా ప్రొఫెసర్కు న్యాయం చేయాలని, ఆరోపణలపై నిష్పక్షపాతంగా విచారణ జరిపించాలని నిరసనకారులు డిమాండ్ చేశారు. విచారణ పారదర్శకంగా జరిగేందుకు వైస్ ఛాన్సలర్ జానయ్యను తక్షణమే పదవి నుంచి తొలగించాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు.
జానయ్యకు కొందరు ఉద్యోగుల మద్దతు
మరోవైపు వీసీ అల్దాస్ జానయ్యపై వచ్చిన ఆరోపణలు పూర్తిగా నిరాధారమని రెండురోజుల క్రితం వర్సిటీ టీచింగ్, నాన్ టీచింగ్, ఎంప్లాయిస్ అసోసియేషన్ సభ్యులు పేర్కొన్నారు. హైదరాబాద్ నుంచి బదిలీ చేశారనే అక్కసుతోనే, వీసీపై ఆరోపణలు చేశారని తెలిపారు.