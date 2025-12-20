ETV Bharat / state

రూ.వందల కోట్లు ఖర్చు చేసినా గాలి నాణ్యత పెరగలేదు - కాలుష్య నియంత్రణపై కానరాని చిత్తశుద్ధి

కాలుష్య నియంత్రణలో వెనకడుగే - బీజింగ్‌ మారింది హైదరాబాద్‌ అంతంతమాత్రం - రూ.వందల కోట్ల ఖర్చు చేసినా గాలి నాణ్యత పెరగలేదు - నల్గొండ, సంగారెడ్డిలలో తీవ్రమవుతున్న పీఎం 10 కాలుష్యం

State of Global Air Quality Funding Report
State of Global Air Quality Funding Report (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 20, 2025 at 1:25 PM IST

4 Min Read
State of Global Air Quality Funding Report : నిధులు, పథకాలున్నప్పటికీ గాలి కాలుష్య తీవ్రత మాత్రం తగ్గడం లేదు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాయు కాలుష్యమే అత్యంత ప్రాణాంతక పర్యావరణ సమస్యగా పరిణమిస్తోంది. స్టేట్‌ ఆఫ్‌ గ్లోబల్‌ ఎయిర్‌ క్వాలిటీ ఫండింగ్ రిపోర్ట్​-2025 ప్రకారం వాయు కాలుష్య నియంత్రణకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ‘క్లీన్‌ ఎయిర్‌ ఫండ్‌’ కింద 2019-2023 వ్యవధికి వివిధ దేశాలకు అందిన నిధుల్లో 19.8 బిలియన్‌ డాలర్లతో భారత్‌ అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. అయినప్పటికీ వాటి వినియోగం ఆశించిన స్థాయిలో లేకపోవడంతో లక్ష్యాన్ని చేరుకోలేకపోయిందని స్టేట్​ ఆఫ్ గ్లోబల్​ ఎయిర్​ క్వాలిటీ నివేదిక పేర్కొంది. భారత్‌కు వచ్చిన నిధుల్లో ఎక్కువగా ప్రపంచ బ్యాంక్, ఏషియన్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ బ్యాంకు(ఏడీబీ) నుంచి అందాయి.

జాతీయ స్వచ్ఛ గాలి కార్యక్రమం : క్లీన్‌ ఎయిర్‌ ఫండ్‌ నిధులతో దేశంలో వాయు కాలుష్యాన్ని తగ్గించే లక్ష్యంతో కేంద్ర పర్యావరణ, వాతావరణ మార్పుల మంత్రిత్వ శాఖ 2019లో జాతీయ స్వచ్ఛ గాలి కార్యక్రమాన్ని(ఎన్‌సీఏపీ) ప్రారంభించింది. 130 నగరాలు, పట్టణాల్లో వాయు నాణ్యతను మెరుగుపర్చడం దీని ప్రధాన లక్ష్యం. వీటిలో తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి హైదరాబాద్, నల్గొండ, సంగారెడ్డి ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. పీఎం 10, పీఎం 2.5 కాలుష్య ఉద్గారాల్ని మొదటి ఫేజ్​లో అంటే 2024 నాటికి 20-30 శాతం తగ్గించాలి. రెండో దశ అంటే 2026 నాటికి 40 శాతం తగ్గించాలన్నది ఈ పథకం లక్ష్యం. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రమాణాల ప్రకారం గాలిలో పీఎం 10, పీఎం 2.5లు 20 మైక్రో గ్రాములుండాలి. కేంద్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి గణాంకాల ప్రకారం 60 మైక్రో గ్రాములుండాలి.

ఏటా రూ.వందల కోట్లు ఖర్చు చేసినప్పటికీ, హైదరాబాద్‌లో ఇది 81-86 మైక్రో గ్రాముల మధ్య ఉంది. నల్గొండలో 59 నుంచి 62 ఎంజీకి, సంగారెడ్డి జిల్లాలో 87 నుంచి 89 ఎంజీకి పెరగడం గమనార్హం. విచ్చలవిడిగా పరిశ్రమల నిబంధనల ఉల్లంఘన, పెరుగుతున్న వాహనాలు, కాలం చెల్లినవి తిరగడం, నిర్మాణ ధూళి, చెత్త దహనం, ట్రాఫిక్‌జామ్‌ల లాంటి మూల కారణాలపై కఠిన చర్యలు లేకపోవడమే హైదరాబాద్‌ నగరంలో కాలుష్యానికి ప్రధాన కారణాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ఇక నుం‘'చైనా'’లా మారేనా? :

  • 2019-20 నుంచి 2023-24 మధ్య నాలుగేళ్ల వ్యవధిలో వాయు నాణ్యతకు కొన్ని చర్యలు చేపట్టినప్పటికీ ఆశించిన ఫలితాలు రాలేదు.
  • హైదరాబాద్‌లో 215 ఎలక్ట్రిక్‌ బస్సులు(ఈవీలు), 150 ఛార్జింగ్‌ స్టేషన్లు, 37 ఫ్లైఓవర్ల నిర్మాణం, 12 ఎయిర్‌క్వాలిటీ మానిటరింగ్‌ స్టేషన్లు, 23 కి.మీ. సోలార్‌ రూఫింగ్‌తో సైకిల్‌ ట్రాక్‌లు, రోడ్ల బ్లాక్‌ టాపింగ్, మెకానికల్‌ స్వీపర్లను ఏర్పాటు చేశారు
  • నల్గొండలో 4.8 కిలోమీటర్లు కొత్త రోడ్లు, 1.5 కి.మీ రోడ్ల మరమ్మతులు, 0.028 కి.మీ. గ్రీన్‌ ఏరియా అభివృద్ధి, 3 ట్రాఫిక్‌ జంక్షన్లు, గాలి నాణ్యత తెలిపే బోర్డులను ఏర్పాటు చేశారు.

