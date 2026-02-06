ETV Bharat / state

రెండో బండి తీసుకుంటున్నారా? - సీఎం చెప్పిన ఈ గుడ్​న్యూస్​ గురించి మీకు తెలుసా?

రెండో వాహనానికి 2 శాతం అదనపు పన్ను రద్దు - రవాణాశాఖ ప్రతిపాదనపై ఇప్పటే సీఎం రేవంత్ గ్రీన్​ సిగ్నల్ - ప్రభుత్వం తాజా నిర్ణయం అమల్లోకి వస్తే ప్రజలపై తప్పనున్న భారం

Additional Tax on second Vehicle Issuec
Additional Tax on second Vehicle Issue (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 6, 2026 at 10:40 AM IST

Additional Tax on second Vehicle Issue : రెండో వాహనం కొనుగోలు చేసే వారికి 2 శాతం అదనపు లైఫ్‌ ట్యాక్స్‌ నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం త్వరలో ఉపశమనం కల్పించనుంది. ఈ పన్ను ఎత్తివేతపై రవాణా శాఖ ప్రతిపాదనకు సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి గ్రీన్‌సిగ్నల్‌ ఇవ్వగా, త్వరలో ఉత్తర్వులు వెలువడే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏటా సగటున 7 లక్షల కొత్త బైకులు, 2.57 లక్షల కార్ల కొనుగోళ్లు జరుగుతున్నాయి. ఇందులో 1.91 లక్షల వరకు 'రెండో' కొనుగోళ్లు ఉంటున్నాయి. వీరంతా అదనపు లైఫ్‌ట్యాక్స్​ను చెల్లిస్తున్నారు. రెండో వాహనంగా రూ.1.20 లక్షల విలువైన బైక్‌ కొనుగోలు చేస్తే అదనపు లైఫ్‌ ట్యాక్స్‌ 2 శాతం కింద రూ.2,400 కడుతున్నారు. దీని ద్వారా రవాణా శాఖకు ఏటా రూ.80 కోట్ల నుంచి రూ.100 కోట్ల ఆదాయం సమకూరుతోంది. ప్రభుత్వ తాజా నిర్ణయం అమల్లోకి వచ్చినట్లయితే ఆ మేరకు ప్రజలపై భారం తగ్గనుంది.

అసలేంటీ అదనపు లైఫ్​ ట్యాక్స్? : కాలుష్యాన్ని నియంత్రించడంలో భాగంగా రెండో వాహనం కొనుగోళ్లను తగ్గించేందుకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అదనపు లైఫ్‌ట్యాక్స్‌ను తీసుకొచ్చింది. దీన్ని తప్పించుకునేందుకు చాలా మంది తమ కుటుంబసభ్యుల్లోని మహిళల పేరుపై వాహన రిజిస్ట్రేషన్‌ చేయిస్తున్నారు. ఇది బీమా క్లెయిమ్‌ లాంటి సందర్భాల్లో ఇబ్బందులకు కారణమవుతోంది. మరోవైపు జాతీయ స్థాయి డిజిటల్‌ ప్లాట్‌ఫామ్‌ 'వాహన్‌'లో చేరాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొన్నాళ్ల క్రితమే నిర్ణయించింది. అందులో అదనపు లైఫ్‌ట్యాక్స్‌ ఆప్షన్‌ లేకపోవడంతో కొనేవారి పేరు మీద గతంలో వాహనం ఉందా? అన్న విషయాన్ని వెతకడం కష్టమవుతోంది. దీన్ని అరికట్టాలంటే ప్రత్యేక సాఫ్ట్‌వేర్​ను తయారు చేయించాల్సి ఉంటుంది. ఈ వ్యయప్రయాసల్ని రవాణా శాఖ సీఎం దృష్టికి తీసుకెళ్లడంతో పాటు కొన్ని రాష్ట్రాల్లో రెండో వాహనానికి అదనపు పన్ను లేదని వివరించినట్లుగా సమాచారం. దీంతో దాన్ని తొలగించేందుకు నిర్ణయించినట్లు విశ్వసనీయంగా తెలిసింది.

