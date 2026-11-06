రేపే పరిషత్ తీర్పు - మ.3 గంటల వరకు ఫలితాలు వెల్లడయ్యే అవకాశం
Counting Arrangements For MPTC and ZPTC Polls: రాష్ట్రంలో రేపు జరిగే పరిషత్ ఎన్నికల కౌంటింగ్ పారదర్శకంగా నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేసినట్లు ఎస్ఈసీ అనిల్ చంద్ర పునేఠా తెలిపారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 6:10 PM IST
ఏపీలో నిన్న (నవంబర్ 5) జరిగిన ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లో 70.02శాతం పోలింగ్ నమోదైనట్లు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించింది. గురువారం ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు పోలింగ్ జరగగా తుది పోలింగ్ శాతాన్ని ఎస్ఈసీ ఇవాళ ప్రకటించింది. విశాఖ జిల్లాలో నాలుగు జడ్పీటీసీ స్థానాలు ఉండగా అత్యధికంగా 82.51 శాతం, అత్యల్పంగా అల్లూరి జిల్లాలో 62.01 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో 65.51, అనకాపల్లి 75.58, అనంతపురం 64.38, అన్నమయ్య 69.19, చిత్తూరు 76.30, బాపట్ల 67.47, కృష్ణా జిల్లా 73.21, కోనసీమ జిల్లాలో 66.33 శాతం పోలింగ్ నమోదైనట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
పరిషత్ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపునకు రంగం సిద్ధమైంది. ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీల జాతకాలు వెల్లడించేందుకు రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది. శనివారం ఉదయం 8గంటలకు లెక్కింపు ప్రారంభం కానుంది. మధ్యాహ్నం 3 గంటల్లోగా ఎంపీటీసీ, రాత్రి 7 గంటలకల్లా జడ్పీటీసీ ఫలితాలు వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా. ఈ నెల 5న జరిగిన జిల్లా, మండల పరిషత్ ఎన్నికల్లో విజేతలెవరో ప్రకటించేందుకు ఎస్ఈసీ అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది. శనివారం ఉదయం 8 గంటల నుంచి ఓట్లు లెక్కించేందుకు రంగం సిద్ధం చేసింది. ఏకగ్రీవాలు పోనూ 582 జట్పీడీసీలు, 7767 ఎంపీటీసీలకు ఎన్నికలు జరిగాయి. ఆయా జిల్లాల్లో ఉన్న స్థానాలను బట్టి 28 జిల్లాల పరిధిలో 365 కౌంటింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు.
విజేతలెవరో తేలిపోయేదప్పుడే: 9 వేలకుపైగా కౌంటింగ్ టేబుల్స్ సిద్ధం చేశారు. స్ట్రాంగ్ రూమ్ల్లో భద్రపరిచిన బ్యాలెట్ బాక్సుల్ని ఉదయాన్నే కౌంటింగ్ కేంద్రాలకు తరలిస్తారు. తొలుత పోస్టల్ బ్యాలెట్లు లెక్కిస్తారు. ఆ తర్వాత అభ్యర్థుల ఏజెంట్ల సమక్షంలో బ్యాలెట్ బాక్సులు తెరుస్తారు. ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఓట్లు వేరు చేసి ట్రేలలో వేస్తారు. ఆ తర్వాతే అసలు లెక్కింపు ప్రారంభం అవుతుంది. మధ్యాహ్నం 3 గంటలకల్లా ఎంపీటీసీ విజేతలెవరో తేలిపోయే అవకాశం ఉంది. ఎంపీటీసీ ఓట్లతో అనుసంధానం చేసి జడ్పీటీసీ ఫలితాలు ప్రకటించాల్సి ఉన్నందున ఆ ఫలితాలు రాత్రి 7 గంటల వరకూ పట్టే అవకాశం ఉందిని అనిల్చంద్ర పునేఠా వివరించారు. కౌటింగ్కు ఎస్ఈసీ పటిష్ఠ ఏర్పాట్లు చేసింది. దాదాపు 30 వేల మందికిపైగా సిబ్బందిని వినియోగిస్తోంది. లెక్కింపు కేంద్రాల్లో సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసింది.
'ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ స్థానాలకు పోటీపడ్డ వేల మంది అభ్యర్థుల భవితవ్యం బ్యాలెట్ బాక్స్లో నిక్షిప్తమై ఉంది. జయాపజయాలు మాట ఎలా ఉన్నప్పటికీ పోలింగ్ ప్రక్రియ ఎంత సజావుగా సాగిందో అంతకంటే క్రమ పద్ధతిలో కౌంటింగ్ ప్రక్రియను పూర్తి చేసేందుకు 28 జిల్లాల్లో అధికార యంత్రాంగం చర్యలు చేపట్టింది. దాదాపు 30 వేల మందికి పైగా సిబ్బంది ఈ కౌంటింగ్ ప్రక్రియలో ప్రత్యక్షంగా పాల్గొంటారు. వేల సంఖ్యలో పోలీస్ బందోబస్తు కూడా ఈ కౌంటింగ్ కేంద్రాల దగ్గర ఉంటుంది ఉదయం 8 గంటలకు పోస్టల్ బ్యాలెట్తో ప్రారంభమయ్యే కౌంటింగ్ తొలి ఫలితం వచ్చేసరికి కనీసం నాలుగు గంటలు సమయం పడుతుందని అంచనా వేస్తున్నాం.' -అనిల్ చంద్ర పునేఠా, రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్
9వేలకు పైగా కౌంటింగ్ టేబుల్స్: ఎస్ఈసీ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం ముందుగా పోస్టల్ బ్యాలెట్ లెక్కించిన తర్వాత బ్యాలెట్ బాక్స్లను అభ్యర్థుల, ఏజెంట్ల సమక్షంలో తెరుస్తారు. వాటిని లెక్కింపులకు వీలుగా కట్టలు కడతారు. తరువాత వాటిని కలియబెట్టి, ఏ అభ్యర్థికి ఎన్ని ఓట్లు పడ్డాయి అన్నది ఏజెంట్లకు చూపించి ఆయా ట్రేలో పెడతారు. వాస్తవ కౌంటింగ్ అప్పుడు ప్రారంభం అవుతుంది. ఈ ప్రక్రియ అంతా దాదాపు రెండు గంటల నుంచి నాలుగు గంటలకు పైగా సమయం పడుతుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. దీనిపై అందరికీ క్షేత్రస్థాయిలో కౌంటింగ్ శిక్షణ ఇచ్చినట్లు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం చెప్పింది. 28 జిల్లాల్లో మొత్తం 365 కౌంటింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. 9 వేలకు పైగా కౌంటింగ్ టేబుల్లను ఉంచారు. 11 వేలకు పైగా కౌంటింగ్ సూపర్వైజర్లు విధులను నిర్వర్తిస్తారు. వీరితోపాటు 28500 మంది కౌంటింగ్ సిబ్బంది సహాయకులు ఉండనున్నట్లు ఎస్ఈసీ వివరించారు.
లెక్కింపు ఏర్పాట్లు: విజయనగరం జిల్లాలో ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపునకు ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. శనివారం 27 జడ్పీటీసీ, 438 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు సంబంధించి 27 మండలాల్లోని ఓట్లను 36 కేంద్రాల్లో లెక్కించనున్నారు. జిల్లా ఎన్నికల అధికారి, కలెక్టర్ రాంసుందర్ రెడ్డి పర్యవేక్షణలో ఏర్పాట్లు చేశారు. బొబ్బిలి, గరివిడి, విజయనగరం, జొన్నాడ, రాజాం, ఎస్.కోట ప్రాంతాల్లో కౌంటింగ్ కేంద్రాలను సిద్ధం చేశారు. భద్రత కోసం ఏడుగురు డీఎస్పీలు, 37 మంది సీఐలు, 64 మంది ఎస్ఐలు, 104 మంది కానిస్టేబుళ్లు, 452 మంది ఇతర పోలీసు సిబ్బంది కలిపి మొత్తం 664 మందిని నియమించారు. కేంద్రాల వద్ద మూడంచెల భద్రత ఏర్పాటు చేసి, ప్రశాంత వాతావరణంలో లెక్కింపు పూర్తి చేసేందుకు అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు.
అల్లూరి జిల్లాలో మొత్తం 62 శాతానికి పైగా ఓటింగ్ నమోదు అయినట్లు కలెక్టర్ నిశాంతి తెలిపారు. సమస్యాత్మక ప్రాంతాల్లో ప్రశాంతంగా ఓటింగ్ జరిగిందని మీడియా సమావేశంలో తెలిపారు. అందుకు సహకరించిన అధికారులు, ప్రజలకు కృతజ్ఞతలు చెప్పారు. మారుమూల ప్రాంతాల్లో వాగులు, బోట్లు సాయంతో పోలింగ్ కేంద్రాలకు వెళ్లి ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారని కలెక్టర్ వెళ్లడించారు. ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న వారిలో మహిళలు ఎక్కువగా ఉన్నారని తెలిపారు. 3 వేల 86 పోస్టల్ బ్యాలెట్లు నమోదు అయ్యాయని అత్యధికంగా డుంబ్రిగూడలో 73.63, అత్యల్పంగా చింతపల్లిలో 52.25 ఓటింగ్ నమోదైనట్లు వెల్లడించారు. రేపు జరగనున్న కౌంటింగ్లో 11 మండలాల్లోనూ 298 టేబుల్స్ ద్వారా లెక్కింపు ప్రక్రియ ఉంటుందని నిశాంతి తెలిపారు.
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