సంగారెడ్డిలో ధూళి నియంత్రణకు 2.5 కి.మీ. రోడ్డు బ్లాక్‌టాపింగ్, 9.2 కి.మీ. గ్రీన్‌ ఏరియా అభివృద్ధి, రెండు ట్రాఫిక్‌ సిగ్నళ్ల ఏర్పాటు, ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణకోసం ఇంటింటి నుంచి చెత్త సేకరణ చర్యలు చేపట్టారు. నాలుగేళ్లలో 20-30 శాతం కాలుష్యాన్ని తగ్గించాలనే లక్ష్యాన్ని రాష్ట్రం చేరుకోలేదు. దిల్లీ లాంటి ప్రమాదకర పరిస్థితులు హైదరాబాద్‌ నగరంలో లేవని సరిపెట్టుకోవద్దు. రెండోదశ లక్ష్యం 2026తో ముగియనుంది. ఈ విడతలోనైనా కాలుష్యాన్ని గణనీయంగా తగ్గించేవిధంగా కార్యాచరణ ఉండాలి.

మెరుగుపడితే అధిక జీవితకాలం : వాయు కాలుష్యం కారణంగా ఆరోగ్య సమస్యలతో పాటు పనితీరూ తగ్గుతుంది. మెడికల్ ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఈ ప్రభావాల కారణంగా దేశ ఆర్థికవ్యవస్థపై గణనీయమైన భారం పడుతుంది. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రమాణాల మేరకు గాలి నాణ్యత మెరుగుపడి స్వచ్ఛమైన గాలిని పీల్చుకుంటే ప్రజల జీవితకాలం మరింత మెరుగుపడుతుంది. దిల్లీ నగర వాసుల జీవితకాలం 8.2 ఏళ్లు పెరుగుతుంది. బిహార్‌లో 5.4, హరియాణాలో 5, పంజాబ్‌లో 4.4 ఏళ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 3.6 ఏళ్లు జాతీయ సగటు 3.5 ఏళ్లు పెరుగుతుందని యూనివర్సిటీ ఆఫ్‌ షికాగో అధ్యయనం వెల్లడించింది.

పీఎం 10 : కంటికి కనిపించనటువంటి ధూళి కణాలు గాలిలో ఉంటాయి. పార్టిక్యులేట్‌ మ్యాటర్‌ ఈ సూక్ష్మధూళి కణాలు, ముక్కు, గొంతులోంచి శ్వాసనాళాల్లోకి చొచ్చుకు వెళ్తాయి. ఫలితంగా ఆస్తమా, అలర్జీలు తీవ్రమవుతాయి. దగ్గు, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది. వృద్ధులు, పిల్లల్లో శ్వాసకోశ సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. శ్వాసనాళాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయి.

పీఎం 2.5 : అతిసూక్ష్మమైన కంటికి కనిపించని ధూళికణాలు. చాలా ప్రమాదకర కాలుష్య కణాలివి. గాలిని పీల్చేటప్పుడు నేరుగా ఊపిరితిత్తుల్లోకి చేరుకుంటాయి. అతిసూక్ష్మంగా ఉండటం వల్ల శరీరం వీటిని ఫిల్టర్‌ చేయలేదు. వీటివల్ల ఊపిరితిత్తులు సహా మొత్తం శరీరంపై ప్రభావం ఉంటుంది.

STATE OF GLOBAL AIR QUALITY FUNDING
గాలిలో సూక్ష్మధూళి కణాలు (EENADU)

కాలుష్య నియంత్రణకు నిధులు

  • కేంద్రం నుంచి రాష్ట్రానికి వచ్చింది : రూ.720.58 కోట్లు
  • ఖర్చు చేసింది : రూ.551.41 కోట్లు(76.52శాతం)
  • 2025-26 కేటాయించింది : రూ.118.71 కోట్లు

బీజింగ్‌లో ఎందుకలా? : క్లీన్‌ ఎయిర్‌ ఫండ్‌ నుంచి భారత్‌ కంటే తక్కువగా చైనా (4.7 బిలియన్‌ డాలర్లు) నిధులు పొందినప్పటికీ కాలుష్య నియంత్రణలో ఎంతో పురోగతి సాధించింది. బొగ్గు వినియోగం క్రమంగా తగ్గింపు, పరిశ్రమలపై కఠిన నియంత్రణ, కాలుష్య కారకాలపై కట్టుదిట్టమైన నిఘా పెట్టడం కారణంగా బీజింగ్‌ మంచి ఫలితాలను సాధించింది. యూనివర్సిటీ ఆఫ్‌ షికాగోలోని ఎనర్జీ పాలసీ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ నిర్వహించిన అధ్యయనం ప్రకారం 2014-2023 మధ్యకాలంలో చైనాలో పీఎం 2.5 కాలుష్య ఉద్గారాలను 41 శాతం తగ్గించింది. బీజింగ్‌లో క్యూబిక్‌మీటర్‌ గాలిలో 27.4 మైక్రో గ్రాములుంది.

డేంజర్ అలర్ట్​ -​ హైదరాబాద్​లో స్వచ్ఛమైన గాలి లేదట!

తెలంగాణలో స్వచ్ఛమైన గాలి లేదట! - ఆ 3 ప్రాంతాలు మరీ డేంజరట

