ETV Bharat / state

'మొంథా' తుపాను నష్టం రూ.5,244 కోట్లు - కేంద్రానికి ప్రభుత్వం ప్రాథమిక నివేదిక

రాష్ట్రంలో మొంథా తుపాను నష్టంపై కేంద్రానికి ప్రాథమిక నివేదిక - తుపాను ప్రాంతాల పరిశీలనకు కేంద్ర బృందాలు పంపాలని వినతి - రాష్ట్రానికి తక్షణం ఆర్థికసాయం చేయాలని కేంద్రాన్ని కోరిన సీఎస్

Government Submits Cyclone Montha Preliminary Report To Central
Government Submits Cyclone Montha Preliminary Report To Central (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 31, 2025 at 8:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Government Submits Cyclone Montha Preliminary Report To Central : మొంథా తుపాన్ నష్టంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రానికి ప్రాథమిక నివేదిక సమర్పించింది. ఇప్పటివరకు ఉన్న అంచనాల ప్రకారం 17 శాఖలు, రంగాలకు సంబంధించి మొత్తం రూ.5,244 కోట్లు నష్టం వాటిల్లినట్టు కేంద్రం దృష్టికి తీసుకువెళ్లింది. ప్రస్తుతం ప్రాథమిక అంచనాల ప్రకారమే నివేదిక సమర్పించామని, పూర్తి స్థాయిలో వివరాలు వస్తే నష్టం మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. రాష్ట్రానికి తక్షణ ఆర్ధిక సాయం చేయాలని కేంద్రాన్ని కోరింది. తుపాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల పరిశీలనకు కేంద్ర బృందాలను పంపాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోరింది.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి విజయానంద్ కేంద్ర హోం శాఖ కార్యదర్శికి మొంథా తుపాన్ నష్టంపై రూపొందించిన ప్రాథమిక నివేదికను పంపారు. ఆర్టీజీఎస్ నుంచి తుపాన్ ప్రభావాన్ని గమనిస్తూ ఎప్పటికప్పుడు ముందస్తు జాగ్రత్తలు ప్రభుత్వం ఏ విధంగా తీసుకుందో వివరించారు. ప్రకాశం, నెల్లూరు, బాపట్ల, నంద్యాల జిల్లాల్లో తుపాన్ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉందని నివేదికలో ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. 249 మండలాల పరిధిలోని 1,434 గ్రామాలు, 48 పట్టణాలపై తుఫాన్ ప్రభావం పడటంతో పాటు 161 మండలాల్లో అత్యధిక వర్షపాతం నమోదైందని స్పష్టం చేసింది. తుపాన్ వల్ల సంభవించిన నష్టాన్ని శాస్త్రీయంగా మదింపు చేసినట్టు తెలిపింది. ఈ మేరకు తుపాన్ తీవ్రతను అద్దం పట్టేలా ఫొటోలను లేఖతో జతపరిచి తుపాన్ నష్టాన్ని క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించేందుకు రాష్ట్రానికి కేంద్ర బృందాలను పంపాల్సిందిగా కోరింది.

రహదారులు, వ్యవసాయం రంగాల్లో భారీ నష్టం : అధికారులు రూపొందించిన ప్రాథమిక నివేదిక ప్రకారం అత్యధికంగా రహదారులు, వ్యవసాయం అనుబంధ రంగాల్లో నష్టం సంభవించింది. 4,794 కి.మీ. మేర ఆర్ అండ్ బీ రహదారులు, 311 కల్వర్టులు-బ్రిడ్జిలు దెబ్బతిన్నాయని స్పష్టం చేశారు. ఈ నష్టం రూ.2,774 కోట్ల మేర ఉందని వివరించారు. 18 జిల్లాల్లోని 862 కి.మీ. మేర పంచాయతీ రాజ్ రోడ్లు, కల్వర్టులు, బ్రిడ్జిలు కూడా దెబ్బతిన్నాయి. దీంతో ఈ శాఖకు రూ.454 కోట్ల నష్టం జరిగింది. 48 పట్టణ ప్రాంతాల్లోని రోడ్లు, భవనాలు, ఇతర మౌలిక వసతులు ధ్వంసమయ్యాయి. వీటి పునరుద్ధరణకు రూ.109 కోట్లు వ్యయం కానుందని నివేదికలో చెప్పారు.

