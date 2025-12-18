కేఎల్ వర్శిటీలో యూత్ ఫెస్ట్ - పాల్గొన్న 26 జిల్లాల యువత
వడ్డేశ్వరంలోని కేఎల్ విశ్వవిద్యాలయంలో రాష్ట్రస్థాయి యువజనోత్సవాలు ప్రారంభం - ఎంపికైన విజేతలకు జాతీయస్థాయిలో ప్రాతినిధ్యం వహించే అవకాశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 18, 2025 at 5:05 PM IST|
Updated : December 18, 2025 at 6:31 PM IST
State Level Youth Festival Begun at KL University: యువతలో సృజనాత్మకత, నాయకత్వ లక్షణాలు వెలికి తీయడానికి యువ సంకల్పం-2025 పేరిట 3 రోజులపాటు రాష్ట్ర యువజనోత్సవం జరగనుంది. ఈ సందర్భంగా గుంటూరు జిల్లా వడ్డేశ్వరంలోని కేఎల్ విశ్వవిద్యాలయంలో ఈ రాష్ట్రస్థాయి యువజనోత్సవాలు ప్రారంభమయ్యాయి. 3 రోజుల పాటు జరిగే ఈ ఉత్సవాలను యువజన సంక్షేమ కమిషనర్ భరణి ప్రారంభించారు. యువతలో సృజనాత్మకతను, నాయకత్వ లక్షణాలను పెంపొందించడమే లక్ష్యంగా కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు. 26 జిల్లాల నుంచి వేల మంది యువత కార్నివాలాలో పాల్గొన్నారు.
జిల్లా స్థాయిలో ఎంపికైన యువతీ, యువకులు వివిధ సాంస్కృతిక, కళాత్మక, సాహిత్య కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేందుకు రాష్ట్రస్థాయి పోటీలకు హాజరయ్యారు. రాష్ట్రస్థాయి యువజన ఉత్సవాల్లో భాగంగా జానపద నృత్యాలు, జానపద గీతాలు, శాస్త్రీయ నృత్యాలు, శాస్త్రీయ సంగీతం, నాటకాలు, చిత్రలేఖనం, కవిత్వం, కథా రచన, ప్రసంగం, క్విజ్, ఫోటోగ్రఫీ విభాగాల్లో పోటీలు నిర్వహిస్తున్నారు.
ఎంపికైన విజేతలకు జాతీయస్థాయిలో ప్రాతినిధ్యం వహించే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది కేవలం ఉత్సవం కాదని, యువజన ఉద్యమమని కమిషనర్ ఎస్. భరణి అన్నారు. యువతలో దాగి ఉన్న ప్రతిభకు సరైన వేదికను కల్పించడమే ఈ ఉత్సవాల ముఖ్య ఉద్దేశమని పేర్కొన్నారు. ఈ ఏడాది పోటీలతోపాటు యూత్-కాన్, యూత్ ఛేంజ్ మేకర్ టాక్స్, యువ సంకల్ప వంటి వినూత్న కార్యక్రమాలను ప్రవేశపెట్టామని అన్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగు ప్రతిభావంతులను రాష్ట్ర యువతతో అనుసంధానం చేయడానికి ‘గ్లోబల్ డయాస్పోరా కనెక్ట్’ కార్యక్రమాన్ని రూపొందించామని స్పష్టం చేశారు. తద్వారా ద్వారా యువతకు అంతర్జాతీయ స్థాయి మెంటార్షిప్ అందుతుందని కమిషనర్ భరణి అభిప్రాయపడ్డారు.
లక్ష రూపాయల వరకు నగదు బహుమతులు: యువజన సదస్సులు, చేంజ్ మేకర్ టాక్స్, ఇండస్ట్రీ నిపుణులతో మెంటరింగ్ సెషన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ప్రతిభ చాటిన విజేతలు జనవరిలో దిల్లీలో జరిగే జాతీయ యువజనోత్సవాల్లో రాష్ట్రం తరపున ప్రాతినిధ్యం వహించనున్నారు. సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా యువతలో చైతన్యం నింపడం కోసం డిజిటల్ మారథాన్ నిర్వహిస్తున్నారు. యువత తమ ఆలోచనలను వీడియోల రూపంలో సోషల్ మీడియాలో పంచుకునే వీలు కల్పించారు. స్మార్ట్ యూత్ ఏపీ', 'ఫిట్ యూత్ ఏపీ' వంటి థీమ్స్ కేటాయించారు.
రాష్ట్ర యువజన శాఖ, స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్తో పాటు ఇతర అనుబంధ విభాగాల ఆధ్వర్యంలో ఈ ఉత్సవాలకు ఏర్పాట్లు చేశారు. ప్రతిభ కనబరిచిన వారికి లక్ష రూపాయల వరకు నగదు బహుమతులు అందించడంతోపాటు ఆంధ్ర యూత్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా గుర్తింపు లభించనుంది. డిజిటల్ నైపుణ్యాలను యువతలో పెంపొందించడం వారి సృజనాత్మకతకు ఆదాయ వనరులు కల్పించడం ప్రధాన ఉద్దేశ్యమని ఏపీ స్పోర్ట్స్ అథారిటీ అసోయేషన్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఎస్. భరణి అంటున్నారు.
