ETV Bharat / state

వాట్సాప్ ద్వారా ఇన్‌కం, క్యాస్ట్ సర్టిఫికెట్లు పొందే అవకాశం - ఈ నంబర్‌ సేవ్ చేసుకుంటే చాలు!

వాట్సప్‌లో 'మీ సేవ' సేవలను ప్రారంభించిన మంత్రి శ్రీధర్‌బాబు - మరికొద్ది రోజుల్లోనే తెలుగు, ఉర్దూ భాషల్లో అందుబాటులో - అన్ని రకాల ధ్రువపత్రాల కోసం ఫోన్‌ నుంచే దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం

Mee seva Services on Whatsapp
Mee seva Services on Whatsapp (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 24, 2025 at 4:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Mee seva Services on WhatsApp : ఉన్నత చదువు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగం, ప్రవేశాలు ఇలా దేనికైనా దరఖాస్తు చేయాలంటే కులం, నివాస ధ్రువీకరణ, ఆదాయ, తదితర పత్రాలు తప్పనిసరిగా ఉండాలి. దీని కోసం ఇక నుంచి రోజుల తరబడి వేచి చూడటం, 'మీ సేవ' కేంద్రాలు, రెవెన్యూ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగన అవసరం లేదు. వీటితో పాటు సుమారుగా 38 ప్రభుత్వ విభాగాలకు చెందిన 580కి పైగా సేవలు మొబైల్​ ద్వారా వాట్సప్‌ నంబరు 80969 58096 నుంచే అందుబాటులోకి రానున్నాయి.

ఐదు రోజుల క్రితం హైదరాబాద్‌లో రాష్ట్ర ఐటీ శాఖ మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్‌బాబు 'మీ సేవ సర్వీసెస్‌ ఆన్‌ వాట్సప్‌'ను ప్రారంభించిన విషయం తెలిసిందే. ప్రస్తుతం ఈ సేవలు ఇంగ్లీష్​లో అందుబాటులో ఉండగా, మరికొద్ది రోజుల్లోనే తెలుగు, ఉర్దూ భాషల్లో కూడా ఈ సేవలు అందనున్నాయి.

ఇంట్లో నుంచే దరఖాస్తుకు అవకాశం : ఇప్పటి వరకు రెవెన్యూ సేవల కోసం దరఖాస్తులు సమర్పించేందుకు 'మీ సేవ' సెంటర్ల చుట్టూ తిరిగే అవస్థలు ఇక నుంచి తప్పనున్నాయి. ఈ కేంద్రాల ద్వారా అందించే సేవలు స్మార్ట్‌ఫోన్ ద్వారా నేరుగా వాట్సప్‌లో అందుబాటులో ఉంటాయి. మొబైల్​ వాడే గ్రామీణులకు ఇది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.

ఈ కేంద్రాల్లో అందించే అన్ని రకాల ప్రభుత్వ సేవలు పొందొచ్చు. ఇంట్లో కూర్చుని కుల, ఆదాయ, నివాస, జనన, మార్కెట్‌ వాల్యూ సర్టిఫికెట్లు, మరణ ధ్రువీకరణ పత్రాలు, వివాహ రిజిస్ట్రేషన్‌ వంటి అన్ని రకాల అప్లికేషన్స్​ కోసం ఫోన్‌ నుంచే దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. నీటి, విద్యుత్తు, ఆస్తి పన్ను, ఆర్టీఏ, రెవెన్యూ, పోలీసు, పంచాయతీ రాజ్, తదితర పౌరసరఫరాలు, దేవాలయాల సేవలు కూడా పొందవచ్చు.

ఏ విధానంగా వాట్సప్​లో​ సేవలు పొందాలంటే? : ముందుగా అధికారిక మీ సేవ వాట్సప్‌ నంబరును మొబైల్​లో 'సేవ్‌' చేసుకోవాలి. ఆ నంబర్ కు 'మెనూ' ఆప్షన్ టైప్ చేసి పంపిస్తే అందుబాటులో ఉన్న సేవల జాబితా కనిపిస్తుంది. ఆధార్‌ ఆధారిత ధ్రువీకరణ ప్రక్రియను పూర్తి చేసి అవసరమైన దానిని ఎంపిక చేసుకోవాలి. అవసరమైన డాక్యుమెంట్లు, స్కాన్‌ చేసిన ప్రతులను వాట్సప్‌లోనే అప్‌లోడ్‌ చేయవచ్చు. ఆ తర్వాత ఫీజును ఆన్​లైన్​ పేమెంట్‌ గేట్‌వే ద్వారా సురక్షితంగా చెల్లించవచ్చు.

ఎప్పటికప్పుడు వాట్సప్​ సందేశం : దరఖాస్తు స్టేటస్​, నవీకరణలను సేవ్​ చేయడం వల్ల కలిగే అన్ని ప్రయోజనాలు సంక్షిప్త సందేశాల రూపంలో వస్తాయి. దరఖాస్తు స్టేటస్, అప్‌డేట్స్‌ అన్ని ఎప్పటికప్పుడు సంక్షిప్త సందేశం రూపంలో వస్తాయి. సర్టిఫికెట్‌ లేదా డాక్యుమెంట్‌ సిద్ధం కాగానే దాని డౌన్‌లోడ్‌ లింక్‌ నేరుగా వాట్సప్‌లోకి వస్తుంది. ఈ సందర్భంగా దుద్దిల్ల శ్రీధర్​ బాబు మాట్లాడుతూ "సాంకేతికత సాయంతో పౌరసేవలను వారి ముంగిటకే చేరుస్తూ తెలంగాణ గుడ్​ గవర్నెన్స్​ వైపు అడుగులు వేస్తోంది. రాబోయే రోజుల్లో ఇతర ప్రభుత్వ విభాగాలకూ సేవలకు విస్తరిస్తాం. రాష్ట్రంలో ఏటా 10 లక్షల మంది యువతీయువకులను ఏఐ నిపుణులుగా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యం" అని పేర్కొన్నారు.

ఇంట్లో విద్యుత్​ సమస్యలా? - వాట్సప్​లో 'హాయ్'​ అని మెసెజ్​ చేస్తే ప్రాబ్లమ్​ సాల్వ్​!

రైతన్నలూ ఈ వాట్సప్​ ఛానల్​ ఫాలో కొట్టండి - వాతావరణ శాఖ సూచనలు ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోండి

TAGGED:

MEESEVA SERVICE IN MOBILE
ACCESS MEESEVA SERVICES ON WHATSAPP
MEE SEVA SERVICE IN TELANGANA
వాట్సప్​లో మీసేవ
MEESEVA SERVICES ON WHATSAPP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.