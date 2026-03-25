డివిజన్లు, వార్డుల పునర్విభజనకు పచ్చజెండా - 927 వరకు పెరిగే ఛాన్స్​

2011 జనాభా లెక్కల ఆధారంగా డివిజన్లు, వార్డుల పునర్విభజన - ఇప్పటివరకు గ్రేడ్ల ఆధారంగా నిర్ణయం - జనాభా ప్రామాణికంగా వర్గీకరణ

State Govt Green Signal For Delimitation of Divisions and Wards Across the State
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 11:35 AM IST

State Govt Green Signal For Delimitation of Divisions and Wards Across the State: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పట్టణప్రాంతాల్లో స్థానిక డివిజన్లు, వార్డులు పునర్విభజన కానున్నాయి. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక ఘట్టాన్ని చేపట్టింది. జనాభా ప్రాతిపదికన స్ధానిక ప్రజాప్రతినిధులను నియమించేలా చర్యలు తీసుకుంది. జనాభా పెరిగిన పట్టణాలు, నగరపంచాయతీల్లో డివిజన్లు, వార్డులసంఖ్య గణనీయంగా పెరగనున్నట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు.
927 వార్డులు: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పుర, నగరపాలక సంస్థలు , నగర పంచాయతీల్లో డివిజన్లు, వార్డుల పునర్విభజనకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పచ్చజెండా ఊపింది. 2011 జనాభా లెక్కల ఆధారంగా డివిజన్లు, వార్డుల పునర్విభజించాలని నిర్ణయించిన ప్రభుత్వం ఈ మేరకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. గ్రేడ్ల ఆధారంగా ఇప్పటివరకు పుర, నగరపారక సంస్థలను వర్గీకరించగా ఇప్పుడు జనాభా ప్రామాణికంగా వర్గీకరించనున్నారు. ఈ మేరకు నగరపాలక సంస్థలు, పురపాలక సంఘాలు, నగర పంచాయతీలకు ప్రభుత్వం వేర్వేరుగా నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చింది. తాజా నిర్ణయం ప్రకారం రాష్ట్రంలో డివిజన్లు, వార్డులు 927 వరకు పెరుగుతాయని అంచనా.

3,916 డివిజన్లు: రాష్ట్రంలో అత్యధిక పుర, నగరపాలక సంస్థల్లో పాలకవర్గాల పదవీకాలం ఇటీవల ముగియడంతో ప్రత్యేక అధికారుల పాలన అమల్లోకి తెచ్చింది. త్వరలో ఎన్నికల నిర్వహణకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఈ క్రమంలోనే డివిజన్లు, వార్డుల పునర్విభజనకు పురపాలకశాఖ కమిషనర్‌ చేసిన ప్రతిపాదనలను ప్రభుత్వం ఆమోదించింది. దీంతో రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం ఉన్న 3,916 డివిజన్లు, వార్డుల సంఖ్య 4,843కి పెరగనుందని అంచనా వేసింది.

నగరపాలక సంస్థల్లో వార్డుల పునర్విభజన
జనాభా డివిజన్ల సంఖ్య
2 లక్షలలోపు60
2 లక్షలపైన 3 లక్షలలోపు 62
3 లక్షలపైన 4 లక్షలలోపు 66
4 లక్షలపైన 5 లక్షలలోపు68
5 లక్షలపైన 6 లక్షలలోపు72
6 లక్షలపైన 10 లక్షలలోపు 76
10 లక్షలపైన 15 లక్షలలోపు86
15 లక్షలపైన 120
పురపాలక సంఘాలు, నగర పంచాయతీల్లో జనాభా ఆధారంగా వార్డుల పునర్విభజన
జనాభావార్డుల సంఖ్య
30 వేల జనాభాలోపు 23
30 వేలపైన 40 వేల లోపు 28
40 వేలపైన 50 వేల లోపు 32
50 వేలపైన 60 వేల లోపు36
60 వేలపైన 80 వేల లోపు 40
80 వేలపైన లక్షలోపు44
లక్షలోపు 1.50 లక్షలలోపు48
1.50 లక్షలపైన 52

2011 జనాభా లెక్కల ఆధారంగా డివిజన్లు, వార్డుల సంఖ్య నిర్ణయించగా తదుపరి జనగణన ఫలితాలు వెలువడే వరకూ మార్చకూడదని నిబంధన విధించింది. పాలకవర్గాలు ఉన్నచోట పదవీకాలం ముగిసిన తర్వాతే కొత్తగా పెరిగిన డివిజన్లు, వార్డులు అమలులోకి వస్తాయని ఆదేశాల్లో స్పష్టం చేసింది.

