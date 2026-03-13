ETV Bharat / state

పదో తరగతి విద్యార్థులకు అలర్ట్ - హాల్‌టికెట్లపై క్యూఆర్‌ కోడ్‌

పదో తరగతి విద్యార్థులకు అందుబాటులోకి సరికొత్త సౌకర్యం - పరీక్ష కేంద్రం రూట్‌ తెలుసుకోవడానికి క్యూ ఆర్ కోడ్ - ఇబ్బందులను తొలగించేందుకు క్యూఆర్​ కోడ్​ను ముద్రణ - 16 నుంచి పబ్లిక్‌ పరీక్షలు

QR Code on 10th class Hall Tickets
QR Code on 10th class Hall Tickets (ETV Bharat)
Published : March 13, 2026 at 9:41 AM IST

QR Code on 10th Class Hall Tickets in AP: రాష్ట్రంలో పదో తరగతి విద్యార్థులకు ప్రభుత్వ పరీక్షల విభాగం ఈ సంవత్సరం సరికొత్త సౌకర్యాన్ని అందుబాటులోనికి తీసుకుని వచ్చింది. పరీక్ష కేంద్రాలకు చేరుకోవడంలో విద్యార్థులు పడేటటువంటి ఇబ్బందులను తొలగించేందుకు హాల్​టికెట్లపై క్యూఆర్​ కోడ్​ను ముద్రించింది.

అయితే దీనిని సెల్​ఫోన్​తో స్కాన్​ చేస్తే పరీక్ష కేంద్రానికి ఏ విధంగా చేరుకోవాలి? పరీక్షకు వెళ్లేందుకు ఎంత సమయం పడుతుందనే వివరాలన్నీ స్పష్టంగా తెలుస్తాయి. అంతేకాకుండా పట్టణాలు, నగరాల్లో ఎక్కువ శాతం పరీక్ష కేంద్రాలు ఉండటంతో వాటిని అన్వేషించేందుకు విద్యార్థులు ఏ విధమైన ఏ విధమైన ఇబ్బందులు పడొద్దనే ధోరణిలో ఈ విధానాన్ని తీసుకువచ్చామని ప్రభుత్వ పరీక్షల విభాగం డైరెక్టర్ శ్రీనివాసులురెడ్డి తెలిపారు.

హాల్​టికెట్ చూపిస్తే ఉచిత బస్సు ప్రయాణం: విద్యార్థులకు అన్ని విధాలుగా అనువుగా ఉండేందుకు హాల్​టికెట్​పై పరీక్షల సమయానికి సంబంధించిన టైమ్​టేబుల్​ను సైతం ముద్రించామని ఈ సందర్భంగా శ్రీనివాసులరెడ్డి తెలిపారు. పదో తరగతి పబ్లిక్​ పరీక్షలు ఈనెల 16వ తేదీ నుంచి ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో రెండు పరీక్షల మధ్య సెలవులు వచ్చే విధంగా షెడ్యూల్​ను రూపొందించారు. దీనికితోడు కేవలం హాల్​టికెట్​ను చూపించినట్లయితే విద్యార్థులు ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచితంగా ప్రయాణించే సదుపాయాన్ని కూడా కల్పించడం విశేషం. ప్రతి ఒక పరీక్ష ఉదయం 9:30 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12:45 వరకు ఉంటుంది. అయితే విద్యార్థులను 8:30 గంటల నుంచే పరీక్ష కేంద్ర ప్రాంగణంలోకి అనుమతిస్తారు. ఒకవేళ ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో మాత్రమే పరీక్ష ప్రారంభమైన అరగంట తర్వాత సైతం అనుమతిస్తారు.

26 జిల్లాల్లో ప్రత్యేక కేంద్రాలు: పదో తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షల జవాబుపత్రాల మూల్యాంకనాన్ని ఏప్రిల్ నాలుగో తేదీ నుంచి 13 వరకు ప్రతిరోజు ఉదయం 9 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు కొనసాగుతుంది. ఇందుకు 26 జిల్లా కేంద్రాల్లో ప్రత్యేక కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. వీటికి గాను ప్రత్యేక కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయనుండటం గమనార్హం. వీటికి క్యాంపు అధికారులుగా ఆయా జిల్లాల విద్యాధికారులు సైతం ఉంటారు. అదే విధంగా మూల్యాంకనం చేయనున్న ఒక్కో అసిస్టెంట్ ఎగ్జామినర్​కు రోజుకు 40 చొప్పున జవాబుపత్రాలను అందిస్తారు.

పరీక్షలకు సంబంధించిన వివరాలు: అంతేకాకుండా మార్కుల లెక్కింపులో ఏ విధమైన తప్పులు దొర్లకుండా ఉండేందుకు ట్లూబుల్లో నమోదు చేసే విధానాన్ని తీసుకుని వస్తున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పదో తరగతి పరీక్షలు రాయనున్న విద్యార్థుల వివరాలను పరిశీలించినట్లయితే 6,40,916 గా ఉన్నారు. అదే విధంగా ఇందులోని బాలుర సంఖ్య 3,28,652 ఉండగా బాలికలు 3,12,264 గా ఉన్నారు. ఇక పరీక్ష కేంద్రాల విషయానికొస్తే 3,415 ఉండగా సమస్యాత్మక కేంద్రాలను 210 గా అధికారులు గుర్తించారు.

మ‌నమిత్ర వాట్సాప్ ద్వారా హాల్ టికెట్లు డౌన్‌లోడ్‌: ప్రస్తుతం పదో తరగతి పరీక్షలు సమీపిస్తున్న తరుణంలో విద్యార్థులు మ‌నమిత్ర వాట్సాప్ గ‌వ‌ర్నెన్స్ ద్వారా హాల్ టికెట్లు డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవాలని విద్యాశాఖ‌ సూచిస్తుంది. దీంతో విద్యార్థులకు సమయం ఆదాకావడంతోపాటు, ఖర్చులు తగ్గుతాయి. ఈ అవకాశాన్ని విద్యార్థులంతా స‌ద్వినియోగం చేసుకోవాల‌ని ఆర్టీజీఎస్ సూచించింది.

