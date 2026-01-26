ఏపీ లోక్భవన్లో 'ఎట్ హోమ్' కార్యక్రమం - హాజరైన సీఎం చంద్రబాబు, ప్రముఖులు
విజయవాడ లోక్భవన్లో ఎట్ హోమ్ కార్యక్రమం - ఎట్ హోమ్లో పాల్గొన్న చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్, లోకేశ్, ప్రముఖులు - అతిథులకు తేనీటి విందు ఇచ్చిన గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ దంపతులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 26, 2026 at 7:39 PM IST
Governor Abdul Nazeer Hosted at Home Program in Lok Bhavan : 77వ గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురష్కరించుకుని విజయవాడ లోక్ భవన్లో రాష్ట్ర గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ ఎట్ హోం కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ దంపతులతో పాటు, న్యాయమూర్తులు, రాష్ట్ర మంత్రులు, ఎంఎల్ఏలు, అధికారులు, పలువురు ప్రజా ప్రతినిధులు, ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా గవర్నర్ స్వయంగా ఆహ్వానితులను ఆత్మీయంగా పలకరించారు.
ఎట్ హోమ్ వేడుకలో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు దంపతులు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ దంపతులకు రాష్ట్ర గవర్నర్ ఎస్. అబ్దుల్ నజీర్ దంపతులు సాదరంగా ఆహ్వానం పలికారు. గవర్నర్ ఎస్. అబ్దుల్ నజీర్ ముఖ్యమంత్రి, ఉపముఖ్యమంత్రి, ఇతర ప్రముఖులతో కలిసి ఆత్మీయంగా సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా గవర్నర్ దంపతులు అతిథులకు తేనేటి విందు ఇచ్చారు. ఎట్ హోమ్కు వచ్చిన అతిథులందరినీ గవర్నర్ స్వయంగా పలకరిస్తూ, శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడంతో లోక్ భవన్ ప్రాంగణంలో కోలాహల వాతావరణం నెలకొంది.
ఎట్ హోమ్లో పాల్గొన్న ప్రముఖులు : ఎట్ హోమ్ కార్యక్రమంలో హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ధీరజ్ సింగ్ ఠాకుర్ ఇతర న్యాయమూర్తులు, రాష్ట్ర మంత్రులు నారా లోకేశ్, మంత్రులు అచ్చెన్నాయుడు, కొలుసు పార్థసారథి, కొల్లు రవీంద్ర, సవిత, కొండపల్లి శ్రీనివాస్లు పాల్గొన్నారు. అలాగే టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు పల్లా శ్రీనివాసరావు బీజేపీ అధ్యక్షుడు పీవిఎన్ మాధవ్, శాసన మండలి ప్రతిపక్ష నేత బొత్స సత్యనారాయణ, శాసన సభ ఉపసభాపతి రఘురామ కృష్ణ రాజు, ప్రభుత్వ విప్ జీవి ఆంజనేయులు, విప్ యార్లగడ్డ వెంకటరావు, ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి కే. విజయానంద్, డీజీపీ హరీష్ కుమార్ గుప్తా, పొలిటికల్ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి జే. శ్యామలరావు, విజయవాడ నగర పోలీస్ కమిషనర్ ఎస్వీ రాజశేఖర్ బాబు, గవర్నర్ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి జి. అనంతరాము, సంయుక్త కార్యదర్శి పి.ఎస్. సూర్యప్రకాష్, జిల్లా కలెక్టర్ డా.జి. లక్ష్మీశ, ఇతర ఉన్నతాధికారులు, పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.
అందరిని ఆత్మీయంగా పలకరించిన లోకేశ్ : ఎట్ హోమ్ కార్యక్రమంలో మంత్రి నారా లోకేశ్ అందరిని ఆత్మీయంగా పలకరించారు. లోకేశ్ ఆహార్యం బాగా మారి పోవడంతో అంతా అతని ఆరోగ్య రహస్యం గురించి ప్రశ్నలు వేస్తూ ఉత్సాహ పరిచారు. ఆహ్వానితులతో గవర్నర్ ఆత్మీయంగా పలకరించి వారికి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం, ఉపముఖ్యమంత్రి, హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ దంపతుల ఆత్మీయంగా చర్చించుకున్నారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కోలాహలంగా గణతంత్ర వేడుకలు : మరోవైపు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 77వ గణతంత్ర వేడుకలు కోలాహలంగా సాగాయి. ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు జాతీయ జెండా ఎగురవేసి పోలీసుల నుంచి గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా పలుచోట్ల ఏర్పాటు చేసిన శకటాల ప్రదర్శన ఆకట్టుకుంది. ఏపీ రాజధాని అమరావతిలో తొలిసారి గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు జరిగాయి. జాతీయ పతాకాన్ని రాష్ట్ర గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ ఆవిష్కరించారు.
సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్కల్యాణ్, స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్రుడు, మంత్రులు లోకేశ్, అచ్చెన్నాయుడు, నారాయణ, కొల్లు రవీంద్ర తదితరులు హాజరయ్యారు. హైకోర్టు సమీపంలో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన మైదానంలో వేడుకలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పరేడ్లో పాల్గొన్న 11 దళాల నుంచి గవర్నర్ గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. రాష్ట్ర ప్రగతిని చాటేలా 22 శకటాలను ప్రదర్శించారు. గణతంత్ర వేడుకలను చూసేందుకు రాజధాని ప్రాంత రైతులు, విద్యార్థులు పెద్ద ఎత్తున హాజరయ్యారు.
అసెంబ్లీ వద్ద మువ్వన్నెల జెండా : గణతంత్ర రాజ్యానికి మూలం ప్రజలేనని, వారి ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా బాధ్యతాయుతంగా ప్రజాప్రతినిధులు వ్యవహరించాలని శాసన సభాపతి అయ్యన్నపాత్రుడు పిలుపునిచ్చారు. చట్ట సభలు ప్రజాస్వామ్యానికి గుండెలాంటివని, ఇక్కడ జరిగే చర్చలు, సంప్రదింపుల ద్వారానే చట్టాలు రూపుదిద్దుకుంటాయని వివరించారు. గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా అసెంబ్లీ వద్ద మువ్వన్నెల జెండాను అయ్యన్నపాత్రుడు ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఉప సభాపతి రఘురామకృష్ణ రాజు పాల్గొన్నారు. శాసనసభ్యులకు "నో వర్క్ – నో పే" విధానం ఉండాలని, తీరు మార్చుకోని సభ్యులను రీకాల్ చేసే హక్కు ప్రజలకు కల్పించాలని అయన్నపాత్రుడు పునరుద్ఘాటించారు.
రాజధాని అమరావతిలో తొలి రిపబ్లిక్ డే వేడుకలు- జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించిన గవర్నర్
హైకోర్టు ఆవరణలో గణతంత్ర వేడుకలు - మువ్వెన్నెల జెండాను ఆవిష్కరించిన సీజే జస్టిస్ ధీరజ్సింగ్ ఠాకుర్