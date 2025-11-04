చేవెళ్ల బస్సు ప్రమాదాన్ని సుమోటోగా స్వీకరించిన రాష్ట్ర హెచ్ఆర్సీ - నివేదికలు పంపాలని అధికారులకు ఆదేశం
చేవెళ్ల బస్సు ప్రమాదాన్ని సుమోటోగా స్వీకరించిన రాష్ట్ర హెచ్ఆర్సీ - జాతీయరహదారుల ప్రాంతీయ అధికారిని నివేదిక పంపాలని ఆదేశం - డిసెంబర్ 15లోపు నివేదిక సమర్పించాలని మానవహక్కుల కమిషన్ ఆదేశం
Published : November 4, 2025 at 5:34 PM IST
State HRC On Chevella Incident : రంగారెడ్డి జిల్లా చేవెళ్ల మండలం మీర్జాగూడ గేటు వద్ద జరిగిన ఆర్టీసీ బస్సు, టిప్పర్ ప్రమాద ఘటనను రాష్ట్ర మానవ హక్కుల కమిషన్ సుమోటోగా స్వీకరించింది. పత్రికల్లో వచ్చిన కథనాల ఆధారంగా విచారణకు స్వీకరించింది. డిసెంబర్ 15లోపు నివేదిక సమర్పించాలని ప్రభుత్వాన్ని ఎస్హెచ్ఆర్సీ ఆదేశించింది.
కార్యదర్శులకు ఆదేశాలు : ఈ ప్రమాదం ఎన్హెచ్-163 లో మౌలిక సదుపాయాల నిర్లక్ష్యం, నియంత్రణ వైఫల్యం కారణంగా జరిగినట్లు ఉందని ఇంకా ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉన్నందున్న దీనిని విచారణకు స్వీకరించినట్లు కమిషన్ పేర్కొంది. ఘటనపై ఎన్హెచ్-163 నిర్వహణ, రవాణా భద్రతకు తీసకుంటున్న చర్యలపై రవాణా శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శిని, కేసు దర్యాప్తు, బీజాపూర్ రహాదారిలో ట్రాఫిక్ క్రమబద్దీకరించేందుకు తీసుకుంటున్న చర్యలపై హోంశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శిని, క్వారీలు, గ్రవెల్ క్వారీలు, వాటి రవాణ అనుమతులు, ఓవర్ లోడ్లపై తీసుకుంటున్న చర్యలపై నివేదిక ఇవ్వాలని భూగర్భ గనులు శాఖల ముఖ్య కార్యదర్శులను ఆదేశించింది.
ఆర్టీసీ ఎండీకు ఆదేశం : ఎన్హెచ్-163 ప్రస్తుత పరిస్థితి, విస్తరణ పనులు, మీర్జాగూడ-చేవెళ్ల-తాండూర్ మార్గంలో తీసుకుంటున్న రహదారి భద్రత చర్యలపై నివేదిక ఇవ్వలని జాతీయ రహదారులు ప్రాతీయ అధికారిని ఆదేశించింది. క్షతగాత్రులకు చికిత్స, పరిహారం చెల్లింపుల స్థితికి సంబంధించిన వివరాలు నివేదించాలని రంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ను ఆదేశించింది. బస్సుల్లో అధికంగా ప్రయాణికులను ఎక్కించడం, వాహనాల నిర్వహణతో పాటు శాఖాపరమైన విచారణపై నివేదిక ఇవ్వాలని ఆర్టీసీ ఎండీని ఆదేశించింది. నివేదికలను డిసెంబర్ 15లోపు పంపాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
ఆర్టీసీ అధికారులు వివరణ : చేవెళ్ల బస్సు దుర్ఘటనపై తెలంగాణ ఆర్టీసీ అధికారులు వివరణ ఇచ్చారు. సోమవారం ఉదయం మీర్జాగూడ గేట్ వద్ద ఆర్టీసీ బస్సును ఢీకొన్న టిప్పర్ ప్రమాదంలో 19మంది దుర్మరణం చెందగా, 24మంది గాయాలపాలయ్యారు. కాగా వారి పట్ల తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తూ ఆర్టీసీ ప్రకటన విడుదల చేసింది. టిప్పర్ అతివేగమే ప్రమాదానికి కారణమని ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలిందని పేర్కొంది. రోడ్డు మలుపులో అతివేగం వల్ల టిప్పర్ డ్రైవర్ నియంత్రణ కోల్పోయాడని, ఈ ప్రమాదానికి ఆర్టీసీ బస్సు గానీ, బస్సు డ్రైవర్ గానీ కారణం కాదని స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు ఆర్టీసీ ప్రకటన విడుదల చేసింది.
డ్రైవర్ నియంత్రణ కోల్పోవడం వల్లే : "బస్సు పూర్తి ఫిట్నెస్తో ఉంది. డ్రైవర్ సర్వీసు రికార్డులోనూ గతంలో యాక్సిడెంట్లు లేనట్టు తేలింది. రోడ్డు మలుపు వద్ద అతి వేగంతో ఉన్న టిప్పర్ డ్రైవర్ నియంత్రణ కోల్పోవడం వల్లే ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు ప్రత్యక్ష సాక్షులు చెప్పారు. తెల్లవారుజామున 4.40 గంటలకు తాండూరు నుంచి బయలుదేరిన ప్రైవేట్ హైర్ (పి.హెచ్.బి) ఎక్స్ప్రె బస్సును కంకర లోడుతో ఎదురుగా వచ్చిన టిప్పర్ బలంగా ఢీకొట్చింది. దీంతో బస్సు ముందు భాగంతో పాటు ఎడమవైపు బాగం పూర్తిగా ధ్వంసమైంది.
ఢీ కొట్టిన టిప్పర్, బస్సువైపు ఒరిగిపోయి అందులోని కంకర ప్రయాణికులపై పడటంతో ఊపిరాడక ఎక్కువ మంది ప్రయాణికులతో పాటు బస్సు డ్రైవర్ దస్తగిరి మృతి చెందారు. ఆర్టీసీ ఎండీ వై.నాగిరెడ్డి, హైదరాబాద్ జోన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఖుష్రో షా ఖాన్, ఇంఛార్జీ (ఆపరేషన్స్) ఈడీ శ్రీధర్, రంగారెడ్డి రీజినల్ మేనేజర్ శ్రీలత తదితరులు ఘటనా స్థలానికి వెళ్లి సహాయక చర్యలను ముమ్మరం చేశారు" ఆర్టీసీ పేర్కొంది.
2015 సీన్ రిపీట్ : అప్పుడు ట్రైన్ - ఇప్పుడు ఆర్టీసీ బస్సు - వెంటాడిన మైనింగ్ లారీలు
'చేవెళ్ల' ఘటన : అనేక కుటుంబాల్లో తీరని శోకం - ఒక్కొక్కరిది ఒక్కో విషాద గాథ