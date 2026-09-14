ఏపీలో లైంగిక నేరగాళ్లపై ప్రత్యేక నిఘా - 5,796 మందిపై సెక్సువల్ అఫెండర్ షీట్లు
మహిళలు, చిన్నారులపై అఘాయిత్యాలు, లైంగిక నేరాలకు పాల్పడుతున్న వారిపై రాష్ట్ర పోలీసు విభాగం ప్రత్యేక నిఘా పెడుతోంది. ఇలాంటి కేసుల్లో శిక్షలు పడినవారు, నిందితులపై లైంగిక నేరగాళ్ల షీట్లు తెరుస్తోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 14, 2026 at 12:51 PM IST
State Police Opening Sexual Offender Sheets : మహిళలు, చిన్నారులపై అఘాయిత్యాలు, లైంగిక నేరాలకు పాల్పడుతున్న వారిపై రాష్ట్ర పోలీసు విభాగం ప్రత్యేక నిఘా పెడుతోంది. ఇలాంటి కేసుల్లో శిక్షలు పడినవారు, నిందితులపై లైంగిక నేరగాళ్ల షీట్లు (సెక్సువల్ అఫెండర్ షీట్లు) తెరుస్తోంది. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పాటైనప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకూ 3,207 మందిపై ఈ షీట్లు తెరిచారు. 2012 నుంచి 2024 వరకూ 12 ఏళ్లలో 2,589 మందిపై ఈ షీట్లు తెరవగా 27 నెలల్లోనే అంతకంటే ఎక్కువ మందిపై ఈ షీట్లు నమోదుచేశారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 5,796 మందిపై షీట్లు : ప్రస్తుతం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 5,796 మందిపై ఈ షీట్లున్నాయి. శిక్షలు పడినవారు, నిందితుల పేరు, చిరునామా, ఫోన్ నంబర్, ఫొటో, గతంలో వారిపై నమోదైన లైంగిక నేరాల కేసులు, ఏయే పోలీసుస్టేషన్ల పరిధిలో ఈ కేసులు నమోదయ్యాయి? ఆయా కేసుల ప్రస్తుత స్థితి, బెయిల్పై ఉన్నారా, జైల్లో ఉన్నారా తదితర వివరాలన్నింటినీ వీటిలో పొందుపరుస్తున్నారు. మహిళలు, చిన్నారులపై జరిగే లైంగిక నేరాల నియంత్రణకు ఈ విధానం దోహదపడుతోందని డీజీపీ హరీష్కుమార్ గుప్తా చెప్పారు.
వారి కదలికలను నిరంతరం ట్రాక్ : పదేపదే లైంగిక నేరాలకు పాల్పడేవారిపై గతంలో రౌడీషీట్లు తెరిచేవారు. దీంతో వారిపై లైంగిక నేరాల కోణంలో ప్రత్యేక నిఘా పెట్టేందుకు అవకాశం ఉండేది కాదు. సెక్సువల్ అఫెండర్స్ షీట్లు తెరిచి ఇప్పుడు వారి కదలికలను నిరంతరం ట్రాక్ చేస్తున్నారు. జియోట్యాగింగ్, డిజిటల్ మానిటరింగ్ లాంటి వ్యవస్థలను వాడుతున్నారు. మరోవైపు సెక్సువల్ అఫెండర్స్ షీట్లు ఉన్నవారి తాజా చిత్రాలతో డేటాబేస్ సిద్ధం చేశారు. ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ సిస్టమ్తో కూడిన కెమెరాలకు వాటిని అనుసంధానించారు. వాళ్లెక్కడైనా అనుమానాస్పదంగా తిరుగుతుంటే వెంటనే పోలీసు కంట్రోల్ రూమ్లో అప్రమత్తత సందేశం వచ్చేలా, సత్వరమే స్థానిక పోలీసులు స్పందించేలా వ్యవస్థ అమలు చేస్తున్నారు.
ఆయా కేసుల్లో శిక్షలు పడేలా చర్యలు : సెక్సువల్ అఫెండర్స్ షీట్లు ఉన్న వారి నివాస ప్రాంతాల్లోనూ వారి ప్రవర్తన తీరుపై పోలీసుస్టేషన్ల స్థాయిలో నిఘా పెడుతున్నారు. సెక్సువల్ అఫెండర్ షీట్లు ఉన్నవారిపై గతంలో నమోదైన కేసుల్లో విచారణ పెండింగ్లో ఉంటే వాటిని పునఃసమీక్షిస్తున్నారు. ఎక్కడ ఆగిందో గుర్తించి ఆయా కేసుల్లో శిక్షలు పడేలా చూస్తున్నారు.
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