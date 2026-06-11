రుణాల రీ-షెడ్యూల్ - రూ.25 వేల కోట్ల భారాన్ని తగ్గించుకునే పనిలో సర్కార్
గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో దాదాపు రూ.28 వేల కోట్ల అప్పు రీషెడ్యూల్ - ఈ విషయంపై కేంద్ర ప్రభుత్వంతో సంప్రదింపులు - ఈ రుణాలతో రాష్ట్రానికి మరింత వెసులుబాటు
Published : June 11, 2026 at 9:43 AM IST
Govt Trying To Re-Scheduling Loans : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరోమారు రుణాల రీషెడ్యూల్ కోసం ప్రయత్నం చేస్తోంది. గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో దాదాపు రూ.28 వేల కోట్ల అప్పును రీ షెడ్యూల్ చేసింది. ఎక్కువ వడ్డీలకు తీసుకున్న స్వల్పకాలిక రుణాలను దీర్ఘకాలిక రుణాలుగా మార్చుకోవడం ద్వారా ఆర్థిక భారాన్ని తగ్గించుకునే ప్రణాళికల్ని అమలు చేస్తోంది. అదే తరహాలో ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో కూడా మరో రూ.25 వేల కోట్ల భారాన్ని తగ్గించుకునే పనిలో పడింది.
ప్రభుత్వ లక్ష్యం ఇదే : ఆర్థిక అవసరాలు ఎక్కువగా ఉండటం, ఆశించిన మేర ఆదాయం లేని వేళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆర్థిక భారాన్ని తగ్గించుకునే ప్రయత్నాలను కొనసాగిస్తోంది. అందులో భాగంగా రుణాల రీషెడ్యూల్ ప్రణాళికల్ని అమలు చేస్తోంది. అప్పులతో ఎదురవుతున్న ఆర్థిక భారాన్ని తగ్గించుకొనేందుకు అధిక వడ్డీ రేట్లతో గతంలో తీసుకున్న రుణాలను తక్కువ వడ్డీతో కొత్త రుణాల ద్వారా భర్తీ చేస్తూ, తిరిగి చెల్లింపు కాలాన్ని పెంచే వ్యూహాన్ని అమలు చేస్తోంది. తద్వారా రాష్ట్ర ఖజానాపై తక్షణ ఒత్తిడిని తగ్గించాలన్నది ప్రభుత్వ లక్ష్యం.
గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ.28 వేల కోట్లు : వడ్డీ భారం వార్షిక రుణ చెల్లింపులు తగ్గడంతో పాటు రుణాల చెల్లింపు కాలం పెరగడం ద్వారా అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలకు ఎక్కువ నిధులు అందుబాటులోకి వచ్చేలా రీ షెడ్యూలింగ్ చేస్తున్నారు. ఆ తరహాలో గత ఆర్థిక సంవత్సరం 2025-26లో రూ.27,988 కోట్ల విలువైన అధిక వడ్డీ రుణాలు రీ-షెడ్యూల్ అయ్యాయి. కాళేశ్వరం సహా ఇతర ప్రాజెక్టులు, వివిధ పథకాల కోసం వివిధ ఆర్థిక సంస్థల నుంచి తీసుకున్న రుణాలను రీషెడ్యూల్ చేశారు.
మరో రూ.25 వేల కోట్ల రుణాల రీ-షెడ్యూల్ : ఆయా కార్పొరేషన్ల ద్వారా అధిక వడ్డీకి తీసుకున్న స్వల్ప కాలిక రుణాలను చెల్లించారు. వాటి స్థానంలో తక్కువ వడ్డీతో దీర్ఘకాలిక రుణాలను తీసుకున్నారు. తద్వారా 2025 - 26 నుంచి 2031-32 మధ్య చెల్లించాల్సిన మొత్తం అప్పుల భారం రూ.34,058 కోట్ల నుంచి రూ.11,915 కోట్లకు తగ్గించినట్లు ప్రభుత్వం తెలిపింది. దాంతో దాదాపు రూ.22,142 కోట్ల భారం తగ్గి వెసులుబాటు కలిగిందని చెప్తున్నారు. అదే తరహాలో ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం 2026 - 27లో కూడా మరో రూ.25 వేల కోట్ల వరకు రుణాల రీ-షెడ్యూల్ కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మళ్లీ ప్రయత్నాలు చేస్తోంది.
కేంద్ర ప్రభుత్వంతో సంప్రదింపులు : వివిధ సాగు నీటి ప్రాజెక్టులు, మిషన్ భగీరథ, ఇతరత్రాల కోసం వివిధ కార్పొరేషన్ల నుంచి తీసుకున్న రుణాలను రీషెడ్యూల్ చేసుకోవాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఈ దిశగా ఆర్థిక శాఖ ఇప్పటికే కసరత్తు చేస్తోంది. ఈ మేరకు కేంద్ర ప్రభుత్వంతో సంప్రదింపులు జరపనుంది. కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ అనుమతితో రుణాల రీషెడ్యూల్ చేసుకోవడం ద్వారా భారం తగ్గించుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు.
రాష్ట్రానికి మరింత వెసులుబాటు : అటు ఎఫ్ఆర్బీఎంతో సంబంధం లేకుండా బడ్జెట్ వెలుపల వివిధ కార్పొరేషన్ల కోసం తీసుకొని, బడ్జెట్ నుంచి చెల్లింపులు చేసే రుణాలకు సంబంధించి కేంద్రం నాలుగేళ్ల క్రితం అమల్లోకి తీసుకొచ్చిన ఆంక్షల గడువు ముగిసింది. వాటిని కూడా ఎఫ్ఆర్బీఎం కిందకే పరిగణిస్తామని 2022లో కేంద్రం స్పష్టం చేసి, ఆ మేరకు రాష్ట్ర రుణాల్లో కోత విధించేందుకు ప్రతిపాదించింది. అయితే ఒకే ఏడాది కోత విధిస్తే ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రం దృష్టికి తీసుకెళ్లింది. రాష్ట్ర వినతి మేరకు అప్పటికే తీసుకున్న కార్పొరేషన్ల అప్పులను నాలుగేళ్ల కాల పరిమితితో విభజించింది. నాలుగు ఆర్థిక సంవత్సరాలు పూర్తి కావడంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మరికొంత వెసులుబాటు లభించింది.
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