రాష్ట్రంలో 6 రోడ్లు పీపీపీ విధానంలో అభివృద్ధి
రాష్ట్రంలో రహదారులు, భవనాల శాఖ పరిధిలోని ఆరు రోడ్లను ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు, భాగస్వామ్య (పీపీపీ) విధానంలో అభివృద్ధి చేసేందుకు రంగం సిద్ధమవుతోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 28, 2026 at 10:07 AM IST
State To Develop Six Roads Under PPP Model : రాష్ట్రంలో రహదారులు, భవనాల శాఖ పరిధిలోని ఆరు రోడ్లను ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు, భాగస్వామ్య (పీపీపీ) విధానంలో అభివృద్ధి చేసేందుకు రంగం సిద్ధమవుతోంది. మొత్తం 11 రోడ్లను ఎంపిక చేయగా, తొలి విడతలో ఆరింటిని ఉన్నతీకరించేందుకు ప్రాథమిక అనుమతిస్తూ, తదనంతర ప్రక్రియ చేపట్టాలంటూ ఆర్అండ్బీ ఇంజినీర్లను ప్రభుత్వం ఆదేశించింది.
నిధులపై అధికారుల దృష్టి : దీంతో భూసేకరణకు నిధులు సమకూర్చడం, వయబులిటీ గ్యాఫ్ ఫండ్ (వీజీఎఫ్) కింద కేంద్రం నుంచి నిధులు రాబట్టడంపై అధికారులు దృష్టిపెట్టారు. తొలి విడతలో 411 కి.మీ. మేర ఉన్న 6 రోడ్లను ఎంపిక చేశారు. వీటికి రూ.2,564 కోట్ల వ్యయమవుతుందని అంచనా. పీపీపీ కింద విస్తరించే రోడ్లలో గుత్తేదారు నిర్దేశిత కాలంపాటు టోల్ ఫీజు వసూలు చేస్తారు. గుత్తేదారు వెచ్చించిన మేర టోల్ రూపంలో సొమ్ము సమకూరకపోతే ప్రభుత్వం వీజీఎఫ్ కింద కొంతమొత్తం సర్దుబాటు చేస్తుంది. ఇలా 6 పీపీపీ రోడ్లకు రూ.609 కోట్ల మేర వీజీఎఫ్ అవసరమని తేల్చారు. ఇందులో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రూ.359 కోట్లు, రూ.250 కోట్ల చొప్పున అందించనున్నాయి. కేంద్రం అనుమతుల కోసం ఆర్అండ్బీ ఇంజినీర్లు దస్త్రాన్ని పంపనున్నారు.
బ్యాంకుకు వాయిదాల రూపంలో : మంగళగిరి-తెనాలి మధ్య 24 కి.మీ. రహదారిని 4 వరుసలుగా విస్తరించే ప్రాజెక్ట్ను హైబ్రిడ్ యాన్యుటీ మోడ్ (హ్యామ్)లో అభివృద్ధి చేయనున్నారు. దీనికి రూ.539.11 కోట్ల వ్యయమవుతుందని అంచనా వేశారు. ఈ విధానంలో ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణ సమయంలో 40 శాతం మొత్తాన్ని ప్రభుత్వం గుత్తేదారుకు చెల్లిస్తుంది. మిగిలిన 60 శాతం మొత్తాన్ని గుత్తేదారు బ్యాంక్ రుణం ద్వారా సమకూర్చుకోవాలి. తర్వాత ప్రభుత్వం బ్యాంకుకు వాయిదాల రూపంలో ఆ మొత్తాన్ని వడ్డీతో సహా చెల్లిస్తుంది.
మొదటి దశలో విస్తరణ, అభివృద్ధి చేయనున్న రహదారులు
|రహదారి
|కి.మీ.
|అంచనా వ్యయం (రూ.కోట్లలో)
|ఒంగోలు- బేస్తవారపేట
|114
|763
|నర్సీపట్నం- తాళ్లపాలెం
|30
|142
|ప్యాపిలి- బనగానపల్లి
|54
|260
|జమ్మలమడుగు- కొలిమిగుండ్ల
|42
|276
|చిలకపాలెం-రామభద్రపురం-రాయగడ రోడ్
|131
|863
|సోమందేపల్లి- హిందూపురం- తూముకుంట
|40
|260
|మొత్తం
|411
|2,564
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