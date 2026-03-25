డివిజన్లు, వార్డుల పునర్విభజనకు పచ్చజెండా - 927 వరకు పెరిగే ఛాన్స్
2011 జనాభా లెక్కల ఆధారంగా డివిజన్లు, వార్డుల పునర్విభజన - ఇప్పటివరకు గ్రేడ్ల ఆధారంగా నిర్ణయం - జనాభా ప్రామాణికంగా వర్గీకరణ
Published : March 25, 2026 at 11:35 AM IST
State Govt Green Signal For Delimitation of Divisions and Wards Across the State: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పట్టణప్రాంతాల్లో స్థానిక డివిజన్లు, వార్డులు పునర్విభజన కానున్నాయి. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక ఘట్టాన్ని చేపట్టింది. జనాభా ప్రాతిపదికన స్ధానిక ప్రజాప్రతినిధులను నియమించేలా చర్యలు తీసుకుంది. జనాభా పెరిగిన పట్టణాలు, నగరపంచాయతీల్లో డివిజన్లు, వార్డులసంఖ్య గణనీయంగా పెరగనున్నట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు.
927 వార్డులు: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పుర, నగరపాలక సంస్థలు , నగర పంచాయతీల్లో డివిజన్లు, వార్డుల పునర్విభజనకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పచ్చజెండా ఊపింది. 2011 జనాభా లెక్కల ఆధారంగా డివిజన్లు, వార్డుల పునర్విభజించాలని నిర్ణయించిన ప్రభుత్వం ఈ మేరకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. గ్రేడ్ల ఆధారంగా ఇప్పటివరకు పుర, నగరపారక సంస్థలను వర్గీకరించగా ఇప్పుడు జనాభా ప్రామాణికంగా వర్గీకరించనున్నారు. ఈ మేరకు నగరపాలక సంస్థలు, పురపాలక సంఘాలు, నగర పంచాయతీలకు ప్రభుత్వం వేర్వేరుగా నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చింది. తాజా నిర్ణయం ప్రకారం రాష్ట్రంలో డివిజన్లు, వార్డులు 927 వరకు పెరుగుతాయని అంచనా.
3,916 డివిజన్లు: రాష్ట్రంలో అత్యధిక పుర, నగరపాలక సంస్థల్లో పాలకవర్గాల పదవీకాలం ఇటీవల ముగియడంతో ప్రత్యేక అధికారుల పాలన అమల్లోకి తెచ్చింది. త్వరలో ఎన్నికల నిర్వహణకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఈ క్రమంలోనే డివిజన్లు, వార్డుల పునర్విభజనకు పురపాలకశాఖ కమిషనర్ చేసిన ప్రతిపాదనలను ప్రభుత్వం ఆమోదించింది. దీంతో రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం ఉన్న 3,916 డివిజన్లు, వార్డుల సంఖ్య 4,843కి పెరగనుందని అంచనా వేసింది.
|నగరపాలక సంస్థల్లో వార్డుల పునర్విభజన
|జనాభా
|డివిజన్ల సంఖ్య
|2 లక్షలలోపు
|60
|2 లక్షలపైన 3 లక్షలలోపు
|62
|3 లక్షలపైన 4 లక్షలలోపు
|66
|4 లక్షలపైన 5 లక్షలలోపు
|68
|5 లక్షలపైన 6 లక్షలలోపు
|72
|6 లక్షలపైన 10 లక్షలలోపు
|76
|10 లక్షలపైన 15 లక్షలలోపు
|86
|15 లక్షలపైన
|120
|పురపాలక సంఘాలు, నగర పంచాయతీల్లో జనాభా ఆధారంగా వార్డుల పునర్విభజన
|జనాభా
|వార్డుల సంఖ్య
|30 వేల జనాభాలోపు
|23
|30 వేలపైన 40 వేల లోపు
|28
|40 వేలపైన 50 వేల లోపు
|32
|50 వేలపైన 60 వేల లోపు
|36
|60 వేలపైన 80 వేల లోపు
|40
|80 వేలపైన లక్షలోపు
|44
|లక్షలోపు 1.50 లక్షలలోపు
|48
|1.50 లక్షలపైన
|52
2011 జనాభా లెక్కల ఆధారంగా డివిజన్లు, వార్డుల సంఖ్య నిర్ణయించగా తదుపరి జనగణన ఫలితాలు వెలువడే వరకూ మార్చకూడదని నిబంధన విధించింది. పాలకవర్గాలు ఉన్నచోట పదవీకాలం ముగిసిన తర్వాతే కొత్తగా పెరిగిన డివిజన్లు, వార్డులు అమలులోకి వస్తాయని ఆదేశాల్లో స్పష్టం చేసింది.
