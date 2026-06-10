విదేశీ పర్యటకులను రప్పించడమే లక్ష్యం - ఐఏటీవోతో రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖ ఒప్పందం
విశాఖలో సెప్టెంబర్ 10 నుంచి 12 వరకు వార్షిక సదస్సు - మంత్రి కందుల దుర్గేశ్ సమక్షంలో ఒప్పందం - రాష్ట్ర పర్యాటకాభివృద్ధిని ప్రపంచానికి పరిచయం చేస్తామన్న మంత్రి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 3:50 PM IST
State Tourism Department Signs Agreement With IATO : రాష్ట్రానికి విదేశీ పర్యటకులను రప్పించడం సహా పర్యాటక అభివృద్ధి కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక చర్యలు తీసుకుంది. జాతీయ స్థాయి టూర్ ఆపరేటర్లతో ప్రత్యేక ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. రాష్ట్రంలో పర్యాటక ప్రాంతాల వివరాలను విదేశాల్లోని పర్యటకులకు తెలియజేయడం సహా వారు ఇక్కడికి వచ్చినపుడు పర్యటనకు ఏర్పాట్లు, వివరాలు తెలియజేయడం తద్వారా పర్యాటకులు సంతృప్తి చెందేలా చర్యలు తీసుకుంది. విదేశీ పర్యటకుల ద్వారా పెట్టుబడులు పెంచడం సహా పర్యాటక ప్రాంతాలను అభివృద్ధి చేసి దేశ, విదేశీ పర్యాటకులతో కళకళలాడేలా చేయడమే లక్ష్యంగా ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది.
ఇండియన్ అసోషియేషన్ ఆర్ టూర్ ఆపరేటర్స్ : ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం పర్యాటకానికి పెట్టింది పేరు. అపార తీర ప్రాంతం ఉండటం సహా పలు పేరొందిన పర్యాటక ప్రాంతాలు, పాపికొండలు లాంటి అద్భుత నదీ పర్యటనలు, జలపాతాలు, ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాలు రాష్ట్రంలో అనేకం ఉన్నాయి.
స్థానికులకు వీటి గురించి తెలుసుకోవడం సులభమే కానీ ఇతర రాష్ట్రాల్లో, ఇతర దేశాల్లో ఉన్నవారు ఇక్కడి పర్యాటక ప్రాంతాల వివరాలు తెలుసుకోవడం కష్టంగా ఉంది. విదేశాల్లో ఉన్నట్లుగా ఇక్కడ టూర్ ఆపరేటర్స్ లేకపోవడమే దీనికి ప్రధాన కారణం. ఫలితంగా ఏటా చాలా తక్కువ సంఖ్యలో విదేశీ పర్యటకులు మాత్రమే ఇక్కడికి రాగలుగుతున్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు.
పరిస్థితిని మార్చి పర్యాటకం కోసం విదేశీయులు పెద్ద ఎత్తున రాష్ట్రానికి వచ్చేలా ప్రభుత్వం చారిత్రక నిర్ణయం తీసుకుంది. విదేశీ పర్యటకులను దేశంలోని ప్రఖ్యాత ప్రాంతాలకు రప్పించడమే లక్ష్యంగా ఏర్పాటై విజయవంతంగా పనిచేస్తోన్న ఇండియన్ అసోషియేషన్ ఆర్ టూర్ ఆపరేటర్స్తో కీలక ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. పర్యాటక శాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేశ్ సమక్షంలో రాజమహేంద్రవరంలో ఒప్పంద పత్రాలపై సంతకాలు చేసి మార్చుకున్నారు. అంతకుముందు సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడిని కలసి అనంతరం మంత్రి సమక్షంలో కీలక ఒప్పందం చేసుకున్నారు.
ఐఎటీఒ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజులో 50 శాతం ప్రత్యేక రాయితీ : "ఏపీ టూరిజం-ఇండియన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ టూర్ ఆపరేటర్స్" మధ్య ఒప్పందం వల్ల పలు ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి. రాష్ట్రంలోని ప్రఖ్యాత పర్యాటక ప్రాంతాల వివరాలను ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పలు దేశాల్లోని వారు సులువుగా తెలుసుకునేలా ఐఏటీఓ సంస్థ చర్యలు తీసుకుంటుంది. రాష్ట్రానికి రావాలనుకునే విదేశీ పర్యాటకులకు ఐఎటీఒ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజులో 50 శాతం ప్రత్యేక రాయితీ ఇస్తుంది.
