రాష్ట్రంలోని ప్రాజెక్టులన్నీ నిండాకే సాగునీటి సరఫరాపై నిర్ణయం!
తెలంగాణలో సాగుకు కావాల్సిన నీరు 336.78 టీఎంసీలు - ఉన్నది మాత్రం 44.45 టీఎంసీలే - సాగునీటి విడుదలపై స్కివమ్ అంచనా - 15 రోజుల్లో మరోసారి సమావేశం కావాలని నిర్ణయం
Published : August 7, 2026 at 9:58 AM IST
Irrigation Water Releases Issue in Telangana : ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలోని ప్రాజెక్టుల్లోకి నీటి ప్రవాహాలు వస్తున్న తరుణంలో చేపట్టాల్సిన కార్యాచరణపై రాష్ట్రాస్థాయి సమీకృత నీటి ప్రణాళిక యాజమాన్య కమిటీ (ఎస్సీఐడబ్ల్యూఏఎం- స్కివమ్) గురువారం సమావేశంలో చర్చించింది. సెప్టెంబర్లో ఒకటి, రెండు మినహా వర్షాలు కురిసే అవకాశం లేదన్న హెచ్చరికల నేపథ్యంలో ప్రాజెక్టులు నిండిన తర్వాతే సాగునీటిపై ముందుకెళ్లాలని అధికారులు నిర్ణయించారు.
రాష్ట్రస్థాయి సమీకృత నీటి ప్రణాళిక యాజమాన్య కమిటీ హైదరాబాద్లోని జలసౌధలో గురువారం సమావేశమైంది. ఇంజినీర్ ఇన్ చీఫ్ ఓలేటి రమేశ్ బాబు అధ్యక్షతన జరిగిన సమావేశంలో రాష్ట్రంలోని జల వనరుల సర్కిళ్ల చీఫ్ ఇంజినీర్లు అందరు పాల్గొన్నారు. ప్రాజెక్టుల్లో ప్రస్తుత నీటి మట్టాలు, ఎగువ నుంచి వచ్చే ప్రవాహాలు సహా ఇతర అంశాలపై చర్చించారు. ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్ సర్కిళ్లలో ఎస్సారెస్పీ మినహా ఇతర భారీ, మధ్య తరహా ప్రాజెక్టులకు ఇటీవల ప్రవాహాలు వచ్చాయి. వాటి పరిధిలో ఆయకట్టుకు సాగు నీరు ఇచ్చేందుకు ఉన్న అవకాశాలు, సాధ్యాసాధ్యాలపై చర్చ జరిగింది. అయితే రాష్ట్రంలోని ప్రాజెక్టులన్నీ పూర్తి స్థాయిలో నిండాకే ఆయకట్టుకు సాగు నీటి సరఫరాపై నిర్ణయం తీసుకోవాలని ఈ సమావేశంలో ఓ నిర్ణయానికి వచ్చారు.
ఈ ఏడాది ఎల్నినో పరిస్థితుల వల్ల లోటు వర్షపాతాలు ఉంటాయని ముందస్తుగానే భారత వాతావరణ శాఖ ప్రకటించిన విషయాన్ని అధికారులు చర్చకు తెచ్చారు. సెప్టెంబరులో ఒకటి రెండు మినహా ఎక్కువగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం లేదన్న హెచ్చరికలు ఉన్నాయని, ఒకవేళ ఇప్పుడు ప్రాజెక్టుల్లో ఉన్న కొద్దిపాటి నీటితో సాగుకు ప్రోత్సహిస్తే, తరువాత పరిణామాలు తీవ్ర నష్టం కలిగిస్తాయన్న చర్చ జరిగింది. పైగా వచ్చే ఏడాది జులై వరకు తాగు నీటి అవసరాలు, జంతుజాలాన్ని కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని నిర్ణయించినట్లు తెలిసింది. ఇప్పటి వరకు ప్రాజెక్టుల కింద ఎంత వరకు సాగు చేశారనే వివరాలు తీసుకోవాలని నిర్ణయించారు. 15 రోజుల్లో మరో సమావేశం ఉంటుందని స్కివమ్ నిర్ణయించింది.
అందుబాటులో ఉన్నది 44.45 టీఎంసీలే : రాష్ట్రంలో గోదావరి, కృష్ణా నదుల పరీవాహకాల్లోని ప్రాజెక్టుల కింద ఈ ఏడాది నీటి నిల్వలు అత్యంత దారుణంగా పడిపోయాయి. ప్రాజెక్టుల్లో అందుబాటులో ఉన్నది కేవలం 44.45 టీఎంసీలు మాత్రమే అంటే నమ్మలేని పరిస్థితి. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో సాగు, తాగు అవసరాలకు కావాల్సింది 336.78 టీఎంసీలు. అన్ని ప్రాజెక్టుల పరిధిలో కలిపి 29.75 లక్షల ఎకరాలకు నీటి పారుదల శాఖ ఇంజినీర్లు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేసినా ఫలితం కనిపించడం లేదు. స్కివమ్లో ఇంజినీర్లు సమర్పించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
- ప్రధానంగా శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టు పరిధిలోని జగిత్యాల, నిజామాబాద్, ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్, రామగుండం సర్కిళ్లలో 53 టీఎంసీల అవసరం ఉంది. ఎస్సారెస్పీతో పాటు మధ్య తరహా ప్రాజెక్టులన్నీ కలిపినా అందుబాటులో ఉన్నది కేవలం 14.81 టీఎంసీలే. ఈ సర్కిళ్ల పరిధిలో సాగులో 5.49 లక్షల ఎకరాలు ప్రతిపాదిస్తున్నప్పటికీ తాగు అవసరాలకు మినహా సాగుకు నీటి నిల్వలు లేవని అర్థమవుతోంది.
- ములుగు, వరంగల్, ఖమ్మం, కరీంనగర్ (కొంత భాగం), సూర్యాపేట పరిధిలో ఎస్సారెస్పీ - స్టేజ్1, 2 కింద 12.79 లక్షల ఎకరాల సాగు భూమి ప్రతిపాదనలో ఉండగా, 108.26 టీఎంసీల నీరు కావాల్సి ఉంది. ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్నవి మాత్రం 23.65 టీఎంసీలే.
- వరంగల్, ములుగు సర్కిళ్ల పరిధిలో దేవాదుల ఎత్తిపోతల పథకం కింద 2.74 లక్షల ఎకరాల ప్రతిపాదన ఉండగా, 14.53 టీఎంసీలు అవసరమని అంచనా వేసినా అందులో ఇప్పటికి కనీస నిల్వలు కూడా లేవు.
- నిజాంసాగర్ కింద నిజామాబాద్, కామారెడ్డి సర్కిళ్లలో 1.15 లక్షల ఎకరాలకు గానూ 10.18 టీఎంసీలు నీరు కావాలని అంచనా. ప్రస్తుతం 8.94 టీఎంసీలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. పెద్దపల్లి జిల్లాలోని ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు పరిధిలో రామగుండం, జగిత్యాల, ఆదిలాబాద్ సర్కిళ్ల పరిధిలో 83 వేల ఎకరాలు ప్రతిపాదిస్తుండగా, 0.18 అందులో కేవలం టీఎంసీలు మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయి. కనీసం 8 టీఎంసీల నీరు ఉన్నా ఉపశమనం కలిగేది.
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