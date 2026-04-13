ఎల్బీనగర్ ​- హయత్​నగర్​ మధ్య డబుల్ డెక్కర్ - 5.5 కిలోమీటర్ల మేర నిర్మాణం

ఎల్బీనగర్​- హయత్​నగర్ మార్గంలో డబుల్​ డెక్కర్​ నిర్మించేందుకు ప్రభుత్వం యోచన - 5.5 కిలోమీటర్ల డబుల్​ డెక్కర్​కు అనుమతి ఇవ్వాలని కేంద్రాన్ని కోరిన ఆర్​అండ్​బీ శాఖ - మెట్రో డీపీఆర్‌లో మార్పులు చేసే అవకాశం

LBNagar To Hayathnagar Double Decker
LBNagar To Hayathnagar Double Decker (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 13, 2026 at 8:41 AM IST

LB Nagar To Hayathnagar Double Decker : ఎల్బీనగర్‌ నుంచి హయత్‌నగర్‌ మార్గంలో 7.1 కిలోమీటర్ల మెట్రో రైలు మార్గానికి అనుమతి ఇవ్వాలని హైదరాబాద్‌ మెట్రో రైలు సంస్థ (హెచ్‌ఎంఆర్‌ఎల్‌) కేంద్ర ప్రభుత్వానికి డీపీఆర్​ (డీటైల్డ్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్​) ఏడాదిన్నర క్రితం పంపింది. ఇదే మార్గంలో జాతీయ రహదారి విస్తరణలో భాగంగా 5.5 కిలోమీటర్లు డబుల్‌ డెక్కర్‌కు ఆమోదం తెలపాలని రహదారులు, భవనాల శాఖ ఇటీవల కేంద్రాన్ని కోరింది. రెండో దానికే అనుమతి ఇవ్వాలని మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్‌రెడ్డి కోరుతున్నారు. నాగ్‌పూర్‌ మాదిరిగా కింద రహదారి, పైన మెట్రో నిర్మించేందుకు ఆస్కారం ఉంది. తెరమీదకు డబుల్‌ డెక్కర్‌ రావడంతో ఈ రూట్​నకు సంబంధించిన మెట్రో డీపీఆర్‌లో మార్పులు చేర్పులు చేయక తప్పదు.

జాతీయ రహదారి ట్రాఫిక్‌తో సమస్యలు : నేషనల్ హైవే 65 మార్గం రద్దీగా మారడం, ప్రమాదాలు, ట్రాఫిక్‌ సమస్యలు పెరగడం కారణంగా ఈ మార్గాన్ని ఎన్‌హెచ్‌ విస్తరిస్తోంది. చౌటుప్పల్‌ నుంచి హయత్‌నగర్‌ వరకు ఇప్పటికే పలు వెహిక్యులర్‌ అండర్‌పాస్‌లను ఏర్పాటు చేసింది. వనస్థలిపురం వద్ద స్థానికులు అభ్యంతరం తెలపడంతో పనులు అర్ధాంతరంగా నిలిచిపోయాయి.

తప్పనున్న తిప్పలు : అటు ఫ్లైఓవర్, ఇటు మెట్రో ఎవరికి వారు వేర్వేరుగా కాకుండా డబుల్‌ డెక్కర్‌ వేస్తే మేలని ఆర్‌ అండ్‌ బీ (రోడ్లు భవనాలు) శాఖ భావిస్తోంది. మెట్రో రైలుతో సంబంధం లేకుండా ఆర్‌ అండ్‌ బీనే డిజైన్లు రూపొందించింది. డబుల్‌ డెక్కర్‌తో మొదటి అంతస్తులో నేషనల్ హైవే మూడు లేన్లు, ఆపైన రెండు వరుసల్లో మెట్రో రైలు మార్గం వచ్చే విధంగా డిజైన్‌ చేశారు. దీనివల్ల కేంద్రం ఆమోదం లభిస్తే మెట్రో కోసం మరోసారి రోడ్డు విస్తరించే ఇబ్బందులు తప్పనున్నాయి. బేగంపేటలో మాదిరి భవనాల సమీపంలోంచి మెట్రో వెళ్లే తిప్పలు, వాటిలో నివసించే వారికి శబ్దాల గోల తప్పుతాయి. సర్వీస్‌ రోడ్డులో స్తంభాలు లేకుండా సాఫీగా ప్రయాణం సాగుతుందని స్థానికులు డబుల్‌ డెక్కర్‌ను స్వాగతిస్తున్నారు.

రూ.941 కోట్లతో డబుల్‌ డెక్కర్‌ ఎలివేటెడ్‌ కారిడార్‌ : హైదరాబాద్‌ నగరంలో ట్రాఫిక్‌ రద్దీ ప్రాంతమైన ఎల్బీనగర్‌-హయత్‌నగర్‌ మధ్య రూ.941 కోట్లతో డబుల్‌ డెక్కర్‌ ఎలివేటెడ్‌ కారిడార్‌ను నిర్మించనున్నట్లుగా రోడ్లు, భవనాల శాఖ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్‌రెడ్డి కొద్దిరోజుల క్రితం ఓ సభలో ప్రశ్నోత్తరాల సందర్భంగా వెల్లడించారు. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు కీలకమైన రోడ్డు మార్గంలో ట్రాఫిక్‌ సమస్యల పరిష్కారంతో పాటు నగరంలో 70 కాలనీల్లో నివసిస్తున్న 12 లక్షల మంది ప్రజలకు ట్రాఫిక్ కష్టాలు తొలగిపోతాయని ఆయన వెల్లడించారు. మన్ననూర్‌ నుంచి శ్రీశైలం వరకు రూ.7,600 కోట్లతో ఎలివేటెడ్‌ కారిడార్‌ నిర్మిస్తామని గతంలో పేర్కొన్నారు.

మరోవైపు హ్యామ్‌ విధానంలో రూ.20,000 కోట్లతో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రహదారులకు మహర్దశ పట్టనుందని కొద్ది రోజుల క్రితం కోమటిరెడ్డి వెంకట్​రెడ్డి తెలిపారు. కొత్త రోడ్ల నిర్మాణంపై అసెంబ్లీలో సభ్యులడిగిన ప్రశ్నకు ఆయన సమాధానమిచ్చారు. ఎల్బీనగర్‌ నుంచి హయత్‌నగర్‌ వరకు సుమారు 5.50 కిలోమీటర్ల మేర డబుల్‌ డెక్కర్‌ ఎలివేటెడ్‌ కారిడార్‌ను నిర్మిస్తామని చెప్పారు. ఇందులో కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.741 కోట్లు, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున రూ.200 కోట్ల భాగస్వామ్యం ఉంటుందన్నారు. ఈ ప్రతిపాదనలు గత నెల 17న పంపగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదించిందని పేర్కొన్నారు. ఆర్నెళ్లలో టెండర్లు నిర్వహించి పనులు చేపట్టే అవకాశం ఉందన్నారు.

'వనస్థలిపురం-పెద్ద అంబర్‌పేట వరకు డబుల్‌ డెక్కర్‌ రోడ్డు - రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీ వరకు మెట్రో రైలు'

ORRపై తొలిసారి డబుల్ డెక్కర్ ఇంటర్‌ఛేంజ్ - పెరగనున్న ప్రవేశ, నిష్క్రమణ మార్గాలు