వ్యక్తిగత వాహనాల లైఫ్ ట్యాక్స్ విషయంలో : కొత్తగా వ్యక్తిగత ద్విచక్ర వాహనాలు, కార్లను కొనుగోలు చేసినప్పుడు వాహనదారులు చెల్లించే లైఫ్‌ ట్యాక్స్‌ను రవాణా శాఖ గతేడాది పెంచింది. ఖరీదైన వాహనాలపై ఒకటి నుంచి 6 శాతం వరకు ట్యాక్స్​ను పెంచింది. ఇతర రాష్ట్రాల్లో రిజిస్టరై, కొంతకాలం తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మార్చుకునే పాత వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్‌ ఫీజులను కూడా వాటి విలువల ఆధారంగా 1-6 శాతం వరకు పెంచింది. ఈ మేరకు రవాణా శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి వికాస్‌రాజ్‌ ఇందుకు సంబంధించిన 53, 54 జీవోలను బుధవారం జారీ చేశారు. ప్రస్తుతానికి ప్రిలిమినరీ నోటిఫికేషన్​ను ఇచ్చారు. దీని ప్రకారం బైక్​ల శ్లాబులు రెండు నుంచి 4కు, కార్లు, జీపుల శ్లాబులు నాలుగు నుంచి ఐదుకు పెరిగాయి. ఫ్యాన్సీ నంబర్ల రుసుములు సైతం గతంలో భారీగా పెరిగాయి.

ఫోర్‌ వీలర్లకు లైఫ్‌ ట్యాక్స్‌ : ప్రస్తుతం కార్ల ఎక్స్‌షోరూం ధర రూ.10 లక్షల్లోపు ఉన్నట్లయితే అదనంగా ఎలాంటి భారం పడదు. రూ.10 లక్షలు దాటినట్లయితే ఒక శాతం, రూ.20 లక్షలు దాటితే 1.5 శాతం, రూ.50 లక్షలు దాటితే 2 శాతం అదనంగా కట్టాల్సి ఉంటుంది. కంపెనీలు, సంస్థలకు సంబంధించి 10 సీట్లలోపు వెహికిళ్ల ధర గతంలో రూ.20 లక్షలకు పైగా ఉంటే లైఫ్‌ ట్యాక్స్‌ 20 శాతం ఉండేది. ఇప్పుడు ఆ శ్లాబును రెండుగా మార్చారు. రూ.20-50 లక్షల వాహనాలకు 22 శాతం, రూ.50 లక్షలు దాటితే 25 శాతం కట్టాల్సి ఉంటుంది.

కోరుకున్న నంబరూ భారమే : ఫ్యాన్సీ (స్పెషల్‌ రిజర్వు) నంబర్ల ధరల్ని పెంచుతూ రవాణా శాఖ కొన్నాళ్ల క్రితం ప్రిలిమినరీ నోటిఫికేషన్‌ జారీ చేసింది. గతంలో ఐదు శ్లాబులు ఉండగా వాటిని ఇప్పుడు ఏడుకు పెంచింది. 9999 నంబరు కావాలంటే గతంలో రూ.50 వేలకు పైన కనీస ధర కోట్‌ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడేది. ఇప్పుడు రూ.1.50 లక్షలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఫ్యాన్సీ నంబర్లకు గతంలో 5 శ్లాబులు ఉండేవి. అవి రూ.50 వేలు, రూ.30 వేలు, రూ.20 వేలు, రూ.10 వేలు, రూ.5 వేలు. వాటిని 7 శ్లాబులకు పెంచారు. అవి రూ.1.50 లక్షలు, రూ.లక్ష, రూ.50 వేలు, రూ.40 వేలు, రూ.30 వేలు, రూ.20 వేలు, రూ.6 వేలు. కోరుకునే ఫ్యాన్సీ నంబరు ఆధారంగా కనీస ధర ఉంటుంది.

వాహనదారులకు బిగ్​ అలర్ట్ - వ్యక్తిగత వాహనాల లైఫ్​ ట్యాక్స్ పెంపు

కొత్త వాహనం కొనాలనుకుంటున్నారా? - మీకు సెస్సు రూపంలో అదనపు ఖర్చు

రెండో వాహనంపై అదనపు పన్ను రద్దు
