గుడ్​న్యూస్ - చిన్న ప్లాట్లలో జీ+1 ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం అనుమతి

చిన్న ప్లాట్లలో జీ+1 ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణానికి అనుమతించిన ప్రభుత్వం - కనీసం 400 చ.అ. విస్తీర్ణంలో జీ+1 ఇళ్ల నిర్మాణానికి అనుమతిస్తూ జీవో

Indiramma Housing scheme Updates
Indiramma Housing scheme Updates (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 22, 2025 at 10:10 PM IST

Updated : October 22, 2025 at 10:21 PM IST

Indiramma Housing scheme Updates : ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు గుడ్​న్యూస్. చిన్న ప్లాట్లలో ఇందిరమ్మ ఇళ్లను జీ+1 పద్ధతిలోనూ నిర్మాణం చేసుకునేందుకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనుమతించింది. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకంలో స్థలం ఉన్న వారికి ప్రభుత్వం రూ.5 లక్షలు మంజూరు చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. అయితే, ఇల్లు కనీసం 400 చదరపు అడుగులు. గరిష్ఠంగా 600 చదరపు అడుగులు ఉండాలని షరతు విధించిందిన విషయం విదితమే. అయితే, గ్రౌండ్‌ఫ్లోర్‌లో 400 చ.అ నిర్మాణం చేపట్టలేని ప్లాట్లలో జీ ప్లస్‌ వన్‌ పద్ధతిలో కట్టుకునేందుకు సర్కారు సడలింపు ఇచ్చింది.

నిబంధనలు ఇవే : కనీస కార్పెట్‌ ఏరియా 323 చదరపు అడుగులు ఉండాలని పేర్కొంది. కిచెన్‌, బాత్‌రూం, టాయిలెట్‌ కచ్చితంగా ఉండాలని జీవోలో ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. గ్రౌండ్‌ఫ్లోర్‌లో రూఫ్ నిర్మించాక రూ.లక్ష, మొదటి అంతస్తు రూఫ్‌ లెవెల్‌ వరకు కాలమ్స్‌ నిర్మించాక మరో రూ.లక్ష, గోడలు నిర్మించిన అనంతరం రూ.2 లక్షలు, నిర్మాణం పూర్తయ్యాక రూ.లక్ష నగదును విడుదల చేస్తారు.

ఇందిరమ్మ ఇళ్ల ఫిర్యాదుల టోల్​ ఫ్రీ నెంబర్ : ఇందిరమ్మ ఇళ్లపై ఫిర్యాదుల కోసం కాల్ సెంటర్లను రాష్ట్ర సెప్టెంబర్ నెల 11న ప్రారంభించింది. ఇళ్ల పథకం లబ్ధిదారులకు ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే ఆదివారం మినహా మిగతా రోజుల్లో 18005995991 టోల్​ఫ్రీ నంబరుకు ఫోన్ చేసి తమ సమస్యలను చెప్పాలని సూచించింది. నెల రోజుల్లోపే మొత్తం 14,950 ఫిర్యాదులు అందాయి. వీటిలో అధికంగా బిల్లులు పెండింగ్, అధికారుల అక్రమాలకు సంబంధించినవే ఉన్నాయి.

జిల్లాల్లో కార్యనిర్వహణాధికారి (ఈఈ) స్థాయిలో ఇళ్లకు సంబంధించిన అప్రూవల్, ఆధార్ అప్​డేట్, జియో ట్యాగింగ్, ఆర్థికశాఖలో అనుమతులపైనా లబ్ధిదారులు ఇందరమ్మ ఇళ్ల కాల్ సెంటర్​ని ఆశ్రయిస్తున్నారు. లబ్ధిదారులు ఇంటి పునాది వేసిన తర్వాత యాప్​లో బిల్లులను అప్​లోడ్ చేస్తున్నారు. గృహనిర్మాణ శాఖ నుంచి బిల్లులు మంజూరవుతాయి. కానీ బ్యాంకులో లబ్ధిదారుల ఆధార్, ఫోన్​ నంబర్లకు సంబంధించి కేవైసీ అప్​డేట్ లేకపోవండతో కొంతమందికి బిల్లులు ఆగిపోతున్నాయి. ఇదే అదనుగా అక్రమార్కులు రెచ్చిపోతున్నారు.

ఇందిరమ్మ లబ్ధిదారులకు సాంకేతిక చిక్కులు : ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం లబ్ధిదారులకు సాంకేతిక లోపం ఇబ్బందులను తెచ్చిపెడుతోంది. పనులు ప్రారంభించే ముందు యాప్​లో ఏ బ్యాంకు అకౌంట్​ వివరాలను నమోదు చేశారో వాటిలోనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విడతల వారీగా నగదును జమ చేస్తోంది. గత కొద్ది రోజులుగా ఈ కేవైసీ పొందిన బ్యాంకు అకౌంట్లకే ప్రభుత్వం సాయం అందిస్తోంది. దానికి ఫలితంగా లబ్ధిదారులు ముందుగా అందించిన బ్యాంకు ఖాతాలకు కాకుండా ఈ కేవైసీ పొందిన ఖాతాల్లోనే(లబ్ధిదారుడి ఆధార్​తో అనుసంధానమైన వేరే ఖాతా) జమ చేస్తుండటంతో లబ్ధిదారులకు కొత్త చిక్కులను తెచ్చిపెట్టినట్లయింది.

అవినీతికి పాల్పడితే క్షమించేది లేదు : ఇళ్ల మంజూరు, బిల్లుల చెల్లింపులో ఎవరైనా అవినీతికి పాల్పడి నట్లయితే క్షమించేది లేదని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి ఇప్పటికే హెచ్చరించిన విషయం తెలిసిందే. కాల్ సెంటర్​కు వచ్చే ప్రతి ఫిర్యాదుపైన ఉన్నతాధికారులతో విచారణ జరిపిస్తున్నామని ఆయన కొద్ది రోజుల క్రితం పేర్కొన్నారు. ఈ విచారణలో అవినీతి నిజమని తేలితే సిబ్బందిని తొలగిస్తున్నామని పొంగులేటి వెల్లడించారు. క్రిమినల్ కేసులూ నమోదు చేయాలని అధికారులకు ఆదేశాలిచ్చినట్లుగా కొద్దిరోజుల క్రితం తెలిపారు.

ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు కొత్త చిక్కు - ఈ కేవైసీ ఉంటేనే బ్యాంక్​ ఖాతాలోకి డబ్బులు!

'ఇందిరమ్మ ఇళ్లు మాకొద్దు' - సొంతింటి కలపై లబ్ధిదారుల్లో అనాసక్తి

INDIRAMMA HOUSING SCHEME UPDATES
G PLUS 1 INDIRAMMA HOUSES IN TG
జీ ప్లస్​ 1 ఇందిరమ్మ నిర్మాణాలు
INDIRAMMA HOUSING SCHEME UPDATES