1.74 లక్షల మంది రైతులపై తుపాన్ ప్రభావం : వ్యవసాయ రంగంలో 1.38 లక్షల హెక్టార్లలోని 2.96 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల పంట ఉత్పత్తులు దెబ్బతిన్నాయని దీంతో రూ.829 కోట్ల వరకు రైతులు నష్టపోయినట్టు నివేదికలో ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. మొత్తం 1.74 లక్షల మంది రైతులపై తుపాన్ ప్రభావం చూపించింది. 12,215 హెక్టార్లలోని రూ.40 కోట్ల విలువైన ఉద్యానపంటలు దెబ్బతినగా 23,979 మంది ఉద్యాన రైతులకు నష్టం జరిగింది. ఆక్వారంగంలో 32 వేల ఎకరాల్లోని రూ.514 కోట్ల విలువైన పంటను రైతులు కోల్పోయారు. అలాగే 2,261 ఎకరాల్లో పశు సంపదను నష్టపోయారు.

23 జిల్లాల పరిధిలోని 3,045 ఇళ్లు ధ్వంసం : రాష్ట్రంలోని 2,817 విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకొరగ్గా, 26,575 డీటీఆర్‌లు ధ్వంసమయ్యాయి. 429 కి.మీ. మేర విద్యుత్ తీగలు తెగిపడ్డాయి. దీని వల్ల విద్యుత్ శాఖకు రూ.19 కోట్ల వరకు నష్టం జరిగింది. రూ.234 కోట్ల మేర నష్టం నీటిపారుదల శాఖకు కలిగింది. 23 జిల్లాల పరిధిలోని 3,045 ఇళ్లు ధ్వంసమైనట్టు ప్రాథమిక నివేదికలో గుర్తించారు. అంగన్వాడీలు, పాఠశాలలు, సీహెచ్‌సీలు, పీహెచ్‌సీలు, చేనేత మగ్గాలు అన్నీ కలిపి రూ.122 కోట్ల నష్టం వాటిల్లింది. 1,464 చోట్ల రిలీఫ్ క్యాంపులు ఏర్పాటు చేయగా 1,36,907 మందికి పునరావాసం కల్పించారు. సహాయక చర్యల కోసం ఇప్పటివరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దాదాపు రూ.32 కోట్లు ఖర్చు పెట్టినట్టు అధికారులు ప్రాథమిక నివేదికలో వెల్లడించారు.

ఆధునిక సాంకేతికతతో విపత్తు నియంత్రణ - తుపానుపై అవేర్‌ 2.0 అస్త్రం

తుపాను వల్ల నష్టం జరిగిందా - మీరే ప్రభుత్వానికి ఇలా వివరాలు పంపొచ్చు!

TAGGED:

CYCLONE MONTHA DAMAGE IN AP
PRELIMINARY REPORT ON MONTHA EFFECT
CYCLONE LOSS PRILIMINARY REPORT
AP GOVERNMENT ON CYCLONE MONTHA
CYCLONE MONTHA PRELIMINARY REPORT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'బాహుబలి: ది ఎపిక్' రివ్యూ- కొత్త సీన్​తో థియేటర్లలో ఫ్యాన్స్​కు గూస్​బంప్స్

కార్తిక మాసం ప్రత్యేకం - తక్కువ ఖర్చుతో 'పంచభూత శివలింగాల' దర్శనం

20అడుగుల లోతైన సరస్సులో రూ.50లక్షల బంగారు ఆభరణాలు- ఏం చేశారు? ఎలా తిరిగి పొందారు?

సౌందర్య సంరక్షణకు 'మునగ నూనె' - ఎలా ఉపయోగించాలో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.