స్థానిక టూర్ ఆపరేటర్ల కోసం 10 వేల రూపాయల జాయినింగ్ ఫీజును పూర్తిగా మినహాయిస్తున్నట్లు ఐఏటీఓ తెలిపింది. దీనివల్ల ఎపీలో పర్యాటక ప్రాంతాల వివరాలు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఐఎటీవో ద్వారా తెలియడం సహా ఒప్పందం ద్వారా రాష్ట్రానికి వచ్చే విదేశీ పర్యాటకుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరుగుతుందని మంత్రి దుర్గేశ్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. విశాఖలో 41వ ఐఏటీఓ వార్షిక సదస్సు నిర్వహణ దృష్ట్యా ఎంవోయూ చేసుకున్నామని, సెప్టెంబర్ 10 నుండి 12 వరకు విశాఖపట్నంలో వేదికగా ప్రతిష్టాత్మక 41వ ఐఏటీఓ వార్షిక సదస్సు దృష్ట్యా ఒప్పందం చేసుకున్నట్లు తెలిపారు.
పర్యాటక రంగంలోనే 20 వేల కోట్ల పెట్టుబడులు : సీఎం చంద్రబాబు విజన్కు తగ్గట్టుగా ఐఏటీఓతో ఏపీ ఒప్పందం చేసుకున్నట్లు మంత్రి కందుల దుర్గేశ్ తెలిపారు. 41వ ఐఏటీఓ వార్షిక సదస్సుకు విశాఖపట్నం ఆతిథ్యం ఇవ్వడం ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఎంతో గర్వకారణమన్న మంత్రి కందుల దుర్గేశ్ అన్నారు. సీఎం ఆదేశాల మేరకు జాతీయ స్థాయిలో ఏపీ పర్యాటక రంగ ప్రదర్శనకు ఏర్పాట్లు చేసినట్లు వెల్లడించారు. వైజాగ్ ఐఏటీఓ సదస్సు ద్వారా రాష్ట్రంలో అపారమైన పెట్టుబడులు, ఉపాధి అవకాశాలు వస్తాయన్నారు. సెప్టెంబర్లో వైజాగ్కు వెయ్యి మంది అంతర్జాతీయ టూరిజం డెలిగేట్స్ వస్తారన్నారు. ఇకపై ఏపీ పర్యాటక భాగస్వాములకు భారీ ఊరట లభిస్తుందన్నారు. సీఎం చంద్రబాబు నేతృత్వంలో పర్యాటక రంగంలోనే 20 వేల కోట్ల పెట్టుబడులను రాబట్టగలిగామని మంత్రి దుర్గేశ్ అన్నారు. టూరిజం అభివృద్ధికి రాష్ట్రంలో అపార అవకాశాలున్నాయని సీఎం చంద్రబాబుపై విశ్వాసంతో టూరిజంలో పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు వస్తాయన్నారు.
ఎకో-టూరిజం, అడ్వెంచర్ టూరిజం : పర్యాటకం అభివృద్ది వల్ల ఆర్థికాభివృద్ధి సహా, ఉపాధి పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. జాతీయ ట్రావెల్ ట్రేడ్, పర్యాటక రంగ అగ్రనేతల ముందు ఏపీలోని వైవిధ్యభరితమైన పర్యాటక అవకాశాలను ప్రదర్శించేందుకు అవకాశం కలుగుతుందని, మంత్రి ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఆతిథ్య రంగ బలాలు, పెట్టుబడి అవకాశాలు పెరగడం తద్వారా మౌలిక సదుపాయాలు, హెరిటేజ్ సర్క్యూట్లు, ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాలు, తీరప్రాంత పర్యాటకం, ఎకో-టూరిజం, అడ్వెంచర్ టూరిజం అభివృద్ది చెందే అవకాశాలుంటాయన్నారు. దేశంలోనే అగ్రగామి పర్యాటక రాష్ట్రంగా మార్చాలన్నదే కూటమి ప్రభుత్వ సంకల్పమని దీనిలో బాగంగానే ఈ తరహా చర్యలు తీసుకున్నట్లు ప్రభుత్వం వెల్లడించింది.
"ఎపీ టూరిజం అభివృద్ధి చెందడానికి జాతీయ స్థాయి టూర్ ఆపరేటర్లతో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందం ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. 41వ ఐఏటీఓ వార్షిక సదస్సుకు విశాఖపట్నం ఆతిథ్యం ఇవ్వడం ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఎంతో గర్వకారణం. సీఎం ఆదేశాల మేరకు జాతీయ స్థాయిలో ఏపీ పర్యాటక రంగ ప్రదర్శనకు ఏర్పాట్లు చేశాం. వైజాగ్ ఐఏటీఓ సదస్సు ద్వారా రాష్ట్రంలో అపారమైన పెట్టుబడులు, ఉపాధి అవకాశాలు వస్తాయి." - కందుల దుర్గేశ్, పర్యాటక శాఖ మంత్రి
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