ఏపీలో చికెన్ దుకాణాలకు లైసెన్సులు - రాష్ట్ర మాంసాభివృద్ధి సంస్థ బోర్డు నిర్ణయాలు
ప్రతి కోడీ ఏ ఫారం నుంచి వచ్చిందో ట్రాక్ చేసేలా ప్రయోగం - గుర్తింపు పొందిన షాపుల నుంచే హోటళ్లు మాంసం కొనాలి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 16, 2025 at 10:18 AM IST
State Meat Development Corporation Decided to Introduce New Licensing For Chicken Shops in AP : చికెన్ వ్యాపారంలో మోసాలు సంబంధించిన వార్తలు వస్తూనే ఉన్నాయి. కల్తీ లేదా నాణ్యత లేని చికెన్ విక్రయాలు, వ్యర్థాల నిర్వహణలో నిర్లక్ష్యం వహించడం, సరఫరాలో అసమతుల్యతలు పాటించడం వంటి వాటి కారణంగా ధరలు పెరగడం వంటి మొదలైన అంశాలను గమనిస్తూనే ఉన్నాం. అలాగే కొన్ని సందర్భాల్లో అయితే నాణ్యత లేని మాంసం లేదా చెత్త నుంచి సేకరించిన మాంసాన్ని విక్రయించినట్లు నివేదికలు ఉన్నాయి.
చికెన్ షాపుల నుంచి వెలువడే వ్యర్థాలను సరిగా నిర్వహించకపోడం ఓ పెద్ద సమస్యగా మారింది. తద్వారా పర్యావరణం కలుషితం అవుతోంది. ఈ విధమైన సమస్యలకు చెక్ పెట్టేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. ఏకంగా చికెన్ షాప్కు లైసెన్సులు తీసుకువచ్చారు. వీటికి సంబంధించి పాటించాల్సిన రూల్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం!
చికెన్ వ్యాపారంలో అక్రమాలను అరికట్టేందుకు పటిష్ట చర్యలు తీసుకోవడంతోపాటు, నూతనంగా లైసెన్సింగ్ విధానాన్ని తీసుకు రావాలని రాష్ట్ర మాంసాభివృద్ధి సంస్థ నిర్ణయించింది. ‘ప్రతీ చికెన్ దుకాణానికీ లైసెన్స్ ఇవ్వాలి. ఏ ఫారం (పౌల్ట్రీ) నుంచి కోళ్లు వచ్చాయి, దుకాణదారుడు వాటిని ఎవరికి అమ్మారు అనే అంశాలను ట్రాక్ చేసేలా పకడ్బందీ వ్యవస్థను తీసుకురావాలి’ అని మాంసాభివృద్ధి సంస్థ బోర్డు నిర్ణయించింది.
విజయవాడలోని పశుసంవర్ధకశాఖ డైరెక్టర్ కార్యాలయంలో బుధవారం జరిగిన సమావేశంలో ఈ మేరకు తీర్మానాన్ని ఆమోదించారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన మాంసం మాఫియా అక్రమాలను బయటకు తీసి, బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని నిర్ణయించారు. సంస్థ ఛైర్మన్ చంద్ర దండు ప్రకాష్నాయుడు అధ్యక్షతన నిర్వహించిన సమావేశంలో డైరెక్టర్లు ప్రవీణ, అజ్ముద్దీన్, పశు సంవర్ధక శాఖ సంచాలకులు టి.దామోదర్నాయుడు, సంబంధిత అధికారులు పాల్గొన్నారు.
సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఇవీ :
- చికెన్, మటన్ దుకాణాలను క్రమబద్ధీకరించడం. మున్సిపాలిటీల్లో మాంసం దుకాణాలపై ఆకస్మిక దాడులు చేపట్టడం. అక్రమాలపై తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవడం.
- గుర్తింపు పొందిన చికెన్ షాపుల నుంచే హోటళ్ల నిర్వాహకులు మాంసం కొనుగోలు చేసుకునేలా ప్రోత్సహించడం.
- స్టెరాయిడ్లు వాడిన కోళ్ల అమ్మకాలను పూర్తిగా నియంత్రించడం.
- చికెన్ దుకాణాల వ్యర్థాలను తీసుకు వెళ్లి చేపలకు ఆహారంగా వాడుతున్న మాఫియాను అరికట్టడం.
- చికెన్ షాపుల వ్యర్థాలను సేకరించి, ప్రజారోగ్యానికి ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగని రీతిలో డిస్పోజ్ చేయడం.
- అక్రమ కబేళాలపై దాడులు నిర్వహించడం. కేరళ, థాయ్లాండ్ వంటి ప్రదేశాలకు గోవులను అక్రమంగా తరలించకుండా ఉక్కుపాదం మోపడం.
- పీ-4 వ్యవస్థ కింద మాంసాభివృద్ధి సంస్థ ద్వారా ప్రతి మున్సిపాలిటీలు, పంచాయతీల్లో ఒక్కో మోడల్ దుకాణం చొప్పున ఏర్పాటు చేసేందుకు చర్యలు తీసుకోవడం.
- రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిర్వహించే పశువుల సంతలను పర్యవేక్షించడం.
- ప్రజలకు నాణ్యమైన మాంసాన్ని అందుబాటులో ఉంచడంతో పాటు ఆరోగ్యాంధ్రప్రదేశ్ లక్ష్య సాధన దిశగా అడుగులు వేయడం.
